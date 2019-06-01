Đàn ông cần người phụ nữ mang lại thể diện, đàn bà khao khát người đàn ông cho mình sự bình yên

Đàn ông rất cần một người phụ nữ có thể mang lại thể diện cho mình. Còn đàn bà chỉ cần người đàn ông đó đừng làm cho cuộc đời mình sóng gió thêm nữa.

Với đàn ông, thể diện quý giá hơn những thứ khác trên đời. Họ thích vợ đẹp để khi đi bên cạnh có thể ngẩng cao đầu tự hào. Họ thích vợ biết nói năng một chút để giữ thể diện cho mình trước đám đông. Đàn ông là vậy, chỉ muốn làm vừa lòng thiên hạ. Họ đặt thể diện và danh dự của mình lên hàng đầu. Đàn bà cần bình yên... Còn đàn bà thì khác, chỉ muốn sống những chuỗi ngày bình yên. Chỉ cần chồng không làm gì mờ ám sau lưng mình là may mắn lắm rồi. Chỉ cần chồng mình có tâm là đã hạnh phúc.

Đàn ông trọng sĩ diện, đi đâu cũng bắt vợ phải trang điểm xinh đẹp, khéo ăn khéo nói. Họ đòi hỏi người vợ phải giữ thể diện cho chồng trước đám đông. Nhưng có người lại mắng chửi vợ trước mặt nhiều người mà không chịu giữ thể diện cho người phụ nữ của mình. ... còn đàn ông cần sĩ diện - Ảnh minh họa: Internet Khi có một người phụ nữ giỏi giang đi bên cạnh, đàn ông đã có được tám điểm tự tin. Còn khi ở bên người chồng tận tâm, đàn bà đã nắm trong tay tròn mười điểm cho sự hạnh phúc. Cả cuộc đời này, phụ nữ chẳng cần mong gì hơn ngoài điều đó nữa.

“Sao anh không đưa chị nhà theo, cứ đi với mấy em thư ký này suốt không sợ vợ ghen hả?", một người hỏi anh T. trong bữa tiệc cuối năm của công ty. Anh cười nói: “Vợ anh không đẹp, không sang bằng mấy cô em này, dẫn theo có mà mất mặt chết”. Đàn ông luôn thích người phụ nữ đi bên cạnh phải giỏi giang, xinh đẹp... Cô thư ký đi cùng anh khá đẹp, lại biết cách lấy lòng đàn ông, thậm chí còn uống rượu khá giỏi. Ai cũng khen người phụ nữ đi bên cạnh anh xinh đẹp, khéo léo. Anh cười tít mắt vì tự hào. Đàn ông ơi, vợ có thể không sang nhưng lại là món đồ quý giá nhất có tiền cũng chẳng mua được. Những cô gái chân dài khác, chỉ cần có tiền là có thể có. Nhưng vợ mất đi rồi, có đánh đổi hết tài sản cũng chẳng thể tìm lại được. ... đàn bà thì chỉ cần một người có tâm với mình - Ảnh minh họa: Internet Vì vậy đừng vì sĩ diện hão của mình mà đánh mất đi niềm tin nơi vợ. Có vợ rồi thì hãy có trách nhiệm hơn. Người ta vẫn thường nói, vợ đẹp hay xấu đều phụ thuộc vào cách đối xử và sự tử tế của người chồng mà thôi.

Hạnh phúc là cùng nhau cố gắng, chứ không phải một người nắm một người buông Muốn hạnh phúc, cả hai phải cùng nhau cố gắng. Chứ một người nắm, một người buông thì làm sao có thể viên mãn được hả anh?

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