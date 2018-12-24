Đàn ông chưa bao giờ có ý định giữ vợ, hà cớ gì phụ nữ phải nhọc công giữ chồng

Tâm sự gia đình 24/12/2018 14:38

Khi phụ nữ lỡ lạc lòng, đàn ông sẽ không chần chừ bỏ ngay. Ngược lại, phụ nữ hết lần này đến lần khác nhọc lòng níu kéo một người đàn ông không xứng đáng.

Từ xưa đến nay, rất nhiều người nói đến “bí quyết giữ chồng”, hiếm thấy ai dạy cách “giữ vợ”. Đàn ông không sợ mất vợ, vậy hà cớ gì phụ nữ lại sợ mất chồng? Chồng là gì mà cứ ôm khư khư sợ mất? Chồng là gì mà khiến cuộc sống của chị em lại lao đao, khổ tâm nhiều đến vậy?

Đàn ông chưa bao giờ có ý định giữ vợ, hà cớ gì phụ nữ phải nhọc công giữ chồng - Ảnh 1
Đàn ông chưa bao giờ nghĩ cách giữ vợ...

Phụ nữ thường chỉ nhau cách giữ gìn hôn nhân hạnh phúc, cách giữ chồng... Còn đàn ông mấy khi ngồi với nhau bày cách giữ vợ? Bởi họ tự tin về bản thân mình. Tự tin rằng vợ sẽ mãi ở đó, chẳng đi đâu.

Phải chăng phụ nữ đã quá thiếu tự tin về bản thân? Chỉ có những người phụ nữ tự ti mới dùng mọi cách để giữ những thứ vốn đã thuộc về mình. Còn những người tự tin và mạnh mẽ, họ sẽ không dùng cuộc đời của mình để níu kéo một điều gì đó.

Đàn ông chưa bao giờ có ý định giữ vợ, hà cớ gì phụ nữ phải nhọc công giữ chồng - Ảnh 2
... còn đàn bà luôn nghĩ phải giữ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Bởi đơn giản phụ nữ thông minh đều nghĩ những thứ thuộc về mình thì mãi là của mình. Còn những thứ không phải, có giữ gìn kỹ càng đến mấy cũng mất. 

Một người phụ nữ luôn thuộc lòng những tuyệt chiêu giữ chồng, chưa chắc đã giữ được người đàn ông ở bên cạnh mình mãi. Vì đàn ông càng biết vợ cần mình bao nhiêu thì họ lại càng muốn vùng vẫy rời khỏi vòng tay đó bấy nhiêu. Càng biết vợ sống không thể thiếu mình, đàn ông càng muốn rời đi để chứng minh bản lĩnh.

Đàn ông chưa bao giờ có ý định giữ vợ, hà cớ gì phụ nữ phải nhọc công giữ chồng - Ảnh 3
Phụ nữ trong hôn nhân thường khổ vì giữ chồng quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Điển hình là khi ngoại tình, đàn ông say nắng hối hận quay về thường được vợ tha thứ. Vì trong tâm trí của phụ nữ chỉ có một điều duy nhất đó là giữ cho gia đình êm ấm, hạnh phúc. Vì vậy mà đàn ông tha hồ ngoại tình rồi lại về xin tha thứ.

Một điều khác khiến phụ nữ không dễ dàng từ bỏ cuộc hôn nhân và người chồng của mình là vì thiếu tự tin. Họ không tin rằng họ sẽ có cuộc sống tốt hơn sau ly hôn. Họ không tin bản thân có thể làm lại từ đầu. Vì vậy mà họ dốc hết sức của mình để gìn giữ mái ấm hôn nhân. Nhưng còn đàn ông thì lại khác. Khi biết vợ ngoại tình, họ sẽ tiễn người phụ nữ đó đi không chút bận lòng.

Đàn ông chưa bao giờ có ý định giữ vợ, hà cớ gì phụ nữ phải nhọc công giữ chồng - Ảnh 4
Họ dần đánh mất đi giá trị của mình khi cứ mãi giữ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Vì họ nghĩ không có người đàn bà này thì sẽ có người khác. Không việc gì phải hạ thấp danh dự của mình để bao dung cho một người đàn bà lăng loàn. Với họ, phụ nữ ngoại tình vì bất cứ lý do gì cũng là hư thân mất nết. Họ không chấp nhận thực tế là do mình vô tâm, không quan tâm vợ.

Đàn ông chưa bao giờ có ý định giữ vợ, hà cớ gì phụ nữ phải nhọc công giữ chồng - Ảnh 5
Phụ nữ hãy sống vì mình, giữ những gì cần giữ - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng, đàn ông chưa bao giờ níu kéo hay giữ vợ. Vậy thì phụ nữ ra sức giữ chồng để làm gì? Có phải là để bào chữa cho sự yếu đuối đáng xem thường của mình hay không? Đàn bà ơi! Từ nay đừng tìm mọi cách để giữ chồng nữa. Thay vào đó, bạn hãy học cách trân trọng những điều quý giá nhất với cuộc đời mình.

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