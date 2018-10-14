Chuyện hôn nhân: Đàn ông cần nơi chốn, đàn bà cần yêu thương

Tâm sự gia đình 14/10/2018 05:30

Đến một lúc nào đó, đàn ông sẽ nhận ra mình cần có một nơi để trở về sau những ngày tháng bay nhảy, vui chơi bên ngoài. Còn đàn bà sẽ cần một mái ấm với sự yêu thương đủ đầy với người đàn ông mà họ yêu.

Chuyện hôn nhân muôn đời nay vẫn là đề tài nóng mà mọi người thường mang ra bàn tán, phán xét. Ai rồi cũng cần có bến đỗ riêng cho mình để dừng chân nghỉ mệt sau những năm tháng rong chơi. Ngày trẻ chúng ta bán mạng cho công việc, không màng đến sức khỏe của bản thân. Nhưng rồi sẽ đến thời điểm thứ chúng ta cần nhất không phải là tiền mà là một sức khỏe thật tốt để có thể sống mãi bên người mình yêu thương.

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Đàn ông phong lưu đến đâu cũng sẽ cần một nơi để trở về...

Đàn ông ngoài kia hô mưa gọi gió, xem bốn biển là nhà. Họ được mọi người kính nể vì tài hoa, giỏi giang. Họ như con ngựa chăm chỉ chạy mãi chẳng biết mệt, luôn muốn khám phá những vùng đất mới. Nhưng đến cuối cùng, con ngựa đó sẽ tìm chỗ dừng chân. Đàn ông vẫn luôn khao khát một nơi để về, một chiếc giường đủ ấm áp để thoải mái đặt lưng xuống sau những ngày bôn ba ngoài kia.

Chuyện hôn nhân: Đàn ông cần nơi chốn, đàn bà cần yêu thương - Ảnh 2
... còn đàn bà cần đến một vòng tay để che chở yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Trung là người giỏi giang, mới ra trường hơn 1 năm mà đã leo lên được chức trưởng phòng của một công ty lớn. Anh đã có vợ, có hai đứa con gái kháu khỉnh đáng yêu. Tôi nghĩ đằng sau một người đàn ông thành đạt, hoàn hảo như vậy sẽ là một người phụ nữ rất tuyệt vời. Đúng như vậy, nhiều lần đến nhà anh chơi, chị đều tiếp đãi tôi đàng hoàng. Chị xinh đẹp lại khéo giao tiếp, không bao giờ cáu gắt khi chồng dẫn khách về nhà.

Anh thường kể cho tôi nghe về chị. Chuyện lớn bé trong nhà đều một tay chị vun vén. Anh bận suốt nên ít có thời gian để lo chuyện con cái học hành hay nhà cửa. Từ ngày vợ chồng anh mua được căn hộ nhỏ và ra sống riêng, một mình chị trang hoàng mọi thứ chứ anh không hề đụng tay đến.

Chuyện hôn nhân: Đàn ông cần nơi chốn, đàn bà cần yêu thương - Ảnh 3
Ngôi nhà chỉ hạnh phúc khi có đủ đầy tình thương - Ảnh minh họa: Internet

Quả thật ngôi nhà có bàn tay người phụ nữ khác rất nhiều. Từng ngóc ngách trong nhà của vợ chồng anh đều trở nên ấm áp và tràn đầy hạnh phúc. Anh còn nói những lần tăng ca ở công ty xong là tranh thủ về nhà, chứ không muốn la cà đi đâu. Vì chỉ khi về nhà, nhìn thấy vợ, thấy con, những muộn phiền trong anh bỗng dưng lại tan biến. 

Nếu nói đàn ông cần một nơi chốn để trở về sau những giờ làm việc mệt mỏi thì đàn bà lại cần yêu thương. Đàn bà lấy chồng chẳng mong điều gì lớn lao hơn ngoài tấm chân tình của chồng. Họ có thể ăn không ngon, mặc không ấm nhưng chẳng bao giờ chịu được sự ghẻ lạnh nơi chồng.

Chuyện hôn nhân: Đàn ông cần nơi chốn, đàn bà cần yêu thương - Ảnh 4
Trong hôn nhân, một bàn tay không thể vỗ thành tiếng - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn ông có thể nhà chỉ là nơi trú ngụ, là chốn quay về lúc mệt mỏi, chùn chân. Nhưng với đàn bà nhà còn là nơi để xoa dịu những nỗi đau và mất mát trong lòng họ. Họ xem cuộc hôn nhân của mình như ngôi nhà thứ hai nên dốc toàn bộ sức lực để vun vén, bồi đắp. Họ xem cuộc hôn nhân của mình như một món quà vô giá mà ông trời ban tặng nên cố gắng giữ gìn.

Đàn bà vốn dĩ đơn giản lắm, chỉ cần bạn cho họ một chút yêu thương, họ sẽ đánh đổi cả tính mạng của mình để tận tụy cho bạn. Đàn bà đơn giản lắm, chỉ cần bạn trao cho họ một chút niềm tin, họ sẽ giữ mãi những điều tốt đẹp đó mà hi sinh đến sức cùng lực kiệt. Và đàn bà đơn giản lắm, chỉ cần bạn mua cho họ một chiếc áo, họ cũng sẽ trân trọng chẳng dám mặc vì sợ cũ, sợ sờn vai.

Chuyện hôn nhân: Đàn ông cần nơi chốn, đàn bà cần yêu thương - Ảnh 5
Vợ chồng phải cùng nhau đồng cam cộng khổ mới lâu bền - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, đừng suy nghĩ quá nhiều mà hãy cảm nhận. Đừng nặng vấn đề tôi cho đi nhiều, anh cũng phải đáp trả lại xứng đáng. Vì có những chuyện cho đi chưa hẳn đã nhận lại được. Hãy sống với nhau chân thành nhất có thể, để hôn nhân là nơi mà đàn ông luôn muốn trở về, còn đàn bà thì nhận được sự yêu thương hết lòng.

Đàn bà khi dứt nghĩa, cạn tâm sẽ chọn cách im lặng!

Đàn bà khi dứt nghĩa, cạn tâm sẽ chọn cách im lặng!

Đàn bà im lặng không phải vì họ chấp nhận thua, không phải vì nhận ra sự ghen tuông của mình là sai, mà là họ đã không còn đủ sức để đối mặt với người chồng tệ bạc nữa.

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