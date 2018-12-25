Đạo nghĩa vợ chồng: Hoạn nạn không bỏ, giàu sang không rời

Tâm sự gia đình 25/12/2018 11:33

Vợ chồng không chỉ là danh phận mà còn là trách nhiệm, tình nghĩa. Hai tiếng này ai cũng có thể gọi, nhưng không phải ai cũng hiểu được hết những ý nghĩa ẩn sâu trong đó.

Thời điểm khó khăn nhất của vợ chồng chị là 2 năm trước. Khi hùn hạp làm ăn với bạn bị lừa gạt, anh dường như mất trắng. Anh mất lòng tin vào những điều xung quanh mình. Gia cảnh lúc đó cũng vô cùng chật vật. Mỗi tháng cả hai vừa phải gánh chi tiêu trong gia đình, vừa phải lo trả nợ ngân hàng.

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Vợ chồng phải cùng nhau trải qua những lúc khó khăn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng chị chắt chiu từng đồng để sống qua ngày. Nhưng thời điểm đó, chị vẫn ở bên cạnh, vẫn xem anh là trụ cột của gia đình. Chị bắt đầu nhận việc làm thêm. Chị chủ động đề nghị bán căn nhà ở hiện tại để thuê căn phòng nhỏ hơn, số tiền còn lại cho anh trả bớt cho người ta.

Cảm động trước tấm lòng của vợ, anh nhanh chóng vực dậy tinh thần và gầy dựng lại sự nghiệp của mình. Anh bắt đầu tìm việc ở công ty nhỏ, làm những việc nhỏ để học hỏi. Tuy bị khinh rẻ nhưng anh vẫn luôn cố gắng làm tốt công việc của mình.

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Vợ chồng là mối quan hệ đặc biệt - Ảnh minh họa: Internet

Về phần mình, trước đây thường mua sắm hàng hiệu nhưng giờ đây chiếc áo trên người chị chỉ là hàng dạt ngoài chợ. Chị em cùng hội ngày xưa cũng dần mất liên lạc.

Tuy nhiên, chị không cảm thấy tủi thân bởi chị nghĩ đây là thời điểm tốt nhất để nhận ra ai thật lòng với mình. Vả lại chồng đang trong hoàn cảnh này, chị không nỡ chưng diện, không nỡ tiêu hoang như trước. Không phải người ta thường nói “đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn” hay sao. Chị tin chỉ cần cả hai cùng nhau cố gắng, không có gì là không thể giải quyết được.

Đạo nghĩa vợ chồng: Hoạn nạn không bỏ, giàu sang không rời - Ảnh 3
Đạo vợ chồng là khó khăn không bỏ, giàu sang chẳng rời - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ai chả cần một người chồng có thể cho mình cuộc sống giàu sang? Ai mà chẳng cần cuộc sống được cung phụng như bà hoàng? Nhưng nếu bỏ đi trong hoàn cảnh này thì còn đâu đạo nghĩa vợ chồng?

Vợ chồng không chỉ là danh phận mà còn là trách nhiệm, tình nghĩa. Hai tiếng này ai cũng có thể gọi, nhưng không phải ai cũng hiểu được hết những ý nghĩa ẩn sâu trong đó. Vợ chồng giống như một khối thống nhất. Nếu người này bỏ đi, người kia sẽ mất thăng bằng và cảm thấy lạc lõng ngay.

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Muốn khi đầu bạc răng long vẫn nắm tay nhau thì hãy nghĩ cho nhau - Ảnh minh họa: Internet

Nhất là những lúc khó khăn, gian khổ. Vợ là bờ vai nương tựa của chồng, chồng là vòng tay chở che vợ những lúc mệt mỏi, yếu lòng nhất. Có câu trong một mái nhà, chồng là đất, vợ là hoa. Đất màu mỡ, hoa mới vươn mình phát triển và tỏa hương ngào ngạt được.

Duyên phận là thứ mà ông trời đã định đặt cho nhân gian này. Và vợ chồng là một trong những mối quan hệ được đánh giá cao nhất. Cha mẹ dù muốn dù không cũng có ngày sẽ rời bỏ bạn. Con cái khi lớn lên sẽ thành gia lập thất. Chúng sẽ có mái ấm của riêng mình. Chỉ có vợ chồng mới ở bên cạnh suốt đời. Dù có nhiều lần sa ngã, lạc lòng, rồi cũng sẽ quay về với nhau.

Đạo nghĩa vợ chồng: Hoạn nạn không bỏ, giàu sang không rời - Ảnh 5
Vợ chồng là mối quan hệ thiêng liêng nhất trên đời - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ chỉ mong được nắm tay một người an yên đi đến cuối đời. Và một người đàn ông không rời bỏ mình khi giàu sang. Còn đàn ông thì chỉ muốn có một người phụ nữ có thể cùng mình trải qua những giai đoạn khó khăn, cơ hàn nhất.

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Khi phụ nữ lỡ lạc lòng, đàn ông sẽ không chần chừ bỏ ngay. Ngược lại, phụ nữ hết lần này đến lần khác nhọc lòng níu kéo một người đàn ông không xứng đáng.

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