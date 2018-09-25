Đàn ông bản lĩnh chính là khi giúp vợ những điều nhỏ bé nhất

Tâm sự gia đình 25/09/2018 14:52

Người đàn ông bản lĩnh chính là người sẵn sàng xắn tay áo giúp vợ bế con, đổ rác… Hiểu rằng, dù là đàn ông hay phụ nữ thì cũng đều bình đẳng như nhau trong bất kì công việc nào.

Có những người đàn ông sức dài vai rộng, vai u thịt bắp nhưng lại rất xấu hổ khi giúp đỡ vợ những việc lặt vặt. Khi vợ bận bịu, đầu mướt mồ hôi khi vừa nấu ăn, vừa đưa mắt trông con thì chồng lại thảnh thơi nhàn rỗi gác chân bấm điện thoại. Mỗi khi vợ nhờ làm giúp việc gì thì anh lại bảo: “Đàn ông ai lại đi làm những việc ấy. Đó là việc của đàn bà".

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Nhiều người đàn ông mặc định việc nhà là của đàn bà - Ảnh minh họa: Internet

Việc đàn bà mà các ông chồng hay nhắc đến đó là việc nhà, cơm nước, trông con, giặt giũ… So về sức khỏe thì đàn ông luôn mạnh mẽ hơn đàn bà. Ấy vậy mà ở công ty, ai cũng làm việc 8 tiếng như nhau nhưng hết giờ làm việc, đàn ông được phép nghỉ ngơi còn phụ nữ lại lao vào một cuộc chiến với bao nhiêu việc không tên. Nào là đi chợ, rước con, tắm con, nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ… Có phải chăng, gánh nặng trên vai người phụ nữ quá lớn?

Nhiều người đàn ông lạ lắm. Họ có thể hùng hổ vặn ốc vít, khoan tường, bưng bê vật nặng nhưng lại rất lười biếng khi làm những việc cỏn con giúp vợ. Tự bao giờ, trong đầu họ đã được lập trình sẵn những công việc nhà cửa, bếp núc là của đàn bà. Đàn ông đụng vào sẽ mất sĩ diện, mất phong độ. Lỡ bạn bè, hàng xóm nhìn thấy thì đúng là mất mặt.

Đàn bà lấy chồng, không phải ai cũng mong chồng mình làm những việc quá lớn lao, vĩ đại. Điều họ cần nhất là người đàn ông thấu hiểu những nỗi vất vả để sẻ chia, gánh vác cùng vợ. Người đàn ông bản lĩnh chính là người sẵn sàng xoắn tay áo bế con, đổ rác… Thấy những giọt mồ hôi trên trán vợ mỗi lần nấu ăn, làm việc nhà. Hiểu rằng, dù là đàn ông hay phụ nữ thì cũng đều bình đẳng như nhau trong bất kì công việc nào.

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Phúc phần cho những người đàn bà lấy được chồng thấu hiểu và sẻ chia - Ảnh minh họa: Internet

Hạnh phúc của người đàn bà không phải là nhiều tiền, nhiều bạc, càng không đong đếm bằng vị trí xã hội của người chồng. Đàn bà hạnh phúc nhất chính là cho dù người chồng ở địa vị nào, một người buôn bán hay một anh giáo viên thì vẫn xem trọng vợ mình hơn mọi thứ trên đời. Còn hạnh phúc nào hơn khi người đàn bà có một bờ vai vững chãi để nương dựa. Dù việc lớn hay những việc cỏn con, người đàn bà biết rằng sẽ luôn luôn có một người sẵn sàng chia sẻ, gánh vác.

Đàn ông đừng bao giờ nghĩ rằng làm “những việc đàn bà” sẽ hạ thấp bản lĩnh của mình. Ngược lại, quan tâm tận cùng những điều nhỏ bé đàn ông càng minh chứng cho giá trị của mình. Ngưỡng mộ làm sao những ông chồng ra ngoài đĩnh đạc nhưng về nhà vẫn sẵn sàng cho con ăn, tắm con, Chẳng nề hà mà quét nhà, rửa bát phụ vợ. Đàn ông có tâm, mọi việc làm điều xuất phát từ tình yêu và sự thấu hiểu. Một người đàn ông quan tâm gia đình, đặt vợ con lên trên hết thì ai dám chê cười?

Đàn ông bản lĩnh chính là khi giúp vợ những điều nhỏ bé nhất - Ảnh 3
Đàn ông bản lĩnh nhất là khi chia sẻ với vợ những điều rất đời thường - Ảnh minh họa: Internet

Hạnh phúc của người đàn bà chính là cái tâm của người đàn ông bên cạnh. Phúc phần cho những người phụ nữ lấy được người chồng quan tâm mình từ những điều nhỏ bé nhất. Đàn ông à, sức mạnh của đàn ông không nằm trên cơ bắp mà chính là những cử chỉ quan tâm, những chia sẻ rất đời thường trong cuộc sống hôn nhân.

 

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