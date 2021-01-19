Trước khi cưới, tôi và anh chỉ có một thời gian ngắn để tìm hiểu nhau. Anh vừa từ nước ngoài trở về sau thời gian lao động tự do. Thời điểm ấy, chồng tôi đã khá có tuổi nên gia đình mong muốn anh cưới vợ càng sớm càng tốt. Tình yêu của chúng tôi theo đúng kiểu “sét đánh”. Lúc ấy, tôi quá ngây thơ nên chỉ nghĩ đơn giản rằng, tình yêu là tất cả, chỉ cần có tình yêu thì chúng tôi sẽ vượt qua mọi thứ. Gia đình, bạn bè tôi đều khuyên dành thêm thời gian để tìm hiểu về anh ấy. Tuy nhiên, bỏ ngoài tai mọi sự can ngăn, tôi quyết tâm lấy chồng khi vừa bước sang tuổi 21.

Tình yêu 'sét đánh' khiến tôi vội vàng cưới mà không suy nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian đầu, cuộc sống hôn nhân của tôi khá êm đềm. Chồng rất quan tâm, yêu thương và chiều chuộng mọi sở thích của tôi. Nào ngờ, chỉ chưa tròn một năm, tôi đã phải xách va li rời khỏi nhà để chạy trốn khỏi bi kịch hôn nhân này.