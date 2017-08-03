Cưới nhau 5 năm, chồng nghe lời mẹ đánh đập, quăng đồ và đuổi vợ bầu bì ra đường không dưới 4 lần

Tâm sự gia đình 03/08/2017 15:13

Nghe lời mẹ, chồng nhiều lần quăng đồ đạc và đuổi tôi ra đường. Mặc cho tôi quỳ lạy van xin, anh vẫn không mảy may động lòng.

Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên, và quyết định sống thử với nhau như bao cặp đôi khác. Lúc đó, còn trẻ con, tôi không biết cách phòng tránh nên đã lỡ mang bầu. Anh là người có trách nhiệm nên chúng tôi cưới nhau.

Trước khi cưới, anh nói với tôi: “Từ nay về nhà sống chung với ba mẹ anh thì phải khác, em phải tuyệt đối nghe lời anh, anh nói gì cũng không được cãi lại”. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi diễn ra đúng như những lời anh nói. Suốt 5 năm, tôi không được quyền nêu lên ý kiến riêng của mình và cũng không có ai lắng nghe lời tôi nói.

Tôi mang tiếng là con gái không biết giữ mình, bầu bì trước khi cưới nên mẹ chồng luôn tỏ vẻ khó chịu và hay cằn nhằn. Cuộc sống ở nhà chồng của tôi không khác gì địa ngục. Nhiều lúc tủi thân chỉ biết khóc thầm, nếu để nhà chồng biết thì cũng chỉ nghe những lời sỉ vả càng làm đau lòng hơn.

Cưới nhau 5 năm, chồng nghe lời mẹ đánh đập, quăng đồ và đuổi vợ bầu bì ra đường không dưới 4 lần - Ảnh 1
Chồng nhiều lần đánh đuổi tôi ra khỏi nhà - Ảnh minh họa: Internet.

Do tính chất công việc, anh thường đi công tác nhiều ngày mới về. Tôi cũng là phụ nữ cũng có tính ghen tuông, với lại đang bầu bí nên tôi càng nhạy cảm hơn trong những chuyện đó. Tôi thường cằn nhằn anh về chuyện sợ anh có người phụ nữ khác. Anh không nói không rằng mà tát tôi một bạt tai như trời giáng, tôi ôm mặt khóc nức nở. Mẹ chồng xen vào bênh vực con trai. Bà hoạnh họe tôi: “Cái thứ ăn không ngồi rồi mà còn đi ghen bóng ghen gió. Nó đi làm nuôi cô chứ nuôi ai, bị đánh là vừa lắm, chứ khóc lóc gì”. Tôi gục xuống, khóc như một đứa trẻ, ấm ức đến phát điên vì không nói được lời nào.

Sự việc không dừng ở đó, mẹ chồng còn nói xấu tôi với hàng xóm. Bả nói tôi chỉ biết ăn không ngồi rồi, ở nhà không làm gì hết, còn hỗn hào, cãi tay đôi với mẹ chồng.

Có lần nghe bà nói xấu tôi với hàng xóm, tôi nhắc khéo: “Con có làm gì sai thì mẹ dạy, chứ đừng đi nói xấu con như vậy, tội nghiệp con”. Mẹ chồng gật gật, có vẻ hơi xấu hổ. Tôi cứ tưởng mọi chuyện đã êm xuôi. Không ngờ bà đem chuyện đó nói cho chồng tôi nghe, rồi thêm mắm dặm muối. Chồng tôi một mực nghe lời mẹ, quăng đồ đạc và đuổi tôi ra khỏi nhà. Không phải chỉ một lần mà suốt 5 năm nay, tôi đã chịu đựng cảnh đối xử tệ bạc này không dưới 4 lần.

Những lần như vậy, tôi ấm ức vác bụng về nhà mẹ đẻ. Ba mẹ không làm lớn chuyện, cho tôi ở vài ngày rồi nhà chồng cũng qua đón về. Đôi lúc, tôi muốn buông bỏ hết mọi thứ để giải thoát cho chính mình nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng và nghĩ đến tình cảm với anh còn sâu đậm nên thôi.

Đến một ngày, tôi nhận được tin nhắn của người bạn cũ, anh ta cũng đang buồn vì chuyện vợ con. Ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin hỏi han, tâm sự với nhau. Chồng tôi thấy vậy sinh nghi, anh ấy kiểm tra điện thoại và tức giận mắng chửi tôi thậm tệ: “Đồ đàn bà hư, sắp làm mẹ đến nơi rồi mà còn mèo mỡ gà đồng với thằng khác hả?” Anh đập nát chiếc điện thoại ngay trước mặt tôi. Trong đêm mưa gió, anh ấy đuổi tôi ra khỏi nhà, mặc tôi quỳ lạy van xin nhưng vẫn không chút động lòng.

Sau đêm hôm đó, tôi về ở luôn nhà mẹ và không về nhà chồng nữa. Tôi sẽ không khóc vì đã tốn quá nhiều nước mắt cho cuộc hôn nhân này rồi. Bây giờ, tôi chỉ mong cho đứa bé ra đời thật sớm để có chỗ dựa tinh thần mỗi khi thấy cô đơn và tủi thân. 

Từ khóa:   chồng đánh vợ chồng đuổi vợ ra khỏi nhà vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 2 giờ 5 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 3 giờ 5 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 4 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 7 giờ 5 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới