Đàn ông ngoại tình: Một kẻ tham lam sẽ gặp một người đàn bà hư hỏng

Tâm sự gia đình 29/07/2019 11:12

Đàn ông ngoại tình nghĩ rằng mình chẳng mất mát gì nhưng thực chất lại mất rất nhiều thứ. Những người đàn bà ngoài vợ không bao giờ đem đến cho đàn ông điều gì có lợi.

Đàn ông ngoại tình mãi mãi là người không biết đủ. Vợ con ở nhà đàng hoàng nhưng không bao giờ bằng lòng với việc chỉ có duy nhất một người đàn bà trong đời. Thậm chí một nhân tình còn không đủ, nhiều người đàn ông còn có một danh sách dài những người đàn bà đã từng đi qua cuộc đời họ. Nhưng khi buộc phải chọn giữa vợ và nhân tình, nhiều người đàn ông vẫn mạnh miệng nói rằng: “Tôi yêu vợ nhưng không rời xa được nhân tình”.

dan ong ngoai tinh 1
Đàn ông ngoại tình chính là những kẻ tham lam nhất, chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi đi ngoại tình thường nghĩ ngắn, nghĩ cạn. Họ nghĩ rằng bản thân mình là đàn ông, qua đêm với người đàn bà khác chẳng phải là việc gì ghê gớm và nghiêm trọng lắm. Đàn ông thích phiêu lưu và những người đàn bà kia cho họ những cảm xúc giường chiếu mới mẻ. Nhưng cuộc đời luôn luôn công bằng: Đàn ông tham lam, tệ bạc thì những ả nhân tình mà họ cặp kè cũng chẳng tốt đẹp gì.

Phụ nữ trên đời có người cốt cách sang trọng nhưng cũng có những người rất rẻ tiền. Người biết đàn ông có vợ đã vội vã tránh xa nhưng có nhiều kẻ lại vồ vập, lẳng lơ, mời gọi. Việc đàn ông có gia đình với những ả đàn bà này không quan trọng. Quan trọng là đàn ông đem lại cho họ mối lợi gì. Tiền bạc, sự chiều chuộng, cung phụng, là san sẻ những mối lợi từ người đàn ông với người vợ ở nhà. Danh phận với họ có hay không cũng chẳng nghĩa lí gì.

dan ong ngoai tinh 2
Chẳng có người đàn bà nào trọng danh dự, đức hạnh lại ăn nằm với chồng người khác - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người ngủ với chồng người khác nhưng lại chẳng hề biết xấu hổ. Bất chấp danh dự, đức hạnh để vinh danh những thứ thuộc về bản năng và cảm xúc. Nhưng chắc chắn một điều rằng, không một người phụ nữ có lòng tự trọng nào biết người đàn ông có vợ vẫn cố chấp lăn xả vào. Không một người đàn bà nào trọng danh dự và đức hạnh lại cởi áo ăn nằm với người đã có gia đình.

Đàn ông tham lam nghĩ rằng mình chẳng mất mát gì nhưng thực chất lại mất rất nhiều thứ. Những người đàn bà ngoài vợ không bao giờ đem đến cho đàn ông điều gì có lợi. Cô ta sẽ bòn rút những đồng tiền mà lẽ ra để mua sữa, đóng tiền học, lo toan cho gia đình. Cô ta chẳng góp một giọt mồ hôi, một chút công sức nào nhưng luôn nũng nịu và đòi hỏi sự cung phụng. Cô ta mặc kệ việc anh làm lụng cực nhọc, mệt mỏi ra sao chỉ cần anh cho cô ta thứ mà mình muốn. Đàn ông đem dâng mồ hôi công sức cho một người đàn bà ngoài đường hưởng thụ. Hỏi rằng anh ta khôn ngoan hay nông cạn?

dan ong ngoai tinh 3
Một gã đàn ông tệ sẽ gặp phải người đàn bà không ra gì - Ảnh minh họa: Internet

Công thức hoàn hảo cho một cuộc ngoại tình luôn luôn là như vậy: Một gã đàn ông tham lam đi kèm một ả đàn bà lẳng lơ. Trời sinh một cặp là vậy! Cứ tham lam đi rồi đến một lúc chẳng còn ai thật lòng thật dạ với anh ở bên cạnh. Chừng nào còn những gã đàn ông tham lam, chừng nào còn những ả đàn bà bất chấp danh dự và liêm sỉ thì chuyện ngoại tình vẫn còn kéo dài bất tận.

Đã là vợ chồng đừng nói hợp hay không, chỉ có cố gắng vì nhau đủ hay chưa

Đã là vợ chồng đừng nói hợp hay không, chỉ có cố gắng vì nhau đủ hay chưa

Khi mâu thuẫn, xích mích chúng ta trách đối phương không thấu hiểu mình nhưng chúng ta không bao giờ tự hỏi rằng mình đã nhẫn nại và lắng nghe người bạn đời chưa? Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình là hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình hậu quả ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 47 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 47 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 4 giờ 17 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 5 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ