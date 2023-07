3 vụ ly hôn ồn ào của showbiz Việt năm 2020, vụ thứ hai khiến khán giả ngán ngẩm nhất với màn đấu tố không hồi kết 'căng đét'

Thời điểm ấy, nhiều người hâm mộ chia sẻ và đồng cảm với Quỳnh Như. Tuy nhiên, chưa được bao lâu, khán giả lại chứng kiến màn tố ngược lại của Hoàng Anh. Nam diễn viên Gạo nếp gạo tẻ cho hay không phải anh thiếu trách nhiệm mà do thấy ngột ngạt với cách "yêu thương chồng" của vợ mình. Đồng thời, anh phủ nhận thông tin có sự chen vào của người thứ ba trong chuyện gia đình mình. Một người quen của Hoàng Anh còn cho biết, Quỳnh Như “chửi chồng như hát” và còn cấm chồng không được hoạt động nghệ thuật. Hiện lùm xùm ly hôn của cặp đôi đã tạm lắng xuống. Hoàng Anh tiếp tục công việc nghệ thuật, còn Quỳnh Như tập trung công việc, chăm lo cho cuộc sống của bản thân và con mình. Song, dư luận vẫn không khỏi ngán ngẩm với ồn ào "lời qua tiếng lại" của Hoàng Anh và vợ Việt Kiều cũ.

Tháng 12/2020, diễn viên Hoàng Anh và bà xã Quỳnh Như ly hôn sau 3 năm kết hôn và chung sống với nhau. Cặp vợ chồng đã có với nhau một cô con gái là bé Nu. Nguyên nhân của vụ ly hôn theo vợ Hoàng Anh xác nhận là do anh sống thiếu trách nhiệm với gia đình, có người thứ ba. Hơn nữa, Quỳnh Như còn cho rằng chồng lợi dụng mình để được sang Mỹ định cư.

Vụ ly hôn lùm xùm giữa đạo diễn Trọng Hưng và giảng viên Âu Hà My

Năm 2019, cộng đồng mạng từng "phát sốt” với màn cầu hôn lãng mạn của đạo diễn Trọng Hưng với Âu Hà My tại Paris và sau đó là đám cưới đẹp như cổ tích của cặp đôi. Những tưởng chuyện tình này sẽ lâu bền mãi mãi, thế nhưng chỉ chưa đầy một năm sau ngày cưới, những dấu hiệu rạn nứt của cặp đôi dần được hé lộ.



Trọng Hưng và Âu Hà My thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Tháng 8/2020, Âu Hà My thông báo đã chia tay chồng là đạo diễn Trọng Hưng, đồng thời tố anh là kẻ bội bạc, ngoại tình, đi với nhân tình trong lúc cô sảy thai ở bệnh viện. Sự việc thu hút sự chú ý của cư dân mạng và được xem là vụ ly hôn “hot” nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, khán giả chưa kịp hết bất ngờ với màn tố của Âu Hà My thì lại tiếp tục sốc với màn đáp trả của Trọng Hưng. Anh cho rằng Âu Hà My dựng chuyện sảy thai, và cả hai đã ly thân được một thời gian trước đó. Nội tình của vụ ly hôn ngày càng trở nên phức tạp khi hai bên liên tục đưa ra những bằng chứng để đấu tố nhau. Nhiều người dùng mạng cho biết họ có phần ngán ngẩm khi liên tục bị “xoay vòng” trong những màn đấu tố. Sau lùm xùm, cả hai chính thức đường ai nấy đi và không nhắc về nhau.