Đàn bà 40 như đóa hoa kiêu hãnh tỏa hương, tự biết ngạo mạn khoe sắc

Tuổi đôi mươi, ai cũng bồng bột và nông nổi. Nhất là trong tình yêu, họ thường lầm lỗi. Để rồi bước vào cuộc sống hôn nhân một cách vội vàng, với trái tim đầy nhiệt huyết. Nhưng vài ba năm trôi qua, ai cũng sẽ nhận ra, hôn nhân chẳng thú vị như mình nghĩ.

Mỗi người phụ nữ được ví như một đóa hoa. Ở độ tuổi xuân thì, ai cũng biết vươn mình tỏa hương. Nhưng rồi càng vươn mình mạnh mẽ, họ càng phải chịu nhiều tổn thương. Khi đó họ sẵn sàng dùng những chiếc gai nhọn của mình làm tổn thương người khác để bảo vệ bản thân.

Từ bỏ những mối quan hệ vốn dĩ rất thân thuộc để chỉ biết đến chồng con, đến gia đình. Từ bỏ máu mủ ruột rà của mình để về làm dâu, làm con cho một gia đình xa lạ. Có thể nói, đàn bà trong hôn nhân như đóa hoa héo úa, không còn tỏa ra thứ hương thơm đặc trưng.

Thậm chí người phụ nữ trong hôn nhân dần đánh mất đi hương thơm và nét đẹp vốn có của mình. Họ dần trở thành một người phụ nữ bình thường thậm chí là tầm thường. Phụ nữ một khi đã lấy chồng, có rất nhiều vấn đề phải từ bỏ. Từ bỏ một công việc mình thích, chọn công việc mới nhàn hạ hơn để có thời gian chăm nhà cửa.

Bởi họ mang chung một mùi hương đó là “dầu mỡ và mùi sữa”. Phụ nữ có chồng rồi, đa số trên người đều ám mùi dầu mỡ của bếp núc hoặc mùi sữa của con. Đây là hai mùi hương đặc trưng nhất của đàn bà đã có chồng.

Đàn bà 40, chẳng còn nhìn đời bằng ánh mắt sân si - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà 30 có nhiều điều phải lo toan, nhiều thứ phải học hỏi. Nhưng đến khi 40, mặc dù vẫn còn gánh nặng nhưng dường như họ nhìn đời một cách bình thản hơn đôi chút. Họ không còn cay cú hay khó chịu với những việc xảy ra với mình.

Họ không còn nhăn nhó, than vãn “tại sao những điều đó lại giáng lên đầu mình” mà sẽ nhẹ nhàng động viên bản thân cố gắng. Và họ biết cách dùng thời gian của mình hợp lý nhất. Thời gian nào cho chồng, con, cho công việc và thời gian nào nhất định phải dành cho bản thân.

Phụ nữ như những đóa hoa, phải biết tỏa hương và khoe sắc - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà 40 như đóa hoa, đi qua những năm dài tháng rộng, họ sẽ tự biết tỏa hương theo cách của mình. Và họ sẽ trở thành một đóa hoa đầy kiêu ngạo khoe sắc với đời. Phụ nữ 40 thản nhiên nhấp ngụm trà chiều, ngồi giở từng trang sách, bỏ ngoài tai những điều không hay. Biết từ chối những điều mình không thích, biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống này bằng ánh mắt không sân si.

Đàn bà 40 tự biết nhận ra giá trị của mình - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thời trẻ họ đã có quá nhiều giông bão, bây giờ chỉ muốn bình an. Có lẽ thời trẻ họ đã dần đánh mất đi thứ hương thơm đích thực của mình nên giờ càng biết trân trọng giá trị của bản thân hơn.

Phụ nữ ơi! Hãy sống như những đóa hoa, tự tin khoe sắc, tự tin tỏa ra hương thơm khiến lòng người say đắm. Hãy kiêu hãnh nhìn cuộc đời này, đừng để ai xem thường, đừng để ai khinh khi.