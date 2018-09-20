Gửi người thứ ba: Chẳng có tình yêu nào được xây dựng trên nỗi đau của người đàn bà khác

Sinh ra là đàn bà đã khổ, lấy phải người chồng đốn mạt như vậy còn gì khổ bằng. Bụng mang dạ chửa sắp đến ngày vượt cạn lại phải mang bụng đi gặp nhân tình chồng. Chắc hẳn chị ta phải dằn vặt, khổ tâm ghê gớm lắm.

Trên cuộc đời này, ai cũng sống cho hạnh phúc và xúc cảm của mình. Tuy nhiên, hạnh phúc đó phải được xây dựng trên nền tảng đạo đức và phát luật. Thế nhưng cuộc đời trớ trêu thay lại có những hạng đàn bà bất chấp mọi luân thường đạo lí mà ăn nằm với người đàn ông đã có gia đình. Chỉ nghĩ đến niềm vui, nghĩ đến tình cảm ích kỉ hèn nhát mà không biết rằng đằng sau đó là sự tan nát của một gia đình, sự đau đớn đến tận cùng của một người đàn bà khác. Người thứ ba chỉ biết nghĩ sống cho những xúc cảm hèn nhát và yếu đuổi của bản thân - Ảnh minh họa: Internet Tâm là cô bạn ở chung phòng với tôi. Tâm xinh đẹp, cao ráo với làn da trắng như sứ. Mọi thứ của cô ấy đều hoàn hảo, trừ một điều Tâm cặp kè với một người đàn ông đã có vợ. Tôi và một bạn cùng phòng khuyên mãi. Bảo rằng cô đang đi sai đường, đừng phá nát hạnh phúc gia đình người khác. Nghĩ ra thì tội cho vợ anh ta ở nhà. Khuyên mãi Tâm không nghe, còn quay ra trách móc chúng tôi. Vậy nên chúng tôi không nói nữa, mặc dù mỗi lần anh ta đến phòng tìm Tâm chúng tôi đều cảm thấy khó chịu.

Anh ta là trưởng phòng chỗ Tâm đang làm việc. Anh ta giàu có, ga lăng, giỏi chiều chuộng. Nhưng đàn ông dẫu có đẹp trai, có giàu có, thành đạt cỡ nào mà ra đường ăn vụng thì cũng chỉ là một kẻ chẳng ra gì. Nghe đâu vợ anh ta lại đang mang thai. Một kẻ bạc bẽo, nhẫn tâm đến như vậy sao Tâm cứ sống chết lao đầu vào? Tâm bảo với chúng tôi rằng mình yêu người đàn ông đó thật lòng. Trải qua vài mối tình, chưa có người đàn ông nào chiều chuộng, nâng niu cô như vậy. Tôi hỏi Tâm, chẳng lẽ cứ làm nhân tình của anh ta mãi như thế? Rồi còn tương lai, còn thanh xuân chẳng lẽ cứ phí hoài vô ích. Tâm bảo rằng, đợi vợ sinh con xong anh ta sẽ ly hôn. Tôi lắc đầu hoài nghi những điều mà Tâm nói.

Đằng sau hạnh phúc của người thứ ba là nỗi đau đớn tận cùng của người vợ - Ảnh minh họa: Internet Một bữa, mọi người trong xóm trọ xôn xao vì có người đàn bà bụng mang dạ chửa đến nhà trọ đánh ghen. Người đàn bà đó chính là vợ của người yêu Tâm. Tôi đã nghĩ đến chuyện Tâm sẽ bị đánh, bị tát, bị cắt tóc như những clip trên mạng. Nhưng không, người đàn bà bụng to vượt mặt, gương mặt khắc khổ và có vẻ chịu đựng. Chị nói với Tâm bằng một giọng rất bình tĩnh: “Xin cô cắt đứt với chồng tôi. Trước đây anh ta cũng quen vài ba người trẻ đẹp như cô nhưng rồi cũng bỏ. Tôi hiểu anh ta hơn bất kì ai. Cô cũng chỉ là một người qua đường của anh ta thôi. Vì đứa bé trong bụng tôi, hãy chấm dứt mối quan hệ này nếu không tôi sẽ kiện cô vì tội phá hoại gia đình người khác". Người đàn bà đi rồi, tôi thấy thương chị ta vô hạn. Sinh ra là đàn bà đã khổ, lấy phải người chồng đốn mạt như vậy còn gì khổ bằng. Bụng mang dạ chửa sắp đến ngày vượt cạn lại mang bụng đi gặp nhân tình chồng. Chắc hẳn chị ta phải dằn vặt, khổ tâm ghê gớm lắm. Nhìn qua Tâm, tôi thấy cô cúi gằm mặt ra chiều nghĩ ngợi. Chẳng biết Tâm sau lần này có cắt đứt với người đàn ông kia không. Đàn bà à, đừng bao giờ giành giật thứ không thuộc về mình - Ảnh minh họa: Internet Những kẻ cướp chồng người nhiều khi tự cho mình cái quyền được yêu, được đến với tình cảm đích thực của cuộc đời mình. Thế nhưng, chẳng có hạnh phúc nào được xây dựng trên nỗi đau của một người đàn bà khác. Đàn bà à, đừng bao giờ giành giật thứ không thuộc về mình.

Tâm sự của người mẹ có con trai ngoại tình: Tôi đau hơn cả con dâu mình Cháu nội tôi chưa tròn tuổi mà con trai đã ngoại tình. Tôi thương con dâu, càng giận con trai mình. Tôi lựa lời khuyên con dâu bình tĩnh. Đàn ông con trai ra ngoài chơi bời cũng là chuyện thường. Rồi trước sau cũng sẽ về nhà.

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