Đàn bà đi qua tổn thương: Mang trong lồng ngực một trái tim chai lì và nửa đời giông bão

Khi không còn người đàn ông đó bên cạnh, tôi dường như mất đi thăng bằng trong cuộc sống. Bởi có lẽ tôi đã quen với cảm giác đủ đầy nên khi mất đi, quả thật là không thể nào đứng vững được.

Vợ chồng tôi ly hôn đã hơn 2 năm nay. Hiện tại anh đã có hạnh phúc mới, còn tôi thì vẫn đang chật vật với cuộc sống đời thường. Tuy anh nói sẽ trợ cấp tiền nuôi con, nhưng vì lòng tự tôn, tôi đã không chấp nhận. Thế nên tôi phải cố gắng gấp nhiều lần người thường. Đàn bà đi qua những tổn thương sẽ hiểu được những đớn đau - Ảnh minh họa: Internet Mỗi ngày tôi phải cố gắng mạnh mẽ, để con có thể trưởng thành trong hạnh phúc. Nhưng đó không phải là điều làm tôi cảm thấy mệt mỏi. Điều khiến tôi cảm thấy sợ hãi là phải đối diện với câu hỏi của con thơ. Con bé đủ lớn để biết được gia đình chẳng còn trọn vẹn như xưa. Nó đủ lớn để biết được ba mình đã an yên bên một gia đình mới.

Đàn ông đi qua đổ vỡ, có thể sẽ nhanh chóng tìm cho mình một hạnh phúc mới. Nhưng đàn bà thì khó mở lòng hơn. Họ chán ngán, sợ hãi trước những mối quan hệ mới. Họ nhìn đâu cũng thấy đổ vỡ và tổn thương. Họ mang trong mình một trái tim mạnh mẽ nhưng lại đầy gian truân - Ảnh minh họa: Internet 2 năm trước, sau khi cùng anh ký vào đơn ly hôn, bầu trời trước mắt tôi như sụp đổ. Tôi đã từng rất tin tưởng vào cuộc hôn nhân của mình và tất nhiên đặt hết niềm tin vào anh. Đến tận lúc nhận “bản án tử”, tôi vẫn chưa bao giờ tin đó là sự thật.

Vợ chồng tôi chưa bao giờ cãi nhau quá lớn, hay mâu thuẫn về bất cứ thứ gì. Có lẽ sau bình yên là những đợt sóng ngầm cuốn bay đi mái nhà vốn dĩ tôi nghĩ là bình yên. Cũng vì vậy mà tôi dần mất hết niềm tin vào những lời hứa hẹn, mất lòng tin vào đàn ông. Nói đúng hơn, tôi sợ yêu và sợ đổ vỡ. Phụ nữ sau ly hôn, cuộc đời đầy giông bão - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà sau đổ vỡ mạnh mẽ lắm, họ mang trong lòng một trái tim chai lì, kiên cường. Nhưng họ cũng chồng chất thêm nhiều nỗi lo. Ngoài những lắng lo về con cái, về cuộc sống, về miệng lưỡi thế gian, họ còn sợ hãi những mối duyên phận đến với mình. Đàn bà một đời chồng, cuộc sống bấp bênh nhiều hơn những gì người khác nghĩ. Bởi ngày xưa, họ có nơi để nương tựa, chuyện gì khó cũng có chồng gánh. Khi người đàn ông đó rời đi, họ mất thăng bằng, chơi vơi và trơ trọi giữa dòng đời này. Bây giờ chuyện gì cũng phải tự làm, có mệt, có ốm đau cũng chẳng biết than vãn với ai. Họ sợ yêu và sợ tất cả những mối quan hệ đến với mình - Ảnh minh họa: Internet Ai cũng nghĩ đàn bà không chồng cũng có thể sống tốt. Nhưng thực tế, không chồng mà có gánh nặng con cái, cuộc sống vốn chẳng dễ dàng. Khi sống độc thân, bạn có thể ngẩng cao đầu kiêu hãnh. Nhưng khi đã có con, dường như sự kiêu hãnh của phụ nữ giảm đi một nửa. Bởi họ luôn mang trong lòng quan niệm rằng đàn bà một đời chồng lại một mình nuôi con, yêu đương là điều quá xa xỉ. Hạnh phúc là thứ gì đó quá mông lung. Đàn bà đi qua những gian truân, lời lãi mỗi sự cô đơn và tổn thương. Họ có trái tim kiên cường hơn những người đàn bà khác, nhưng nửa đời sau lắm lúc phải âm thầm gạt lệ mỗi đêm.

Trước khi chê vợ xấu, đàn ông hãy tự hỏi ‘mình đã làm được gì cho vợ?’ Người ta vẫn nói, phụ nữ đẹp hay xấu, hạnh phúc hay khổ đau đều phải dựa vào người đàn ông của mình. Vì vậy trước khi chê vợ xấu, đàn ông hãy tự hỏi “mình đã làm được gì cho vợ?”

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ba-di-qua-ton-thuong-mang-trong-long-nguc-mot-trai-tim-chai-li-va-nua-doi-giong-bao-308762.html