Đàn bà làm đẹp không phải chỉ để đàn ông ngắm mà là để kiêu hãnh với cuộc đời của chính mình

Tâm sự gia đình 01/06/2019 14:34

Nếu có suy nghĩ làm đẹp là để đàn ông ngắm thì phụ nữ hãy dẹp ngay đi. Bởi đàn ông là gì mà bạn phải dốc hết lòng hết dạ? Đàn ông là gì mà cứ phải nghĩ đến đầu tiên mỗi khi bắt tay vào làm việc gì đó?

Biết chồng mình đang có người đàn bà khác, chị cố gắng thay đổi bản thân. Chị tìm đến những lớp học yoga, tập gym để mong lấy lại vóc dáng như thời con gái. Chị cũng học cách trang điểm, ăn diện hơn trước đây.

Đàn bà làm đẹp không phải chỉ để đàn ông ngắm mà là để kiêu hãnh với cuộc đời của chính mình - Ảnh 1
Phụ nữ làm đẹp là để tự thỏa mãn chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Tất cả những điều mà chị làm là nhằm giữ chân chồng. Nhưng rồi khi bản thân đẹp hơn, chị lại chợt nhận ra phụ nữ đẹp sẽ vui hơn. Chẳng cần biết có giữ được trái tim đàn ông hay không, chị chỉ cần biết bản thân sống hạnh phúc hơn ngày xưa.

Chị có nhiều cơ hội hơn trong công việc. Đi ngoài đường cũng nhận được nhiều sự ưu ái hơn. Mỗi lần đi với bạn bè, những người đàn ông đều để ý đến chị. Tự dưng chị cảm thấy bản thân có giá hơn hẳn. Chị không còn ngại ngùng, tự ti như xưa.

Đàn bà làm đẹp không phải chỉ để đàn ông ngắm mà là để kiêu hãnh với cuộc đời của chính mình - Ảnh 2
Phụ nữ hãy làm đẹp để hạnh phúc chứ không phải để giữ chân một người - Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ chị đã hiểu phụ nữ xinh đẹp chắc chắn sẽ kiêu hãnh với cuộc đời của chính mình. Xinh đẹp không chỉ giúp bạn có được nhiều sự ưu ái mà còn tự tin hơn khi bước ra đường.

Chị thích cái cảm giác những phụ nữ khác nhìn mình rồi ganh tỵ ra mặt. Còn đàn ông nhìn vào thì lại hết lời khen ngợi. Chị thích cuộc sống của mình khi xinh đẹp hơn. Và chị đã quên luôn mục đích ban đầu của mình, làm đẹp là để giữ chồng. Vậy mà chồng chị lại ngoan ngoãn quay về bên vợ vì sợ mất. Khi bạn đẹp hơn, không cần giữ, đàn ông cũng sẽ tự động ngoan ngoãn ở bên. Không cần giữ, đàn ông cũng sẽ một mực yêu thương và chiều chuộng.

Vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ là nhan sắc. Mỗi người đều có đường nét quyến rũ khác nhau, chẳng qua bạn không biết mà thôi. Suy cho cùng, phụ nữ xinh đẹp là để kiêu ngạo với đời chứ chẳng phải để làm vừa lòng bất cứ ai. Chỉ cần mình vui là được, mọi thứ khác chẳng cần bận tâm đến.

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