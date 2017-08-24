Đúng là người phụ nữ sẽ có cuộc sống viên mãn ngay từ đầu nếu sở hữu một ông chồng “tốt từ trong trứng nước”. Nhưng nếu vớ phải anh chồng mang trên mình một vài thói hư tật xấu , bạn cũng đừng bi quan. Hãy ra tay cải tạo anh ấy để chính bạn cũng được nếm trải sự yên ấm, hạnh phúc không thua kém gì những phụ nữ may mắn kia.

Kiểu đàn ông này thường quyết và thực hiện mọi thứ theo cách riêng của mình. Anh ấy cũng thường hay nổi nóng và dễ cau có, không chuộng giao tiếp và thường đáp lại những câu hỏi của người khác bằng thái độ lạnh lùng và câu trả lời có phần cộc lốc “có” hoặc “không”.

Hãy kiên nhẫn để giúp anh ấy thoát khỏi vỏ bọc đáng sợ ấy bằng sự quan tâm chân thành nhất. Hãy hỏi anh ấy những câu hỏi để anh ấy không thể trả lời bằng đáp án biết trước “có” hoặc “không”. Hãy thường xuyên hỏi anh ấy “Anh cảm thấy thế nào về việc…” hoặc tạo cơ hội để anh ấy thể hiện được vai trò của mình, hỏi ý kiến anh ấy về cách giải quyết vấn đề nào đó để hai bạn có thể bàn luận, chia sẻ quan điểm của nhau.

Đàn ông gia trưởng thích tạo ra hình ảnh vợ “ngoan hiền”, nói gì nghe đấy. Những người này thường chỉ đạo, thích người khác phục tùng mình, thích thể hiện quyền lực với vợ, ghét tranh cãi, nên đừng bao giờ gân cổ lên cãi nhau tay đôi với chồng, mọi việc sẽ tệ hại hơn nhiều. Trong một số trường hợp, bạn nên cố gắng lờ đi, đừng phục tùng một cách vô điều kiện.

Mưa dầm thấm lâu, sẽ đến ngày chồng bạn nhận ra những thay đổi là lạ của vợ mình. Đến lúc ấy, anh ấy sẽ hỏi bạn và đó chính là cơ hội để bạn nhẹ nhàng trao đổi thẳng thắn với chồng về những suy nghĩ trong lòng mình.

Loại đàn ông bừa bãi, thiếu trách nhiệm

Nhiều người vợ tâm sự muốn “phát điên lên” vì sự bừa bãi của chồng. Anh ấy có thể vứt quần áo khắp nơi, để vỏ bia la liệt trên bàn hoặc “giấu kỹ” thành một đống dưới gầm giường. Với những ông chồng này bạn đừng chiều chuộng, nhẫn nhịn quá mức, đừng lẽo đẽo đi gom quần áo và đủ loại rác thải anh ấy bày bừa ra. Kiên quyết không thỏa hiệp, bạn nên tập thói quen ngăn nắp cho chàng.

Hãy thử cất một vài món đồ hay dùng của chồng đi xem, lục tung các ngõ ngách không thấy, chồng bạn sẽ phải nghiêm túc xem lại nếp sống bừa bộn của mình.

Ông chồng khó tính, hay cằn nhằn

Những người đàn ông sở hữu tính cách này có thể tìm ra đủ lỗi của bạn ở bất cứ việc gì. Sự khắt khe có thể bắt gặp ngay cả ở việc bạn đang làm vì anh ấy hay những việc mà đáng lẽ anh ấy phải lăn vào làm.

Nhẫn nhịn chỉ nên dùng trong giới hạn. Bạn nên thể hiện thái độ với những nhận xét hà khắc, những ứng xử vô lý của chồng, nhưng đừng làm mất mặt chồng khi bày tỏ phản ứng đó trước mặt người khác. Khi chỉ có riêng hai vợ chồng với nhau, hãy khơi lại vấn đề để anh ta bình tâm suy nghĩ.

Và… trăng hoa

Điều quan trọng đối với phụ nữ khi gửi gắm cuộc đời mình vào anh chàng trăng hoa là phải thật sự bình tĩnh. Hãy tỏ thái độ cho chàng biết bạn khó chịu thế nào nếu chồng mình cứ nhăm nhe tán tỉnh người khác. Cùng với những chiêu trị thói trăng hoa của chồng, chính người phụ nữ cũng cần soi gương để thường xuyên cải tạo bản thân. Khi bạn giữ được sự duyên dáng, ghi điểm về nhan sắc, cộng với tình yêu thương chồng chân thành, người đàn ông sẽ nhận ra bạn chính là người anh ta phải giữ, chứ bạn không phải vất vả giữ anh ta làm gì.

Có ai đó từng nói phụ nữ nếu gặp được người đàn ông tốt thì cả đời chẳng cần phải trưởng thành nữa vì sẽ được che chở, yêu thương. Nhưng nếu gặp phải người đàn ông sở hữu một vài thói xấu nào đó, cũng đừng nên tuyệt vọng. Khi đó, người phụ nữ sẽ có thêm trải nghiệm riêng trong cuộc sống, trưởng thành và làm chủ cuộc sống hơn.