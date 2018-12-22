Đàn ông suy nghĩ về cuộc sống hôn nhân khá đơn giản. Họ nghĩ chỉ cần yêu rồi cưới nhau, cuộc sống sau này san sẻ mỗi người một nửa, vậy là được. Tuy nhiên nghề làm chồng của các anh thì dễ lắm, còn nghề làm vợ của phụ nữ chúng tôi mới thật sự khổ trăm bề.

Em là đàn bà cũ, không xinh đẹp, cũng chẳng có gì thú vị. Em không kiếm được nhiều tiền và cũng đang phải gánh việc nuôi con. Em không có chân dài, eo thon như những người phụ nữ khác. Vì vậy anh đừng hứa là sẽ đợi đến khi em mở lòng chấp nhận anh. Anh cũng đừng tốn quá nhiều công sức và thời gian của mình để nấn ná bên một người như em. Hơn nữa em cũng đã quá sợ việc sẽ yêu một ai đó, rồi bước vào hôn nhân thêm một lần nữa. Em đã quá sợ hãi việc phải làm vợ. Cái nghề mà em đã buông bỏ được thì không bao giờ muốn gánh vác thêm lần nữa.

Đàn bà đã cũ chỉ mong một đời bình yên - Ảnh minh họa: Internet Thế nên chúng ta yêu nhau bình thường thôi, đừng tính đến chuyện cưới xin làm gì cho mệt mỏi. Anh cũng đừng đợi chờ đến một ngày em sẽ mở lòng, cũng đừng đợi đến ngày em sẽ gật đầu đồng ý làm cô dâu của anh. Bởi em hài lòng với cuộc sống hiện tại, không vướng bận hôn nhân là điều em khát khao đã rất lâu rồi. Thế nên, yêu thôi, đừng cưới, anh nhé! Đó là những lời tôi từng nói với người đàn ông tôi gặp sau ly hôn được 3 năm. Anh là một người chân thành và có công ăn việc làm đàng hoàng. Có thể nói anh hoàn hảo hơn những người đàn ông khác. Nhưng với tôi, cuộc sống hôn nhân trước đó đã gây ám ảnh quá nhiều. Tôi chẳng còn muốn nghĩ đến việc đó thêm một lần nào nữa.

Phụ nữ độc thân đừng vội nghĩ đến chuyện hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet Có lẽ đàn ông suy nghĩ về cuộc sống hôn nhân khá đơn giản. Họ nghĩ chỉ cần yêu rồi cưới nhau, cuộc sống sau này san sẻ mỗi người một nửa, vậy là được. Tuy nhiên nghề làm chồng của các anh thì dễ lắm, còn nghề làm vợ của phụ nữ lại khổ trăm bề. Các anh đâu phải rửa từng cái bát khi có đám giỗ, đám tiệc. Các anh đâu cần phải xắn tay áo làm việc này, việc khác ở trong nhà. Các anh đâu cần phải thức khuya để trông con. Các anh đâu cần phải dậy thật sớm ra ngoài chợ, chọn con cá, miếng rau ngon nhất. Vì vậy đàn ông ai cũng nghĩ hôn nhân là điều rất dễ dàng. Nhưng thực tế, những việc họ làm là dễ, còn những việc phụ nữ làm mới là điều khó khăn. Đàn bà đã cũ hãy yêu thôi đừng cưới vội - Ảnh minh họa: Internet Nghề làm vợ chưa bao giờ là dễ dàng đối với phụ nữ cả. Thế nên những cô nàng độc thân, yêu thôi, đừng cưới vội. Chơi cho đã rồi tính chuyện hôn sự cũng chưa muộn. Còn những người đàn bà đã cũ, yêu thì được nhưng đừng vướng vào hôn nhân thêm một lần nào nữa. Tự do sống cuộc đời mình thích, tự do làm những điều mình muốn. Đó không phải là điều thoải mái và hạnh phúc nhất sao? Cuộc đời phụ nữ hãy làm những điều mình thích rồi hãy nghĩ đến hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ sinh ra không nhất thiết phải lấy chồng để nương nhờ tấm thân. Đâu cần phải tìm cho mình một người đàn ông để cung phụng hay lo toan mọi thứ. Bởi chính bản thân bạn cũng có thể tự tạo cho mình có cuộc sống đủ đầy hơn bao giờ hết. Dù lấy chồng, phụ nữ cũng phải làm được hết những điều mình thích. Chỉ bước vào hôn nhân nếu bạn đã hiểu hết những gánh nặng và sẵn sàng đón nhận nó, đàn bà nhé!

Đàn bà đi qua tổn thương: Mang trong lồng ngực một trái tim chai lì và nửa đời giông bão Khi không còn người đàn ông đó bên cạnh, tôi dường như mất đi thăng bằng trong cuộc sống. Bởi có lẽ tôi đã quen với cảm giác đủ đầy nên khi mất đi, quả thật là không thể nào đứng vững được.

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