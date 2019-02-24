Đàn bà bớt nói đi để dành sức lực và thời gian kiếm tiền nuôi con!

Thế nên từ nay đừng nói nhiều nữa, đừng mãi càm ràm chuyện chồng về nhà muộn, chồng vô tâm. Bạn hãy dành thời gian và sức lực để kiếm thật nhiều tiền cho con cuộc sống đủ đầy nhất có thể. Thay vì cứ mãi càm ràm về chuyện chồng không về nhà đúng giờ ăn cơm, chồng nhậu nhẹt, lười biếng thì hãy tập buông bỏ.

Phụ nữ nói nhiều chỉ mang tiếng là bà cô già lắm lời, phiền phức. Vậy thì nặng hơi mỏi cổ để làm gì khi người ta chẳng trân trọng những gì bạn nói. Vậy thì hao hơi tổn sức làm chi khi người ta chỉ chà đạp lên lòng tự trọng của bạn.

Phụ nữ lấy chồng là để có cuộc sống hạnh phúc, chứ không phải để chuốc thêm gánh nặng vào người. Có những chuyện mắt không thấy, tâm sẽ không phiền. Vì vậy hãy biết buông bỏ và phớt lờ những điều chồng đang làm.

Bạn nên nhớ những lời phụ nữ nói ra là ngọc ngà, châu báu vì vậy đừng hoang phí. Đừng tốn công sức quá nhiều vì một người chẳng biết lắng nghe. Cũng đừng để bản thân mất quá nhiều thời gian để nói mãi về một chuyện.

Nếu nói anh ấy nghe thì nói, còn không nghe thì nói làm gì cho mệt thân. Chồng bạn không phải là đứa con nít lên năm, vì vậy đừng giáo huấn anh ấy bằng những lý thuyết sáo rỗng. Hãy dùng thời gian “dạy bảo”, chỉnh đốn chồng vào những việc có ích hơn. Chẳng hạn như làm đẹp, kiếm tiền và cho con cái cuộc sống tốt nhất có thể.

Đàn bà nói ít đi, phiền muộn cũng sẽ giảm bớt đôi phần - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, không phải ai có lý lẽ tốt hơn ai, không phải ai hay hơn ai mà là sự tôn trọng lẫn nhau. Đôi khi bạn chỉ cần bớt nói đi vài câu, mọi chuyện sẽ khác đi ngay. Bởi muốn hạnh phúc, muốn bền lâu, ngoài việc tập nói, bạn cần phải học cách im lặng lắng nghe. Im lặng để hiểu nhau hơn, im lặng dành thời gian và sức lực để làm những chuyện khác.

Phụ nữ, ai cũng cần làm đẹp, vì vậy hãy chọn cách chăm sóc bản thân thay vì cứ mãi càm ràm chồng. Hoặc chọn cách vùi đầu vào công việc để không còn phải chướng tai gai mắt những điều chồng làm. Bớt nói là cách tốt nhất để phụ nữ tự bảo vệ mình trong hôn nhân.

Đừng phung phí lời nói vì những người chẳng biết lắng nghe - Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời khi không còn cằn nhằn chồng, bạn cũng có nhiều thời gian dành cho con và bản thân mình hơn. Thử tính đi, từ ngày cưới nhau đến giờ, thời gian bạn càm ràm chồng là bao nhiêu? Có phải là hơn con số bản thân tưởng tượng hay không? Khoảng thời gian đó bạn có thể làm những điều bản thân muốn, như vậy không tốt hơn sao?

Phụ nữ ơi! Những lời nói của bạn chưa chắc người đàn ông ấy sẽ tiếp thu. Đôi khi lòng tốt của bạn còn đổi lại những cay đắng, tủi hờn. Vì vậy từ nay đừng nói nữa, hãy học cách thương bản thân mình nhiều hơn.

Thay vì mãi nói những câu như “anh đừng uống bia có hại cho sức khỏe”, “anh phải ăn uống điều độ để bảo vệ sức khỏe bản thân”, thì hãy dành những câu đó cho chính bản thân mình. Bởi bản thân bạn cũng cần được quan tâm và yêu thương như thế.