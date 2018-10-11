Đàn bà khi dứt nghĩa, cạn tâm sẽ chọn cách im lặng!

Người ta nói tôi cứ mãi im lặng như vậy, chồng được nước làm tới, rồi còn làm những chuyện ghê gớm hơn. Nhưng với tôi giờ anh ấy có quen thêm dăm ba cô, lên giường với vài người nữa cũng chẳng quan trọng. Tôi im lặng để khẳng định giá trị của bản thân, muốn cho anh biết tôi không tầm thường như anh nghĩ.

Tôi chọn cách im lặng để bảo vệ lòng tự tôn duy nhất còn sót lại của bản thân. Tôi im lặng không phải vì tôi chấp nhận cho anh ấy ngoại tình mà là thật sự đã sức cùng lực kiệt. Tôi không còn bất cứ lý do gì để tiếp tục nữa, cũng chẳng muốn níu kéo làm gì một người nhẫn tâm.

Thời gian này, không khí trong gia đình của tôi vô cùng căng thẳng. Anh than vãn sao tôi lại giữ thái độ đó với chồng. Có chuyện gì cứ nói với anh, chứ đừng im im lầm lì khiến người khác rất khó chịu.

Khi mới yêu, con người ta thường thề non hẹn biển, nói với nhau rất nhiều điều tốt đẹp về tương lai. Thế nhưng hiện tại, vẫn là hai con người của ngày xưa đó nhưng có một người đã đổi thay. Họ đổi thay không phải vì người kia không còn tốt mà vì đã có mối quan hệ khác đáng trân trọng hơn.

Nếu là ngày xưa khi nghe được câu đó, tôi sẽ khóc òa và kể hết tội tình của anh. Nhưng giờ đây tôi chỉ thấy uất nghẹn nơi cuống họng, không thể thốt nên lời. Mặc anh hờn giận, trách móc tôi cũng dửng dưng với mọi chuyện.

Nhưng khi không còn chịu đựng được nữa, họ sẽ chọn cách buông bỏ - Ảnh minh họa: Internet

Đến khi anh chủ động nói lời ly hôn, khi đó tôi mới chợt nhận ra “đúng rồi, ly hôn là con đường tốt nhất ngay lúc này”. Tôi nói anh viết đơn, tôi sẽ sẵn sàng ký. Thái độ đó của tôi khiến anh hơi chột dạ. Anh không nghĩ tôi lại quyết định mọi thứ nhanh đến vậy.

Anh không biết tôi đã chịu đựng những gì nên nghĩ tôi quyết định ly hôn quá dễ dàng. Nhưng để đi đến quyết định đó, tôi đã phải trải qua những nỗi đau chẳng ai thấu được. Những ngày tháng anh ở bên ngoài tự do bay nhảy, lòng dạ tôi đã chết đi một nửa. Đến bây giờ thì không còn gì cứu vãn được.

Họ không còn muốn tận tụy bên một người nữa - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông cứ nghĩ việc mình vui chơi là điều bình thường. Nam nhi chi chí, đầu đội trời chân đạp đất, phải vùng vẫy cho đã để khi về già không phải hối tiếc. Nhưng họ không nghĩ liệu đến khi đó còn có người nào đủ kiên nhẫn ở lại chăm sóc họ tuổi xế chiều hay không? Hay là bay nhảy cho đã để rồi trở về lại cô đơn, lao đao cả một đời?

Đàn ông nên nhớ phụ nữ cười nói hỉ hả vậy thôi, chứ trong lòng họ không ổn. Khi đã chọn cách im lặng, đồng nghĩa với việc họ đã dứt tình, cạn nghĩa. Đàn ông đừng mãi thách thức giới hạn của một người phụ nữ. Phụ nữ khi đã không còn muốn cố gắng, đàn ông nên chuẩn bị sống cuộc đời sau này không còn vợ bên cạnh. Phụ nữ khi đã dửng dưng, đàn ông nên biết mọi thứ đã vượt qua sức chịu đựng của họ.

Đàn ông nghĩ phụ nữ dễ đổi thay, nhưng đàn ông còn dễ thay lòng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nói “anh làm gì tùy anh”, đàn ông đừng vội vui mừng. Bởi sau câu nói đơn giản đó là cả một sự chết tâm và ruồng bỏ. Đến một thời điểm nào đó, họ sẽ bỏ lại người chồng nhiều năm chung chăn gối, bỏ lại mái ấm đã dày công vun vén. Khi phụ nữ rời đi, đàn ông có dùng hàng trăm lời mật ngọt cũng không thể níu giữ được.

Với đàn ông, phụ nữ là người khó hiểu. Đúng thật họ rất khó hiểu, khi thương họ sẽ nói rất nhiều. Họ có thể càm ràm từ sáng đến chiều chỉ vì chồng để giày không đúng nơi. Chồng không về nhà đúng giờ cũng khiến họ nổi đóa rồi cằn nhằn hoài. Nhưng khi đã không còn tình cảm, một lời với họ cũng là quá xa xỉ.

Suy cho cùng đàn ông nhẫn tâm, đàn bà sẽ cạn tâm - Ảnh minh họa: Internet

Chồng lười, họ cũng mặc kệ. Chồng về nhà trễ, họ cũng không quan tâm mà thay vào đó sẽ ăn cơm trước rồi đi ngủ sớm. Khi hết yêu, đàn ông sẽ chấm dứt mọi thứ nhanh gọn nhất có thể. Còn phụ nữ khi đã cạn tâm, họ sẽ dùng chính sự im lặng để trả thù người chồng tệ bạc.