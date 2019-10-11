Đàn bà lấy nhầm chồng: Chẳng có cái khổ nào bằng

Tâm sự gia đình 11/10/2019 14:02

Đàn bà đau thắt ruột gan khi nhận ra cuộc hôn nhân của mình chẳng hề có hạnh phúc. Họ thương con và kìm nén những nỗi đau trong lòng lại vì con. Cái khổ của đàn bà lấy nhầm chồng, chẳng phải ai cũng hiểu được.

Phụ nữ có hai nỗi khổ là yêu sai người và lấy nhầm chồng. Yêu sai người thì hụt hẫng, chơi vơi, khổ đau nhưng chọn buông tay vẫn dễ dàng hơn đàn bà đã có chồng. Chẳng có cái khổ nào biết mình kết nghĩa trăm năm với một người không ra gì. Đàn bà lấy nhầm chồng như chết đi nửa cuộc đời vậy!

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Đàn bà lấy nhầm chồng, đi không nỡ mà ở lại thì đau lòng - Ảnh minh họa: Internet

Trong tình yêu, phụ nữ không sợ những gã đàn ông tồi tệ mà sợ nhất những kẻ tồi tệ ẩn danh dưới dáng vẻ, tử tế hiền lành. Khi yêu nhau, người đàn ông nào cũng ra sức chứng tỏ mình là người đáng tin cậy, bản lĩnh, giỏi giang. Họ ra sức nâng niu, chiều chuộng, ra sức lắng nghe và thấu hiểu phụ nữ. Họ khiến người phụ nữ tin tưởng rằng rằng người đàn ông này thật sự xứng đáng để lấy làm chồng. Đàn ông một khi đã có chủ tâm che đậy, đàn bà lại mù quáng trong tình yêu thì rất khó tỉnh táo để nhận ra con người thật của anh ta.

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Có nỗi khổ tâm nào bằng cưới nhau về mới nhận ra con người thật của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà lấy chồng biết đâu mà chọn lựa, bởi cưới nhau về mới nhận ra con người thật của đàn ông thì đã quá muộn màng. Cứ ngỡ khi kết hôn rồi, mình sẽ có chỗ dựa vững chắc cả đời, sẽ chẳng còn cảm giác cô đơn và chông chênh khi bước một mình nữa nhưng lại bị vỡ mộng và khổ đau. Chồng giàu có mà ki bo, tính toán với vợ từng đồng, từng cắc. Chồng đẹp trai, ga lăng là thế nhưng cưới về rồi mới nhận ra anh ta gia trưởng, độc đoán và ghen tuông mù quáng. Dáng vẻ tử tế, đạo mạo bên ngoài che lấp đi thói trăng hoa, ong bướm bên trong… Có cái khổ nào bằng sống chung mới nhận rằng hóa ra mình chẳng hiểu gì về người đàn ông mình cưới cả!

Phụ nữ lấy nhầm chồng, buông không nỡ mà ở cũng không đành. Nhất là khi đã có con cái, đàn bà càng không dễ gì dứt áo ra đi. Họ thương cha mẹ đau lòng, thương con cái bơ vơ hơn thương bản thân mình. Xã hội hiện đại, nhưng phụ nữ vẫn có tư tưởng “thuyền theo lái, gái theo chồng”, đã cưới hỏi thì có tốt có xấu gì cũng ráng mà ở lại.

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Chẳng phải ai cũng hiểu thấu những nỗi khổ mà đàn bà chịu đựng - Ảnh minh họa: Internet

Ở trong một cuộc hôn nhân bất hạnh, phụ nữ vẫn khổ hơn đàn ông. Bởi đàn ông buồn chán gia đình, họ có thể nhậu nhẹt, bù khú, có thể sa vào những cuộc vui chơi mà chẳng bị ai phán xét. Họ có thể ngoại tình, qua đêm với những người đàn bà khác mà không bị cảm giác ăn năn, day dứt bủa vây.

Còn phụ nữ, khổ là bởi suy nghĩ quá nhiều và sống vì người khác quá nhiều. Họ khổ tâm, đau lòng khi nằm cạnh chồng mà thấy mình cô độc. Họ đau thắt ruột gan khi nhận ra cuộc hôn nhân của mình chẳng hề có hạnh phúc, chẳng có bình yên. Họ thương con và kìm nén những nỗi đau trong lòng lại vì con. Cái khổ của đàn bà lấy nhầm chồng, chẳng phải ai cũng hiểu được.

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