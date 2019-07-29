Đàn ông ngoại tình nghĩ rằng mình chẳng mất mát gì nhưng thực chất lại mất rất nhiều thứ. Những người đàn bà ngoài vợ không bao giờ đem đến cho đàn ông điều gì có lợi.

Đàn ông ngoại tình mãi mãi là người không biết đủ. Vợ con ở nhà đàng hoàng nhưng không bao giờ bằng lòng với việc chỉ có duy nhất một người đàn bà trong đời. Thậm chí một nhân tình còn không đủ, nhiều người đàn ông còn có một danh sách dài những người đàn bà đã từng đi qua cuộc đời họ. Nhưng khi buộc phải chọn giữa vợ và nhân tình, nhiều người đàn ông vẫn mạnh miệng nói rằng: “Tôi yêu vợ nhưng không rời xa được nhân tình”. Đàn ông ngoại tình chính là những kẻ tham lam nhất, chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông khi đi ngoại tình thường nghĩ ngắn, nghĩ cạn. Họ nghĩ rằng bản thân mình là đàn ông, qua đêm với người đàn bà khác chẳng phải là việc gì ghê gớm và nghiêm trọng lắm. Đàn ông thích phiêu lưu và những người đàn bà kia cho họ những cảm xúc giường chiếu mới mẻ. Nhưng cuộc đời luôn luôn công bằng: Đàn ông tham lam, tệ bạc thì những ả nhân tình mà họ cặp kè cũng chẳng tốt đẹp gì.

Phụ nữ trên đời có người cốt cách sang trọng nhưng cũng có những người rất rẻ tiền. Người biết đàn ông có vợ đã vội vã tránh xa nhưng có nhiều kẻ lại vồ vập, lẳng lơ, mời gọi. Việc đàn ông có gia đình với những ả đàn bà này không quan trọng. Quan trọng là đàn ông đem lại cho họ mối lợi gì. Tiền bạc, sự chiều chuộng, cung phụng, là san sẻ những mối lợi từ người đàn ông với người vợ ở nhà. Danh phận với họ có hay không cũng chẳng nghĩa lí gì. Chẳng có người đàn bà nào trọng danh dự, đức hạnh lại ăn nằm với chồng người khác - Ảnh minh họa: Internet Nhiều người ngủ với chồng người khác nhưng lại chẳng hề biết xấu hổ. Bất chấp danh dự, đức hạnh để vinh danh những thứ thuộc về bản năng và cảm xúc. Nhưng chắc chắn một điều rằng, không một người phụ nữ có lòng tự trọng nào biết người đàn ông có vợ vẫn cố chấp lăn xả vào. Không một người đàn bà nào trọng danh dự và đức hạnh lại cởi áo ăn nằm với người đã có gia đình.

Đàn ông tham lam nghĩ rằng mình chẳng mất mát gì nhưng thực chất lại mất rất nhiều thứ. Những người đàn bà ngoài vợ không bao giờ đem đến cho đàn ông điều gì có lợi. Cô ta sẽ bòn rút những đồng tiền mà lẽ ra để mua sữa, đóng tiền học, lo toan cho gia đình. Cô ta chẳng góp một giọt mồ hôi, một chút công sức nào nhưng luôn nũng nịu và đòi hỏi sự cung phụng. Cô ta mặc kệ việc anh làm lụng cực nhọc, mệt mỏi ra sao chỉ cần anh cho cô ta thứ mà mình muốn. Đàn ông đem dâng mồ hôi công sức cho một người đàn bà ngoài đường hưởng thụ. Hỏi rằng anh ta khôn ngoan hay nông cạn? Một gã đàn ông tệ sẽ gặp phải người đàn bà không ra gì - Ảnh minh họa: Internet Công thức hoàn hảo cho một cuộc ngoại tình luôn luôn là như vậy: Một gã đàn ông tham lam đi kèm một ả đàn bà lẳng lơ. Trời sinh một cặp là vậy! Cứ tham lam đi rồi đến một lúc chẳng còn ai thật lòng thật dạ với anh ở bên cạnh. Chừng nào còn những gã đàn ông tham lam, chừng nào còn những ả đàn bà bất chấp danh dự và liêm sỉ thì chuyện ngoại tình vẫn còn kéo dài bất tận.

Đã là vợ chồng đừng nói hợp hay không, chỉ có cố gắng vì nhau đủ hay chưa Khi mâu thuẫn, xích mích chúng ta trách đối phương không thấu hiểu mình nhưng chúng ta không bao giờ tự hỏi rằng mình đã nhẫn nại và lắng nghe người bạn đời chưa? Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình là hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.

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