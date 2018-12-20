Trước khi chê vợ xấu, đàn ông hãy tự hỏi ‘mình đã làm được gì cho vợ?’

Người đàn ông sở hữu, nếu là người tử tế sẽ biết nâng niu để viên ngọc đó sáng hơn, đẹp hơn. Còn gặp người đàn ông tệ bạc thì viên ngọc đó sẽ trở nên thô ráp, xù xì. Vì thế, đàn ông đừng chê vợ xấu, đừng so sánh vợ với những cô nàng chân dài ngoài kia.

Trước khi trở thành một bà mẹ bỉm sữa, sồ sề, tóc tai không chải chuốt, quần áo luộm thuộm thì phụ nữ ai cũng đã từng rất đẹp. Khi còn độc thân, họ từng là viên ngọc lóng lánh mà ai nhìn cũng si mê.

Bao nhiêu người chồng sẵn sàng bỏ những bữa nhậu để về bên vợ con, ăn bữa cơm gia đình đúng giờ? Bao nhiêu người chấp nhận từ bỏ danh vọng, địa vị để sống một đời bình an bên vợ con của mình?

Bởi vì ai mà họ trở nên xấu xí như vậy, vì ai mà đến thời gian dành cho bản thân họ cũng không có? Tất cả vì hai tiếng gia đình mà thôi. Trong hôn nhân, phụ nữ đã phải tốn quá nhiều công sức và thời gian. Còn khi đó đàn ông làm gì?

Đàn ông có bao giờ nghĩ đến vợ của mình không? - Ảnh minh họa: Internet

Nhất là trong hôn nhân, vì mải mê chạy theo đồng tiền mà người chồng thường xuyên bỏ quên người vợ của mình ở nhà. Vẫn biết đàn ông phải vất vả kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng dần dần họ trở nên thờ ơ với cuộc sống vợ chồng. Họ không để ý vợ mình cần gì, muốn gì.

Phụ nữ chẳng mong gì quá lớn lao, chỉ cần người đàn ông của mình một lần nghĩ cho vợ. Nghĩ cho những khó khăn mà vợ phải trải qua. Nghĩ cho việc vợ sinh đẻ, thân hình sẽ không còn đẹp như trước. Nghĩ cho vợ phải chăm con, chăm chồng, không có thời gian chăm bản thân.

Phụ nữ xấu xí hay xinh đẹp đều nhờ vào người đàn ông bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet

Nghĩ cho vợ đã hi sinh thân hình, tuổi trẻ và sự nghiệp của mình để sinh những đứa trẻ bụ bẫm. Và đàn ông ơi, hãy thôi làm tổn thương người phụ nữ thêm một lần nào nữa. Phụ nữ sinh ra là để yêu thương, chứ không phải để làm ôsin. Càng thương, càng nâng niu vợ, các anh sẽ không bao giờ chịu thiệt thòi trong hôn nhân của mình.

Khi cảm nhận được tình yêu thương đủ đầy của chồng, phụ nữ sẽ tận tâm cả đời mà không một lời oán than. Chỉ cần một lời quan tâm, một câu khen ngợi của chồng, phụ nữ sẽ đánh đổi tất cả để một lòng ở bên chồng con trọn đời không rời xa.

Hạnh phúc của phụ nữ, đàn ông phải có trách nhiệm - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đôi khi đơn giản, chứ không hề phức tạp như đàn ông thường nghĩ. Thứ họ cần đó là tình yêu, lòng chung thủy của chồng. Chứ không phải là địa vị, tiền bạc mà chồng có được.

Họ chỉ cần cơm đủ ba bữa mỗi ngày, nhưng đổi lại gia đình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Chứ không phải là những thứ đắt đỏ chồng mua về nhà mỗi ngày. Đàn ông nên nhớ, đàn bà chỉ đẹp khi ở bên cạnh một người tử tế. Chỉ đẹp khi có một người thật sự hiểu được nỗi lòng của họ.