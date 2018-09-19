Câu chuyện có thật của người mẹ đơn thân: Người đàn ông đó bỏ đi ngay sau khi biết tôi có con

Tâm sự gia đình 19/09/2018 10:33

Ban đầu anh ngạc nhiên, hốt hoảng, rồi hình như có cả sợ hãi. Sau khi biết chắc tôi có thai, anh tức giận bảo rằng đã bảo tôi uống thuốc mà sao lại để có? Rồi anh hạ giọng, bảo tôi đi phá.

Khi rời quê lên thành phố học đại học, mẹ đã nhiều lần dặn dò tôi phải giữ mình. Con trai thành phố sành sõi, rất dễ lọc lừa. Mỗi lần nghe mẹ nói tôi đều dạ vâng cho mẹ yên lòng. Thật tâm tôi nghĩ mẹ mình quá lo xa. Tôi đâu phải ngây thơ đến mức dễ bị lừa lọc như thế.

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Mẹ sợ tôi yếu lòng, dễ bị lừa lọc trong tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống sinh viên xa nhà, chi phí quá tốn kém. Ngoài thời gian lên giảng đường, tôi tranh thủ đi làm thêm kiếm tiền. Lúc thì làm gia sư, bưng bê quán cà phê, phục vụ quán ăn… Số tiền kiếm được ít ỏi nhưng cũng giúp tôi trang trải một phần chi phí ở thành phố xa hoa, đắt đỏ này.

Khi đi làm thêm ở quán cà phê, tôi quen với anh. Anh cũng là sinh viên như tôi, chỉ khác là anh sắp ra trường. Cuộc sống sinh viên xa nhà rất dễ khiến người ta xích lại gần nhau. Anh và tôi hiểu nhau rất nhiều bởi chúng tôi đều từ dưới quê lên thành phố học đại học. Anh cũng nuôi hi vọng về một cuộc sống đủ đầy hơn sau khi ra trường. Từ sự cảm thông, chia sẻ, anh ngỏ lời yêu tôi.

Đứa con gái mới lớn như tôi ngập tràn hạnh phúc trong tình yêu đầu đời. Yêu nhau nửa năm, anh rủ tôi dọn về sống cùng. Khi tôi e dè, anh ra sức thuyết phục. Anh nói rằng nếu về sống chung, chúng tôi sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí sinh hoạt, tiền nhà trọ, ăn uống. Hơn nữa, sống gần nhau chúng tôi sẽ có thời gian để chăm sóc, quan tâm nhau. Nghe anh nói mãi cũng xuôi, tôi đồng ý.

Khi sống chung, tôi đã dâng hiến đời con gái cho anh mà chẳng cần suy nghĩ. Anh nói chỉ còn vài tháng nữa anh ra trường, sẽ kiếm việc làm. Khi đó, cuộc sống chúng tôi sẽ đỡ vất vả hơn. Đợi tôi ra trường, anh sẽ dắt tôi về quê ra mắt ba mẹ rồi xin cưới. Tôi tin anh, tin tưởng vào tương lai hạnh phúc của hai đứa.

Câu chuyện có thật của người mẹ đơn thân: Người đàn ông đó bỏ đi ngay sau khi biết tôi có con - Ảnh 2
Tôi đau đớn khi anh bắt tôi phá thai - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng mọi thứ sụp đổ khi tôi báo với anh rằng tôi có thai. Tôi trễ kinh hai tuần, mua que thử thì lên hai vạch. Ban đầu anh ngạc nhiên, hốt hoảng, rồi hình như có cả sợ hãi. Anh hỏi tôi có chắc không? Sau khi biết chắc tôi có thai, anh tức giận bảo rằng đã bảo tôi uống thuốc mà sao lại để có? Rồi anh hạ giọng, bảo tôi đi phá. Tương lai phía trước đang rộng mở, bây giờ có con rồi mọi cánh cửa sẽ đóng sầm trước mắt.

Tôi đau đớn khi nghe những lời đó. Người đàn ông luôn nói rằng thương yêu, che chở cho tôi mà khi xảy ra chuyện lại hèn nhát như thế. Khi tôi đang đau đầu không biết xử trí như thế nào thì một hôm từ giảng đường về phòng, tôi sửng sốt khi biết lúc tôi đi học anh đã dọn đi. Tôi ngã quỵ, đau đớn. Tôi đã yêu nhầm một gã Sở Khanh, một kẻ đốn mạt.

Đứng trên miệng vực, tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ con. Nhiều đêm dằn vặt, suy nghĩ tôi không thể nhẫn tâm bỏ đi giọt máu của mình. Tôi bảo lưu kết quả học tập, về quỳ gối xin mẹ cứu giúp. Mẹ tôi khổ sở nhưng cũng không nhẫn tâm bỏ rơi tôi. Con gái tôi ra đời trong nỗi đau đớn, xót xa lẫn hạnh phúc của tôi.

Câu chuyện có thật của người mẹ đơn thân: Người đàn ông đó bỏ đi ngay sau khi biết tôi có con - Ảnh 3
Đàn bà khi yêu, đừng tin đừng đặt trọn những gì mình có - Ảnh minh họa: Internet

Mười năm đã qua, nghĩ về tuổi trẻ rồ dại của mình tôi thoáng rùng mình. Nhìn con gái mười tuổi ngoan ngoãn, tôi như được bù đắp lại những đau đớn mà mình đã trải qua. Tôi mong rằng khi kể ra câu chuyện của mình, nhiều cô gái sẽ rút ra được bài học cho mình. Đàn bà khi yêu đừng tin, đừng đặt trọn tất cả vào người đàn ông. Bởi nếu anh ta dứt áo ra đi, bạn sẽ mất tất cả.

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