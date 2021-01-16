3 vụ ly hôn ồn ào của showbiz Việt năm 2020, vụ thứ hai khiến khán giả ngán ngẩm nhất với màn đấu tố không hồi kết 'căng đét'

Năm 2020 khép lại, showbiz Việt chứng kiến nhiều đám cưới viên mãn của giới nghệ sĩ. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều vụ nghệ sĩ Việt ly hôn khá ồn ào, trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Vụ ly hôn của diễn viên Hoàng Anh với Quỳnh Như Tháng 12/2020, diễn viên Hoàng Anh và bà xã Quỳnh Như ly hôn sau 3 năm kết hôn và chung sống với nhau. Cặp vợ chồng đã có với nhau một cô con gái là bé Nu. Nguyên nhân của vụ ly hôn theo vợ Hoàng Anh xác nhận là do anh sống thiếu trách nhiệm với gia đình, có người thứ ba. Hơn nữa, Quỳnh Như còn cho rằng chồng lợi dụng mình để được sang Mỹ định cư.

Diễn viên Hoàng Anh bị vợ tố lợi dụng, bạc tình - Ảnh: Internet Thời điểm ấy, nhiều người hâm mộ chia sẻ và đồng cảm với Quỳnh Như. Tuy nhiên, chưa được bao lâu, khán giả lại chứng kiến màn tố ngược lại của Hoàng Anh. Nam diễn viên Gạo nếp gạo tẻ cho hay không phải anh thiếu trách nhiệm mà do thấy ngột ngạt với cách "yêu thương chồng" của vợ mình. Đồng thời, anh phủ nhận thông tin có sự chen vào của người thứ ba trong chuyện gia đình mình. Một người quen của Hoàng Anh còn cho biết, Quỳnh Như “chửi chồng như hát” và còn cấm chồng không được hoạt động nghệ thuật. Hiện lùm xùm ly hôn của cặp đôi đã tạm lắng xuống. Hoàng Anh tiếp tục công việc nghệ thuật, còn Quỳnh Như tập trung công việc, chăm lo cho cuộc sống của bản thân và con mình. Song, dư luận vẫn không khỏi ngán ngẩm với ồn ào "lời qua tiếng lại" của Hoàng Anh và vợ Việt Kiều cũ.

Vụ ly hôn lùm xùm giữa đạo diễn Trọng Hưng và giảng viên Âu Hà My Năm 2019, cộng đồng mạng từng "phát sốt” với màn cầu hôn lãng mạn của đạo diễn Trọng Hưng với Âu Hà My tại Paris và sau đó là đám cưới đẹp như cổ tích của cặp đôi. Những tưởng chuyện tình này sẽ lâu bền mãi mãi, thế nhưng chỉ chưa đầy một năm sau ngày cưới, những dấu hiệu rạn nứt của cặp đôi dần được hé lộ.

Trọng Hưng và Âu Hà My thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet Tháng 8/2020, Âu Hà My thông báo đã chia tay chồng là đạo diễn Trọng Hưng, đồng thời tố anh là kẻ bội bạc, ngoại tình, đi với nhân tình trong lúc cô sảy thai ở bệnh viện. Sự việc thu hút sự chú ý của cư dân mạng và được xem là vụ ly hôn “hot” nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, khán giả chưa kịp hết bất ngờ với màn tố của Âu Hà My thì lại tiếp tục sốc với màn đáp trả của Trọng Hưng. Anh cho rằng Âu Hà My dựng chuyện sảy thai, và cả hai đã ly thân được một thời gian trước đó. Nội tình của vụ ly hôn ngày càng trở nên phức tạp khi hai bên liên tục đưa ra những bằng chứng để đấu tố nhau. Nhiều người dùng mạng cho biết họ có phần ngán ngẩm khi liên tục bị “xoay vòng” trong những màn đấu tố. Sau lùm xùm, cả hai chính thức đường ai nấy đi và không nhắc về nhau.

Thời điểm hiện tại, khi vụ ly hôn đã lắng xuống, đạo diễn Trọng Hưng xuất hiện với ngoại hình gây bất ngờ khi tăng cân thấy rõ. Trong khi đó, Âu Hà My lại gây trầm trồ với nhan sắc “lên hương”, thường xuyên làm thiện nguyện và dành nhiều thời gian ở bên gia đình. Vụ ly hôn của ca sĩ Lệ Quyên và chồng doanh nhân Đức Huy So với hai vụ ly hôn ở trên thì đây không phải là trường hợp nghệ sĩ Việt ly hôn quá ồn ào với những màn đấu tố như "kịch bản phim". Tuy nhiên, nghi vấn dẫn đến sự rạn nứt mối tình 10 năm của nữ ca sĩ với chồng chính là điều khiến người hâm mộ phải bàn tán. Thời điểm cả hai chính thức chia tay được cho là khoảng tháng 9/2020. Trước đó, Lệ Quyên từng bị bắt gặp đi cùng một người đàn ông trẻ rất thân mật. Trước những đồn đoán về lý do dẫn đến rạn nứt, Lệ Quyên vẫn quyết giữ im lặng. Tuy nhiên, cô thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái đầy tâm trạng về cuộc sống hôn nhân, đồng thời đăng tải hình ảnh có cùng địa điểm, góc chụp với người được cho là "nhân tình trẻ" của cô. Trong khi đó, đại gia phòng trà Đức Huy khiến cư dân mạng chú ý khi bị cho là "cặp bồ" với người đẹp kém 27 tuổi là thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 - Cẩm Đan.

Lệ Quyên và doanh nhân Đức Huy một thời thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện - Ảnh: Internet Gia đình nữ ca sĩ cho biết cuộc hôn nhân của Lệ Quyên với Đức Huy đã không còn “chăn ấm nệm êm” từ khá lâu trước đó. Về phía doanh nhân Đức Huy, khi được hỏi về mối quan hệ với Lệ Quyên, anh từ chối trả lời và yêu cầu hãy tìm đến vợ cũ để được giải đáp. Đến nay, cặp đôi đã không còn liên quan hay nhắc đến nhau trên mạng xã hội. Công chúng bày tỏ sự tiếc nuối trước mối tình gần một thập kỷ từng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Được biết, Đức Huy và Lệ Quyên đã có với nhau 1 người con trai tên Kỳ Anh.

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