Gửi người thứ ba: Chẳng có tình yêu nào được xây dựng trên nỗi đau của người đàn bà khác

Tâm sự gia đình 20/09/2018 10:12

Sinh ra là đàn bà đã khổ, lấy phải người chồng đốn mạt như vậy còn gì khổ bằng. Bụng mang dạ chửa sắp đến ngày vượt cạn lại phải mang bụng đi gặp nhân tình chồng. Chắc hẳn chị ta phải dằn vặt, khổ tâm ghê gớm lắm.

Trên cuộc đời này, ai cũng sống cho hạnh phúc và xúc cảm của mình. Tuy nhiên, hạnh phúc đó phải được xây dựng trên nền tảng đạo đức và phát luật. Thế nhưng cuộc đời trớ trêu thay lại có những hạng đàn bà bất chấp mọi luân thường đạo lí mà ăn nằm với người đàn ông đã có gia đình. Chỉ nghĩ đến niềm vui, nghĩ đến tình cảm ích kỉ hèn nhát mà không biết rằng đằng sau đó là sự tan nát của một gia đình, sự đau đớn đến tận cùng của một người đàn bà khác.

Gửi người thứ ba: Chẳng có tình yêu nào được xây dựng trên nỗi đau của người đàn bà khác - Ảnh 1
Người thứ ba chỉ biết nghĩ sống cho những xúc cảm hèn nhát và yếu đuổi của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tâm là cô bạn ở chung phòng với tôi. Tâm xinh đẹp, cao ráo với làn da trắng như sứ. Mọi thứ của cô ấy đều hoàn hảo, trừ một điều Tâm cặp kè với một người đàn ông đã có vợ. Tôi và một bạn cùng phòng khuyên mãi. Bảo rằng cô đang đi sai đường, đừng phá nát hạnh phúc gia đình người khác. Nghĩ ra thì tội cho vợ anh ta ở nhà. Khuyên mãi Tâm không nghe, còn quay ra trách móc chúng tôi. Vậy nên chúng tôi không nói nữa, mặc dù mỗi lần anh ta đến phòng tìm Tâm chúng tôi đều cảm thấy khó chịu.

Anh ta là trưởng phòng chỗ Tâm đang làm việc. Anh ta giàu có, ga lăng, giỏi chiều chuộng. Nhưng đàn ông dẫu có đẹp trai, có giàu có, thành đạt cỡ nào mà ra đường ăn vụng thì cũng chỉ là một kẻ chẳng ra gì. Nghe đâu vợ anh ta lại đang mang thai. Một kẻ bạc bẽo, nhẫn tâm đến như vậy sao Tâm cứ sống chết lao đầu vào?

Tâm bảo với chúng tôi rằng mình yêu người đàn ông đó thật lòng. Trải qua vài mối tình, chưa có người đàn ông nào chiều chuộng, nâng niu cô như vậy. Tôi hỏi Tâm, chẳng lẽ cứ làm nhân tình của anh ta mãi như thế? Rồi còn tương lai, còn thanh xuân chẳng lẽ cứ phí hoài vô ích. Tâm bảo rằng, đợi vợ sinh con xong anh ta sẽ ly hôn. Tôi lắc đầu hoài nghi những điều mà Tâm nói.

Gửi người thứ ba: Chẳng có tình yêu nào được xây dựng trên nỗi đau của người đàn bà khác - Ảnh 2
Đằng sau hạnh phúc của người thứ ba là nỗi đau đớn tận cùng của người vợ - Ảnh minh họa: Internet

Một bữa, mọi người trong xóm trọ xôn xao vì có người đàn bà bụng mang dạ chửa đến nhà trọ đánh ghen. Người đàn bà đó chính là vợ của người yêu Tâm. Tôi đã nghĩ đến chuyện Tâm sẽ bị đánh, bị tát, bị cắt tóc như những clip trên mạng. Nhưng không, người đàn bà bụng to vượt mặt, gương mặt khắc khổ và có vẻ chịu đựng. Chị nói với Tâm bằng một giọng rất bình tĩnh: “Xin cô cắt đứt với chồng tôi. Trước đây anh ta cũng quen vài ba người trẻ đẹp như cô nhưng rồi cũng bỏ. Tôi hiểu anh ta hơn bất kì ai. Cô cũng chỉ là một người qua đường của anh ta thôi. Vì đứa bé trong bụng tôi, hãy chấm dứt mối quan hệ này nếu không tôi sẽ kiện cô vì tội phá hoại gia đình người khác".

Người đàn bà đi rồi, tôi thấy thương chị ta vô hạn. Sinh ra là đàn bà đã khổ, lấy phải người chồng đốn mạt như vậy còn gì khổ bằng. Bụng mang dạ chửa sắp đến ngày vượt cạn lại mang bụng đi gặp nhân tình chồng. Chắc hẳn chị ta phải dằn vặt, khổ tâm ghê gớm lắm. Nhìn qua Tâm, tôi thấy cô cúi gằm mặt ra chiều nghĩ ngợi. Chẳng biết Tâm sau lần này có cắt đứt với người đàn ông kia không.

Gửi người thứ ba: Chẳng có tình yêu nào được xây dựng trên nỗi đau của người đàn bà khác - Ảnh 3
Đàn bà à, đừng bao giờ giành giật thứ không thuộc về mình - Ảnh minh họa: Internet

Những kẻ cướp chồng người nhiều khi tự cho mình cái quyền được yêu, được đến với tình cảm đích thực của cuộc đời mình. Thế nhưng, chẳng có hạnh phúc nào được xây dựng trên nỗi đau của một người đàn bà khác. Đàn bà à, đừng bao giờ giành giật thứ không thuộc về mình.

Tâm sự của người mẹ có con trai ngoại tình: Tôi đau hơn cả con dâu mình

Tâm sự của người mẹ có con trai ngoại tình: Tôi đau hơn cả con dâu mình

Cháu nội tôi chưa tròn tuổi mà con trai đã ngoại tình. Tôi thương con dâu, càng giận con trai mình. Tôi lựa lời khuyên con dâu bình tĩnh. Đàn ông con trai ra ngoài chơi bời cũng là chuyện thường. Rồi trước sau cũng sẽ về nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   người thứ ba gửi người thứ ba đàn ông ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 31 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 2 giờ 2 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm