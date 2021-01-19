Chồng tuyên bố một câu khiến tôi 'chết lặng' kéo va li rời khỏi nhà để về nhà mẹ đẻ

Tâm sự gia đình 19/01/2021 11:02

Chung sống chưa được một năm, tôi rơi vào bi kịch hôn nhân và thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ ngay lập tức sau câu nói của chồng!

Trước khi cưới, tôi và anh chỉ có một thời gian ngắn để tìm hiểu nhau. Anh vừa từ nước ngoài trở về sau thời gian lao động tự do. Thời điểm ấy, chồng tôi đã khá có tuổi nên gia đình mong muốn anh cưới vợ càng sớm càng tốt. Tình yêu của chúng tôi theo đúng kiểu “sét đánh”. Lúc ấy, tôi quá ngây thơ nên chỉ nghĩ đơn giản rằng, tình yêu là tất cả, chỉ cần có tình yêu thì chúng tôi sẽ vượt qua mọi thứ. Gia đình, bạn bè tôi đều khuyên dành thêm thời gian để tìm hiểu về anh ấy. Tuy nhiên, bỏ ngoài tai mọi sự can ngăn, tôi quyết tâm lấy chồng khi vừa bước sang tuổi 21.

bi kich hon nhan 1
Tình yêu 'sét đánh' khiến tôi vội vàng cưới mà không suy nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian đầu, cuộc sống hôn nhân của tôi khá êm đềm. Chồng rất quan tâm, yêu thương và chiều chuộng mọi sở thích của tôi. Nào ngờ, chỉ chưa tròn một năm, tôi đã phải xách va li rời khỏi nhà để chạy trốn khỏi bi kịch hôn nhân này.

bi kich hon nhan 2
Cuộc hôn nhân êm đềm chỉ diễn ra chưa đầy một tháng - Ảnh minh họa: Internet

Tôi cực kỳ sốc và hoang mang vì dần phát hiện ra con người thật của gã đàn ông tôi đã cưới làm chồng. Từ yêu thương, chiều chuộng, anh thay đổi hoàn toàn, cấm đoán tôi trong mọi việc. Thậm chí, anh còn ép tôi phải xóa hết các mối quan hệ bạn bè, nhất là bạn bè khác giới.

Anh thông báo sẽ đưa tôi đi cùng ra nước ngoài để lao động kiếm tiền. Ban đầu, tôi cứ nghĩ vì anh thương vợ, không muốn xa vợ. Nào ngờ, anh thẳng thừng tuyên bố mục đích lấy tôi là để có thêm người ra nước ngoài để làm việc, nhằm kiếm thêm tiền gửi về cho gia đình anh.

bi kich hon nhan 3
Câu nói của chồng khiến tôi phát hoảng và rời khỏi nhà ngay - Ảnh minh họa: Internet

Tôi đau khổ, sợ hãi tột độ nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh. Ngay trong đêm, tôi đã lén lút dọn hết đồ đạc và rời khỏi căn nhà ấy. Đến bây giờ tôi mới hối hận vì đã quá vội vàng trong chuyện hôn nhân. Liệu một cô gái 21 tuổi có thể làm lại cuộc đời mình hay không?

Lấy chồng 5 năm không chịu sinh con, nàng dâu bị cả nhà chồng trách cho đến khi cô bị tai nạn và lời đáp đanh thép trước ngày ly hôn

Lấy chồng 5 năm không chịu sinh con, nàng dâu bị cả nhà chồng trách cho đến khi cô bị tai nạn và lời đáp đanh thép trước ngày ly hôn

"Đứa con là kết tinh của tình yêu chứ không phải công cụ ràng buộc trách nhiệm hay sợi dây để trói chặt đời nhau mẹ ạ", Lam vẫn chắc chắn với quyết định.

Xem thêm
Từ khóa:   cuộc sống vợ chồng bi kịch tình yêu quan hệ vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 36 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi