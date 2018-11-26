Người vợ khóc trước mặt nhân tình của chồng chỉ càng hạ thấp giá trị của mình mà thôi. Nhân tình vĩnh viễn không hối lỗi mà càng tỏ ra khinh thường một người vợ hết sức nhu nhược và hèn kém.

Đàn bà bề ngoài kiên cường đến đâu thì trái tim họ vốn dĩ cũng rất yếu đuối. Đàn bà có chồng phản bội phải chịu tổn thương và giày vò biết bao nhiêu. Thế nhưng đàn bà à, dù có khổ đau tột độ cũng đừng tỏ ra yếu đuối trước hai người: Gã chồng phản bội và ả nhân tình trơ trẽn của anh ta. Dẫu biết rằng rất đau đớn khi bị phản bội nhưng đàn bà đừng khóc trước mặt người chồng không xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông tử tế, thương vợ sẽ không làm bất cứ việc gì để vợ phải đau lòng chứ huống gì chuyện phản bội, ăn nằm với kẻ khác. Đàn ông ngoại tình chính là đỉnh điểm của sự tệ bạc. Đàn ông thường ngụy biện bằng muôn lí do để lấp liếm tội lỗi nhưng anh ta lại không hề thừa nhận sự tầm thường, sống theo bản năng trong mình. Trong lúc ăn nằm với người khác, mọi đạo lí, mọi tình nghĩa với vợ anh ta đều xem nhẹ.

Đàn bà mạnh mẽ kiên cường thì ít mà yếu đuối thì nhiều. Trong khi một số ít phụ nữ dám buông tay kẻ phản bội thì nhiều người phụ nữ lại níu kéo chồng quay về. Nhiều người khóc lóc, kể lại những năm tháng vợ chồng sắt son hạnh phúc để mong chồng động lòng. Người thì lấy con ra làm lí do để mong anh ta rời bỏ nhân tình. Đàn ông đã ngoại tình thì chẳng mảy may đếm xỉa đến xúc cảm của vợ. Nếu sợ vợ đau lòng, sợ vợ tổn thương anh ta đã không làm như thế. Nước mắt của vợ sẽ không khiến anh ta cảm thấy hối lỗi hay động tâm mà chỉ cảm thấy phiền phức. Phản bội vợ còn mà còn được níu kéo – hẳn đàn ông lại lấy làm tự cao tự đại lắm.

Đàn ông đã ngoại tình thì nước mắt của vợ chỉ khiến anh ta cảm thấy phiền phức - Ảnh minh họa: Internet Với nhân tình của chồng, đàn bà càng không được phép tỏ ra yếu đuối, quỵ lụy. Không ít trường hợp, nhiều người vợ tìm đến nhân tình của chồng không phải để đánh ghen mà để… cầu xin. Dùng nước mắt để xin ả kia tha cho gia đình mình. Tỏ ra mình là người đàn bà đáng thương đang cố gắng gìn giữ hạnh phúc để nhân tình động lòng trắc ẩn. Nhưng, nhân tình của chồng là kẻ hả hê, thỏa mãn nhất khi nhìn thấy người vợ đau khổ. Người vợ càng khóc lóc thì cô ta càng sung sướng. Vị trí bị đảo lộn, người vợ đàng hoàng lại đi quỵ lụy kẻ thứ ba. Điều này không nực cười hay sao? Những kẻ ăn nằm với chồng người khác là những kẻ không biết đạo lí và càng không thể đem lí lẽ ra để nói với hạng người này. Nếu cô ta biết phải trái đã không cởi áo ăn nằm với chồng người khác. Người vợ khóc trước mặt nhân tình của chồng chỉ càng làm hạ thấp giá trị của mình mà thôi. Nhân tình vĩnh viễn không hối lỗi mà càng tỏ ra khinh thường một người vợ hết sức nhu nhược và hèn kém. Đàn bà hãy chứng tỏ mình là người dám cầm dám buông - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà à, dẫu biết rằng chẳng có nỗi đau nào lớn hơn chuyện chồng phản bội. Chúng ta có thể khóc ướt gối nằm, khóc sưng mắt trước gia đình hoặc bạn thân nhưng tuyệt đối đừng khóc trước kẻ phản bội và nhân tình của chồng. Hãy chứng tỏ mình là người đàn bà dám cầm dám buông, dám “đá văng” ra khỏi cuộc đời mình những kẻ không xứng đáng.

Đàn bà khôn ngoan đừng cưới những gã đàn ông chưa thật sự trưởng thành Đàn ông trưởng thành chẳng phải được đo bằng tuổi tác. Có những người đã quá cái tuổi dựng vợ gả chồng nhưng cũng chỉ là gã đàn ông lớn xác, chứ không thực sự trưởng thành.

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