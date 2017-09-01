Đã là đàn bà thì phải cố được thế này để đàn ông vừa thương vừa nể cả đời

Hơn cả body chuẩn hay chân dài, đàn bà chỉ cần cố gắng khiến mình hoàn thiện bởi những điều này cũng là cách khiến đàn ông say mê. Nét đẹp của một trái tim chân thành, một nhân cách đáng trân trọng, một thần thái nổi bật luôn có thể bền vững với thời gian và khiến chồng khó lòng rời xa. Phụ nữ hay ghi nhớ điều này để khiến mình càng đẹp hơn mỗi ngày nhé!

Phụ nữ dù ngoại hình có đẹp đến ngất ngây, nói năng có dễ nghe thế nào mà không có trái tim đầy yêu thương chân thành thì cũng khó giữ được chân đàn ông. Đàn ông có thể thích ở bên gái hư, yêu gái đẹp nhưng chắc chắn họ sẽ chọn một người phụ nữ chân thành, nhân ái làm vợ. Vì nhan sắc thì có thể phai tàn theo thời gian, còn lòng dạ của con người đã đẹp rồi thì cứ sáng rực cả đời thôi. Hãy sống bằng trái tim chân thành, yêu thương con người, hiền lành và hoài nhã. Đó là nguồn gốc của cái đẹp mà phụ nữ nên theo đuổi. Vì với đàn ông, đó là cái đẹp không gì có thể phá hoại hay thay đổi được.

Biết thứ tha khi cần, vứt bỏ khi nên

Đàn ông ghét nhất chính là dạng phụ nữ ích kỷ, không biết bao dung. Là phụ nữ, hãy học cách thứ tha cho người khác khi cần thiết. Có nghĩa là đừng nặng lòng những điều không đáng và dằn vặt người khác thứ không cần thiết. Một người phụ nữ biết thứ tha, bao dung luôn khiến đàn ông vừa thương, vừa nể. Và phụ nữ cũng phải học cách vứt bỏ khi cần thiết. Chính là tập buông tay những điều đã không còn hy vọng. Dù có đau lòng hay không cam tâm thế nào cũng phải tự học cách buông bỏ như thế. Có biết khi nào nên thứ tha, khi nào nên buông bỏ thì phụ nữ mới bản lĩnh và mạnh mẽ hơn.

Có khát khao, có đam mê

Phụ nữ hiện đại không còn như thuở xưa, chỉ cần học vừa đủ rồi đi lấy chồng là đã hết một đời. Phụ nữ thời nay còn phải có đam mê và phải theo đuổi điều mình khao khát. Bạn sẽ không thể biết đàn ông say mê khi nhìn dáng vẻ một người phụ nữ say sưa với điều cô ấy yêu thích thế nào đâu. Đó là nét đẹp của lòng đam mê, hoài bão và ý chí bền vững. Phụ nữ hãy tìm cho mình một ước mơ, hay đơn giản chỉ cần là một việc khiến họ thấy hạnh phúc khi làm. Nếu có được nó, bạn không những thấy cuộc đời mình trở nên ý nghĩa hơn mà còn có thể hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Có một công việc mình muốn theo đuổi cả đời đã là một niềm hạnh phúc mà mọi phụ nữ đều nên có.

Biết chăm sóc và yêu thương bản thân

Đàn ông có thể bị cuốn hút bởi một cô nàng yếu đuối, khiến họ muốn chở che và bảo bọc. Nhưng đàn ông sẽ muốn lấy một người vợ biết chăm sóc và yêu thương bản thân. Đơn giản vì phụ nữ có biết yêu mình trước thì mới có thể chăm sóc được cho người khác. Bạn không biết thương mình thì làm sao biết cách lo cho người khác chứ? Phụ nữ độc lập quyến rũ chính là như vậy. Họ không phụ thuộc, lại càng rất bản lĩnh tự lo cho chính mình. Chính điều này tạo một điều cuốn hút đàn ông luôn muốn tìm hiểu, muốn ở bên họ.

Khiến bản thân xinh đẹp mỗi ngày

Đã là phụ nữ thì phải đẹp. Không nhất thiết là phải phẫu thuật, phải ăn diện cầu kỳ tốn kém. Phụ nữ chỉ cần trông sạch sẽ, tinh tươm, gọn gàng thì đã ưa nhìn trong mắt đàn ông rồi. Hơn nữa, hãy học trang điểm, học làm mình đẹp hơn mỗi ngày. Tìm hiểu, học hỏi để khiến mình đẹp hơn cũng là một cách để giữ chân đàn ông, khiến đàn ông say mê mình hơn. Làm đẹp không phải chỉ khiến bản thân mình trông tốt hơn mà còn là cách tôn trọng người đối diện. Hãy khiến đàn ông khó lòng rời mắt khỏi vẻ tươi trẻ, mặn mà của mình. Có thế thì đàn ông mới không rời xa mình được.

Đã là phụ nữ, hãy học cách khiến mình tốt hơn mỗi ngày. Thanh xuân có mấy hồi, mình không thương mình thì ai thương mình, phụ nữ ơi!