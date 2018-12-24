Đàn bà rời bỏ chồng không phải vì nghèo mà là người đàn ông đó không còn cần họ nữa

Phụ nữ chỉ nhẫn tâm bỏ chồng khi không còn cảm nhận được trái tim ấm áp của người đàn ông đó, khi trái tim của chồng không còn hướng về họ nữa mà thôi.

Phụ nữ chọn rời bỏ chồng không phải vì nghèo. Bởi nếu chê người đàn ông không đủ đáp ứng về vật chất, chắc chắn họ đã không lấy làm chồng. Rất nhiều phụ nữ đã cùng người yêu từ tay trắng làm lên sự nghiệp, vậy thì những khó khăn ở hiện tại có sá gì.

Một số người cho rằng phụ nữ chỉ đam mê vật chất, sẵn sàng bỏ người đàn ông nghèo hèn để chạy theo người giàu có. Nhưng trên thực tế, đa số phụ nữ đến với đàn ông chỉ vì một chữ tình.

Đối với phụ nữ, tình yêu trong hôn nhân rất quan trọng. Điều đó thể hiện được mức độ tôn trọng và yêu thương của người đàn ông đối với mình như thế nào. Và họ thường mang tình yêu ra để làm thước đo cho hạnh phúc của mình.

Có yêu, họ mới trao gửi thân phận của mình. Và có yêu, họ mới hận người đàn ông đó đến tận xương tủy khi bị phản bội. Có yêu, phụ nữ mới tốn nhiều công sức và thanh xuân của mình như vậy.

Phụ nữ thường đặt nặng tình cảm trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Và có yêu, phụ nữ mới nguyện đánh đổi tất cả chỉ để được ở bên cạnh một người. Thế nên khi biết người chồng không còn thương mình, họ sẽ lẳng lặng rút lui. Họ không còn muốn nấn ná, dựa dẫm vào một người có trái tim đã lạc hướng.

Cả cuộc đời của người phụ nữ quyết định kết hôn, không phải chỉ vì một chữ yêu, một chữ thương hay sao? Chỉ khi yêu, họ mới đánh đổi cuộc sống độc thân thoải mái, tự do của mình để kết hôn.

Chỉ có yêu, họ mới cởi bỏ chiếc áo của mình để trao cho một người đàn ông. Tình yêu có thể biến họ từ một người cộc cằn thành hiền từ, nhỏ nhẹ. Tình yêu có thể biến họ từ người tay chân vụng về thành người đảm đang, tháo vát. Tất cả chỉ vì yêu mới khiến họ hi sinh và thay đổi nhiều như vậy. Nếu không yêu, mấy ai lại đi làm những chuyện đó.

Họ luôn muốn người đàn ông yêu thương và chiều chuộng - Ảnh minh họa: Internet

Mấy ai lại chịu cực chịu khổ ở bên một người đàn ông chẳng có gì trong tay? Mấy ai lại chịu thiệt thòi cùng một người đàn ông gầy dựng gia đình? Tình yêu đối với phụ nữ là thứ gì đó rất lớn lao. Vì vậy mà khi yêu, họ chẳng còn giữ gì cho riêng mình. Họ cho đi tất cả chỉ để đổi lại một người đàn ông bên cạnh và một nụ cười an yên đến suốt đời.

Phụ nữ lấy chồng chỉ mong một người yêu mình thật lòng, chẳng cần nhà cao cửa rộng cũng được. Chỉ cần một người có thể vì mình mà từ chối hết những phù phiếm xa hoa. Chỉ cần một người có thể nói không với những người phụ nữ khác. Chỉ cần vậy thôi, chẳng mong ước gì xa xôi.

Phụ nữ quyết định lấy chồng chỉ vì một chữ yêu - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ lấy chồng vì những điều nhỏ nhặt đó nên khi có những biến cố quá lớn xảy ra, họ sẽ không chịu được. Như việc trái tim của người chồng đã lỗi nhịp là điều mà họ không thể chấp nhận. Thế nên việc rời bỏ cuộc hôn nhân của mình cũng là điều thường tình.