Cuộc đời đàn ông có sự xuất hiện của người phụ nữ thứ hai đều gặp xui xẻo và thất bại

Tâm sự gia đình 31/05/2019 16:12

Nếu có người phụ nữ thứ hai sau vợ xuất hiện, chắc chắn cuộc đời đàn ông sẽ gặp nhiều rắc rối và thất bại.

Hùng đã có vợ con, là nhân viên của công ty nước ngoài lương tháng khá cao. Ngoài làm công ăn lương, anh còn kinh doanh riêng. Cuộc sống của anh phất lên như diều gặp gió một phần nhờ vợ.

Cuộc đời đàn ông có sự xuất hiện của người phụ nữ thứ hai đều gặp xui xẻo và thất bại - Ảnh 1
Đàn ông ngoại tình chỉ dẫn đến hậu quả ê chề - Ảnh minh họa: Internet

Sau một thời gian, anh bỏ việc về kinh doanh tại gia. Chị cũng nghỉ việc ở công ty về phụ giúp chồng coi sóc công việc. Có thể nói trong ba anh em, Hùng là người thành đạt nhất vì vừa có nhà, có xe, lại có vợ đẹp con ngoan.

Còn trẻ mà anh đã có khối tài sản khiến ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng rồi mọi thứ đổ vỡ khi anh qua lại với người đàn bà khác. Anh giấu vợ mang tiền cung phụng nhân tình. Mới quen được vài tháng, anh đã mua nhà, tậu xe, cưng chiều nhân tình hơn cả vợ mình.

Cuộc đời đàn ông có sự xuất hiện của người phụ nữ thứ hai đều gặp xui xẻo và thất bại - Ảnh 2
Một khi đã có sự xuất hiện của người phụ nữ thứ hai, cuộc đời đàn ông đều điêu đứng - Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày quen biết nhân tình, anh bắt đầu sa đà vào rượu bia, thuốc lá. Say đắm bên nhân tình, anh bỏ bê việc kinh doanh không quan tâm. Chị mang thai nên chẳng phụ giúp được gì. Cũng vì vậy mà việc kinh doanh ngày càng đi xuống. Mới đầu thì anh bán xe, sau đó cầm luôn nhà.

Cuộc đời đàn ông có sự xuất hiện của người phụ nữ thứ hai đều gặp xui xẻo và thất bại - Ảnh 3
Hôn nhân chỉ hạnh phúc khi cả hai chung thủy - Ảnh minh họa: Internet

Chị chán nản bỏ về nhà mẹ đẻ để chờ sinh. Nhân tình cũng dứt áo ra đi không một lời nhắn nhủ. Từ một người giàu có, nắm trong tay khối tài sản lớn, anh đánh mất tất cả chỉ vì sự xuất hiện của người thứ ba trong cuộc đời. 

Cuộc đời đàn ông có sự xuất hiện của người phụ nữ thứ hai đều gặp xui xẻo và thất bại - Ảnh 4
Đàn ông đừng dại phản bội lại nghĩa phu thê - Ảnh minh họa: Internet

Có câu núi vàng núi bạc cũng mòn khi đàn ông vướng vào gái gú. Sự xuất hiện của kẻ thứ ba chỉ mang lại nhiều bất hạnh và xui xẻo cho cuộc đời của một người đàn ông.

Thế nên đàn ông ơi, hãy quý trọng người vợ đầu ấp tay gối, đừng tham lam nữa. Hãy nhớ vợ chồng đồng lòng thì dù trắng tay cũng trở nên giàu sang, phú quý. Nếu tham vàng bỏ ngãi, cuộc đời đàn ông sẽ gặp bất hạnh triền miên. 

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