Gửi những cô gái chưa chồng: Đàn ông có vợ là độc dược, chớ dại mà đụng vào

Phụ nữ yêu 10/10/2019 11:00

Đàn ông ngoại tình thì tham lam và ích kỷ vô cùng. Họ vô cùng sành sõi và lõi đời, hướng đến những cô gái nhẹ dạ cả tin với mục đích thỏa mãn thể xác mà không muốn chịu trách nhiệm.

Những gã đàn ông có vợ trong mắt những cô gái mới lớn có sức quyến rũ lạ thường. Đàn ông điền đạm, trưởng thành, vững chãi, am hiểu tâm lý và biết cách chiều lòng phụ nữ. Họ không như những gã con trai mới lớn bốc đồng và nông cạn. Chính điều đó đã khiến các cô gái bất chấp mà yêu mê say, lao vào một mối quan hệ mà chẳng cần biết ngày mai ra sao.

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Nhiều cô gái trẻ nhân danh tình yêu để đến với đàn ông có vợ - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà bạn tôi lại chấp nhận làm người thứ ba khi bạn có bao nhiêu người đàn ông vây quanh. Bạn là hoa khôi của lớp, được biết bao nhiêu người săn đón. Vậy nhưng, trong mắt bạn những chàng trai đó thật trẻ con, bốc đồng, chẳng biết tí gì về tình yêu. Ngay lần gặp đầu tiên, bạn đã bị người đàn ông đó cuốn hút. Anh rất ít nói, chững chạc trong bộ vest lịch lãm. Anh đối xử với mọi người cực kỳ tử tế, đúng mực. Chừng đó thôi cũng đủ đánh gục trái tim của bạn.

Làm nhân tình nghĩa là ở trong bóng tối, hạnh phúc hay đau khổ cũng chẳng thể chia sẻ với ai. Anh ta dặn bạn tuyệt đối không được hé răng cho ai biết về mối quan hệ của 2 người. Vì tin tưởng, bạn chỉ kể cho mình tôi nghe. Bạn bảo với tôi rằng, nhiều lúc thèm có được một tình yêu bình thường như người khác. Dắt nhau đi ăn kem, xem phim, nắm tay đi dạo phố… nhưng anh luôn sợ người khác bắt gặp nên hai người chỉ gặp nhau ở khách sạn hoặc phòng bạn.

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Đàn ông từng trải luôn biết cách lấy lòng phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông từng trải như con sói ma mãnh, họ luôn biết cách làm cho những cô gái ngây thơ tin vào tình yêu của mình. Và các cô cũng tin đây là tình yêu đích thực của cuộc đời mình bằng những câu nói mà đàn ông ngoại tình đã nói đến sáo mòn: “Anh chỉ yêu mình em”, “rồi anh sẽ ly hôn và cưới em làm vợ…”. Tin vào những lời nói đó, các cô gái chẳng ngại ngần mà sống chết với tình yêu của mình, dâng hiến hết tất cả những gì mình có và ảo vọng về một hạnh phúc không xa.

Người đời có câu: “Đàn ông năm bảy lá gan, lá ở cùng vợ lá toan cùng người”. Đàn ông đã ngoại tình thì tham lam và ích kỷ vô cùng. Họ vô cùng sành sõi và lõi đời, hướng đến những cô gái nhẹ dạ cả tin với mục đích thỏa mãn thể xác mà không muốn chịu trách nhiệm. No xôi chán chè lại tìm cách quay lưng. Như bạn của tôi, quen anh ta đúng 1 năm rồi bị chia tay với lí do: “Anh phải quay về để làm tròn trách nhiệm và bổn phận của một người cha…”.

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Một lần qua lại với đàn ông có vợ, nỗi đau ám ảnh cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Các cô gái chưa chồng à, hãy nhớ rằng đàn ông có vợ là thứ độc dược khiến cuộc đời chúng ta lao xuống vực. Đàn ông dẫu đẹp trai, tài giỏi, ga lăng đến đâu mà đã có gia đình thì hãy tránh xa. Làm người thứ ba, cả thanh xuân cho đi mà chẳng được gì ngoài những mất mát, tổn thương mà chẳng thể chia sẻ được cùng ai. Một lần yêu đàn ông có gia đình, nỗi đau sẽ ám ảnh cả cuộc đời.

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