Đàn ông ngoại tình hiếm khi bỏ vợ, nhưng sẽ vì những điều này mà ly hôn ngay

Phụ nữ yêu 20/12/2018 14:43

Đàn ông ngoại tình 10 người hết 9 người sẽ không bỏ vợ theo bồ. Nhưng chỉ cần vợ làm những điều này, họ sẽ tự động viết đơn ly hôn ngay.

Có những điều đụng chạm đến lòng tự tôn của đàn ông nên khi vợ lỡ phạm phải, không có người chồng nào có thể tha thứ được.

Vợ so sánh chồng mình với chồng người ta

Phụ nữ thường có thói quen so sánh chồng mình với chồng người khác. Đây là thói quen vô cùng xấu của phụ nữ khiến đàn ông cảm thấy tổn thương lòng tự trọng. Là phụ nữ ai cũng muốn chồng mình giỏi giang hơn người. Nhưng điều này khiến đàn ông cảm thấy áp lực và chỉ muốn rời khỏi cuộc hôn nhân của mình nhanh nhất có thể.

Đàn ông ngoại tình hiếm khi bỏ vợ, nhưng sẽ vì những điều này mà ly hôn ngay - Ảnh 1
Đàn ông ghét nhất bị vợ so sánh với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên nhớ, mỗi người đều có vai trò và khả năng khác nhau. Vì vậy bạn đừng bao giờ mang chồng, mang hạnh phúc của mình ra so sánh. Đừng để đàn ông cảm thấy áp lực mỗi khi bước chân về nhà. Đừng để đàn ông cảm thấy mệt mỏi khi phải nghe những câu như “chồng người ta”.

Vợ gây áp lực về mặt tài chính

Đàn ông là trụ cột trong gia đình. Họ luôn nỗ lực hết mình để mang lại cho vợ con một cuộc sống đủ đầy nhất. Tuy không nói ra, nhưng đàn ông có nhiều gánh nặng hơn phụ nữ nghĩ. Vì vậy vợ đừng mang chuyện tiền bạc ra tạo áp lực cho chồng.

Đàn ông ngoại tình hiếm khi bỏ vợ, nhưng sẽ vì những điều này mà ly hôn ngay - Ảnh 2
Phụ nữ đừng gây áp lực tiền bạc cho chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chồng kiếm ít tiền, nhiệm vụ của người vợ là cố chi tiêu tiết kiệm, đừng tiêu xài phung phí. Và tất nhiên dù chồng kiếm được nhiều tiền, bạn cũng phải biết cách dè xẻn để dùng cho những trường hợp đặc biệt, cần thiết.

Tốt nhất là phụ nữ nên đi làm kiếm tiền phụ giúp chồng, đừng để anh ấy phải vất vả một mình. Đàn ông cũng biết mệt mỏi, vì vậy phụ nữ khôn ngoan nên biết cách duy trì hôn nhân.

Vợ có thói quen kể chuyện nhà với người khác

Đàn ông ngoại tình hiếm khi bỏ vợ, nhưng sẽ vì những điều này mà ly hôn ngay - Ảnh 3
Đừng mang chuyện nhà ra nói với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Đa số phụ nữ thường có thói quen này. Có lẽ vì họ cảm thấy cô đơn, không có người để tâm sự nên mặc sức kể lể chuyện nhà với người khác. Nhưng đây là thói quen giết dần giết mòn cuộc hôn nhân của bạn. Đàn ông rất ghét chuyện vợ cứ vô tư mang chuyện nhà ra để tỉ tê tâm sự.

Thậm chí không ít chị em còn khóc lóc như thể mình là nạn nhân bị chồng đày ải, đối xử tệ bạc. Phụ nữ nên nhớ bạn chính là bộ mặt của chồng. Vì vậy đừng bù lu bù loa trước mặt người khác để họ có cơ hội đánh giá người chồng của bạn. 

Vợ đối xử tệ với gia đình chồng

Đàn ông ngoại tình hiếm khi bỏ vợ, nhưng sẽ vì những điều này mà ly hôn ngay - Ảnh 4
Đối xử tệ bạc với gia đình chồng là điều không nên làm - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ dù có bất mãn gia đình chồng đến mấy cũng đừng thể hiện rõ ràng. Hãy tìm cách dung hòa mối quan hệ đó. Đừng hồn nhiên kể lể những bất bình của mình với cha mẹ chồng trước mặt chồng.

Vì có lẽ khi nói ra, anh ấy sẽ chọn bênh vực người nhà của mình và người chịu tổn thương chỉ có bạn mà thôi. Hơn nữa đàn ông ghét nhất là việc vợ cứ nói những điều không hay về gia đình mình.

Trước khi chê vợ xấu, đàn ông hãy tự hỏi ‘mình đã làm được gì cho vợ?’

Trước khi chê vợ xấu, đàn ông hãy tự hỏi ‘mình đã làm được gì cho vợ?’

Người ta vẫn nói, phụ nữ đẹp hay xấu, hạnh phúc hay khổ đau đều phải dựa vào người đàn ông của mình. Vì vậy trước khi chê vợ xấu, đàn ông hãy tự hỏi “mình đã làm được gì cho vợ?”

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