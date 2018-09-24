Tâm sự người thứ ba: Chấp nhận sống bên lề để có được tình yêu đích thực

Vì tình yêu tôi chấp nhận làm một cái bóng bên anh. Vì tình yêu, tôi không đòi hỏi danh phận, không cần tương lai. Chỉ cần tôi biết, trong trái tim của anh tôi cũng chiếm một vị trí nào đó.

Người đời thường mỉa mai, khinh rẻ người thứ ba. Nhưng người đời không hiểu rằng, chính người thứ ba cũng đang tự dằn vặt, khổ sở vì thân phận mình trót mang. Là đàn bà, có ai không muốn hạnh phúc? Có ai không muốn được yêu thương, được công khai và trân trọng? Nhưng làm người thứ ba, hạnh phúc cũng là một thứ phải chia sớt. Hạnh phúc của người thứ ba cũng là thứ phải chia sớt với người khác - Ảnh minh họa: Internet Tôi gặp anh giữa lúc cuộc đời mình đang ở ngưỡng tuyệt vọng. Buồn chán vì bạn bè lừa lọc, mất hết cả số tiền tích cóp bao năm, tôi đâm hoài nghi lòng người và oán trách số phận quá bạc bẽo với mình. Đúng lúc đó tôi gặp anh, anh chìa tay ra cho tôi nắm. Anh cho tôi một chỗ dựa. Từ sự biết ơn, tôi đã yêu người đàn ông ấy. Như cuộc đời một lần nữa lại trêu ngươi, anh đã có vợ và hai con.

Dĩ nhiên, tôi biết mình sai. Tôi biết mình tồi tệ khi đến với người đàn ông đã có gia đình. Nhưng con tim tôi không thể nghe theo lí trí. Anh là người tử tế nhất, đã cho tôi chỗ dựa khi tôi không biết bám víu vào đâu. Ngoài tình yêu, tôi còn dành cho anh cả sự ngưỡng mộ. Và rồi bất chấp tất cả, tôi vẫn cứ ngã vào lòng người đàn ông đó. Tôi biết mình sẽ không có tương lai gì với anh. Sẽ không bao giờ có chuyện anh bỏ vợ, bỏ con để đến với tôi. Anh cũng nói rõ với tôi điều đó. Quen anh, làm nhân tình của anh nghĩa là tôi chỉ đến với anh trong bí mật. Mối quan hệ của chúng tôi không được công khai cho bất kì người nào khác. Sau khi đến với tôi, anh sẽ về với vợ, với con của mình. Tôi không được ghen tuông, không được đòi hỏi.

Yêu đàn ông có vợ, tôi giấu vào lòng những đau đớn và hờn ghen - Ảnh minh họa: Internet Tôi như cái bóng lặng lẽ đi bên hạnh phúc của người khác. Đã từng có những đêm anh về với vợ, tôi lục tung từng tấm hình vợ con hạnh phúc anh đưa lên Facebook rồi khóc. Gia đình họ thật đẹp, ánh mắt anh nhìn vợ con như chưa hề có sự hiện diện của người đàn bà như tôi. Nhiều đêm, tôi cắn môi đến ứa máu. Tôi đau đớn và dằn vặt, cố kiềm cơn hờn ghen, đau đớn đang dâng lên trong lòng. Đã nhiều lần tôi có ý định nói cho vợ anh biết về mối quan hệ này. Biết đâu sau khi vợ chồng họ đổ vỡ tôi sẽ là người đàn bà đi bên cạnh anh đến cuối đời. Tôi sẽ được công khai, được hạnh phúc bên anh mà không phải lén lút, vụng trộm. Nhưng tôi sợ nếu mình nói ra sẽ đánh mất anh, đánh mất tình yêu đích thực giữa bao nhiêu thứ lọc lừa, dối trá mà tôi từng gặp. Tôi chấp nhận mọi thiệt thòi để sống với tình yêu đích thực của mình - Ảnh minh họa: Internet Vì tình yêu tôi chấp nhận làm một cái bóng bên anh. Vì tình yêu, tôi không đòi hỏi danh phận, không cần tương lai. Chỉ cần tôi biết, trong trái tim của anh tôi cũng chiếm một vị trí nào đó. Có lẽ, khi nghe câu chuyện của tôi ai cũng trách tôi khờ dại, ngu muội nhưng đàn bà khi yêu thật lòng sẽ dốc cạn những gì mình có. Tôi chấp nhận sống bên lề để có được tình yêu đích thực của mình thì có gì là sai?

Đàn bà 40: Bỏ đi những thứ không cần, buông tay những điều hối tiếc Ở tuổi 40, chị biết rõ điều gì là quan trọng nhất với mình. Ngày xưa chị đã từng coi chồng là mạng sống, là cả cuộc đời nhưng bây giờ điều đó không quan trọng nữa.

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