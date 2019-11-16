Đàn bà khổ nhất là lấy nhầm chồng hèn

Tâm sự gia đình 16/11/2019 09:45

Một người chồng không thương xót vợ, không dám bảo vệ vợ, thà để vợ khổ chứ không muốn làm phật ý người nhà của mình thì chị ở lại làm gì? Chị khổ sở tận cùng khi lấy nhầm chồng như thế!

Đàn bà lấy chồng dù là ai đi chăng nữa suy cho cùng cũng cầu mong hạnh phúc, bình yên bên nhau qua những năm tháng cuộc đời. Khi đồng ý kết hôn, người phụ nữ đều tin rằng dù cuộc đời ngoài kia có cay đắng, có sóng gió đến đâu nhưng bước vào căn nhà, mọi phiền muộn đều được thả trôi. Nhưng phước phần ấy đâu phải người đàn bà nào cũng có được. Lấy chồng nghèo khổ 1, nhưng lấy phải một kẻ hèn – khổ sở kể làm sao xiết.

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Trước đám cưới, chị luôn tin anh là người đủ bản lĩnh để cho mình nương dựa cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Ngày yêu nhau, chị thấy anh là một người đàn ông hiền lành, tử tế, biết quan tâm mọi người. Trước đám cưới, chị vẫn luôn tin mình đã lựa chọn đúng người. Nhưng rồi, về sống chung dưới 1 mái nhà chị mới nhận ra anh không như mình nghĩ. Anh tử tế với thiên hạ, tính anh sĩ diện nên sợ phiền lòng người khác còn với vợ mình thì anh lại tùy ý đối xử. Chị sống chung với gia đình chồng. Chồng chị rất sợ và nghe lời mẹ. Mọi lời nói của mẹ với anh đều đúng và anh bắt chị phải nghe theo.

Mẹ chồng hà khắc và vô cùng cổ hủ. Chị ráng nhịn cho yên cửa yên nhà. Nhưng ngay cả việc chị sinh con năm nào tốt xấu mẹ chồng cũng can thiệp. Khi chị sinh con, mẹ chồng áp dụng vô vàn phương pháp dân gian lên đứa con bé bỏng. Chị cãi lại thì bà bóng gió, xỏ xiên. Chồng chị thì bảo có mẹ lo cho từng li từng tí mà không biết hưởng. Anh nghĩ chị sướng nhưng có biết đâu rằng chị mệt mỏi đến u uất.

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Anh thà để chị khóc, để chị khổ sở chứ không muốn làm phật lòng mẹ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Chị bàn với anh ra ở riêng, anh bảo thật tình anh cũng muốn nhưng sợ mẹ buồn. Sống cho hạnh phúc riêng của bản thân anh cũng không dám vì sợ phật ý mẹ. Chồng chị thà để chị khóc, thà để vợ mình thiệt thòi còn hơn để mẹ mình buồn. Anh cũng muốn để vợ toàn tâm chăm con nhưng sợ mẹ giận. Vợ đúng cũng bắt xin lỗi, mẹ chồng sai cũng phải nhún nhường. Chưa bao giờ anh đứng lên bênh vực vợ trước mặt gia đình chồng dù biết chị chẳng làm gì sai. Chồng chị như vậy có hèn với vợ lắm không?

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Khi ở bên nhau không trân trọng thì ly hôn đau lòng để làm gì? - Ảnh minh họa: Internet

Vài năm sống ngột ngạt như thế, chị lựa lời mong chồng ra riêng nhưng anh không chịu. Quá mệt mỏi, chị bế con ra đi và quyết định ly hôn. Đàn bà không sợ lấy chồng nghèo, chỉ sợ lấy chồng hèn. Một người chồng không thương xót vợ, không dám bảo vệ vợ, thà để vợ khổ chứ không muốn làm phật ý người nhà của mình thì chị ở lại làm gì?

Khi chị đưa đơn ra tòa, chị thấy anh khóc. Có lẽ anh nhận ra mình sai nhưng đã quá trễ rồi. Hạnh phúc anh không trân trọng thì ly hôn đau lòng có ích gì nữa đâu!

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Chị cũng như bao nhiêu người đàn bà khác, lấy chồng rồi sinh con. Thanh xuân của phụ nữ chỉ có một lần, vậy mà cả tuổi trẻ của mình chị chưa bao giờ hài lòng và yêu bản thân mình.

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