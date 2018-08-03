Chuyện ở rể - Có phải 'ở chuồng heo còn hơn theo quê vợ?'

“Chó chui gầm chạn”, “bám váy nhà vợ” là những câu cửa miệng mà người Việt Nam ta thường nhắc đến khi nói về chuyện ở rể. Thực tế, không phải người đàn ông nào khi ở rể cũng phải sống một cuộc sống mất tự do, luồn cúi. Và ngược lại, không phải cứ được sống riêng hay sống nhà chồng thì gia đình mới nhất mực yên vui.

Chuyện ở rể - đâu phải lúc nào cũng toàn đắng cay Là một đất nước có nền văn hóa Á Đông, chủ yếu theo chế độ phụ hệ, vai trò của người đàn ông trong nhà luôn là trụ cột vô cùng quan trọng. Thế nên, nhiều người cho rằng khi sống với nhà vợ, dưới cái bóng quá lớn của gia đình vợ, vai trò và vị thế của người đàn ông bị lu mờ. Vì thế, thường các quý ông chẳng thích thú gì với ý nghĩ phải đi ở rể. Chuyện ở rể có thể khiến nhiều anh chồng stress - Ảnh minh họa: Internet Những chuyện như phải đóng góp phần lớn lương cho nhà vợ, thời gian vui chơi bên ngoài bị hạn chế, phải biết “nhìn mặt đoán ý” bố mẹ vợ… là chuyện thường ngày ở huyện. Đặc biệt hơn, có nhà vợ vốn sẵn giàu có, lại rước về một chàng rể xuất thân nông dân, cả nhà vợ chẳng coi rể ra kí lô nào, có việc lại sai như ô sin. Hoặc trong trường hợp khác, hai vợ chồng mới cưới nhau nhiều khi khắc khẩu, thế nhưng cả nhà xúm vào bênh vợ làm chàng rể ức chế chỉ biết kêu trời.

Thế nhưng, không phải chuyện ở rể lúc nào cũng đắng cay như vậy. Anh X. (36 tuổi) và vợ đã sống với nhau gần chục năm trong căn nhà của bố mẹ vợ. Anh là trai tỉnh lẻ nhưng được cái hiếu học, có công việc làm ổn định với mức lương cao. Vợ chồng anh quen nhau qua một hội bạn của chị. Từ lúc anh chị quen biết, yêu nhau rồi làm đám cưới sau này, bố mẹ chị đều biết và ủng hộ. Anh cũng rất hay sang nhà chị chơi và nói chuyện với “nhạc gia tương lai”. Cưới nhau rồi, hai vợ chồng anh X cũng có lúc “đá thúng đụng nia”. Nhưng những lần như vậy, sự có mặt của bố mẹ vợ như một người hòa giải lại khiến tình hình chiến sự êm dịu hẳn. Khi lần lượt hai đứa con của anh chị ra đời, cũng đến tay ông bà chăm sóc để vợ chồng có thể rảnh tay làm ăn. Công việc anh hay phải đi công tác xa, có việc gì với vợ con là anh lại gọi điện “nhờ vả” bố mẹ vợ để mắt đến giùm.

Vợ chồng trẻ có thể nhờ bố mẹ vợ trông con giùm trong lúc bận rộn - Ảnh minh họa: Internet Làm thế nào để đời ở rể trở nên thoải mái, nhẹ nhàng? Rất nhiều người cho rằng người chồng không nên ở rể trong nhà vợ. Chuyện ở rể là chuyện chẳng đặng đừng, chẳng ai muốn chui ra chui vô là gặp người này người nọ phải để ý, giữ kẽ. Vì thế, tốt nhất là không nên ở rể, còn nếu đang ở rể thì nhanh chóng để dành tài chính để ra riêng ngay. Lời khuyên này không phải không có lý. Đặc biệt với những người thích thoải mái, ưa chuộng đời sống tự do, chuyện ở rể có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nếu như khiến tâm lý của họ bị ức chế. Nhưng thiết nghĩ, bản lĩnh đàn ông còn nằm ở chỗ: Tuy ở nhà vợ nhưng vẫn nắm phần tự quyết, tuy “sống trong lồng” mà vẫn thoải mái tự do. Dẫu biết rằng ra riêng sẽ thoải mái về mặt tâm lý hơn, nhưng các anh nên nhận ra ở rể cũng có rất nhiều điều lợi mà nếu khéo tận dụng, có thể làm cuộc sống trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Một điều lợi không thể không phủ nhận đó là việc gần gũi bố mẹ vợ sẽ đỡ đần được cho vợ anh cả về tâm lý và công việc. Và nhỡ khi vợ chồng có việc gì hay quá bận rộn thì bố mẹ vợ sẽ là “cánh tay đắc lực” phụ giúp cho mình. Đàn ông đi ở rể đâu phải chỉ gặp toàn đắng cay - Ảnh minh họa: Internet Hãy luôn suy nghĩ tích cực, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn. Và trong bất cứ vấn đề gì, đều có hai mặt lợi và hại của nó. Đàn ông nên suy nghĩ thấu đáo để dẫn dắt gia đình luôn êm ấm, an vui!

Chỉ khi nào đàn ông thử làm vợ, sống cảnh ở rể thì mới hiểu thấu làm phụ nữ là khổ sở trăm bề Vốn dĩ khi sinh ra là phụ nữ đã là một phần thiệt thòi, khi lấy nhầm người chồng không biết lắng nghe và cảm thông cho thân phận của mình thì e rằng còn bất hạnh hơn nhiều lần...

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