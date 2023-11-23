Vì vợ không nhìn cũng không nghe thấy gì, nên Thành có thể làm bất cứ điều gì mà không sợ cô phát hiện. Tháng trước, anh sang hàng xóm gội đầu thì mê mệt luôn cô hàng xóm xinh đẹp, 3 vòng nảy nở đó. Vậy là, anh và cô ta cặp bồ với nhau, mỗi lần đi gội đầu, đáng nhẽ chỉ mất có 30 ngàn nhưng anh lại giao cho ả cả triệu bạc.

Sau khi vợ bị tai nạn khiến cô trở nên vừa câm vừa điếc, Thành không những không thương yêu vợ hơn mà ngược lại anh nhân cơ hội này để đi hú hí với gái bên ngoài.

Hôm đó, thấy bên chỗ nhà cô gội đầu đông khách quá, Thành liền gợi ý:

Trong khi tiền mua thuốc cho vợ thì Thành liên mồm kêu tốn kém không có nhưng tiền bao gái thì anh lúc nào cũng đầy 1 túi.

- Thôi về nhà anh làm vài hiệp đi chứ ở đây không thoải mái.

Cô hàng cóm hỏi:

- Có được không? Lỡ mụ vợ anh biết thì sao?

Thành phá lên cười:

- Mụ vợ già đó làm sao mà biết được, vừa câm vừa điếc em có rên to cách mấy mụ cũng không nghe thấy đâu.

Cô hàng xóm nghe vậy thì gật đầu, bước vào nhà, Thành nói:

- Giờ mụ vợ anh chắc đang ngủ, anh tắt hết điện rồi, từ ngày bị câm điếc thì mắt cũng kèm nhèm, chắc chẳng nhìn thấy gì đâu. Em với anh làm luôn ở phòng khách này nhé.

Cô bồ lả lơi tụt áo xuống:

- Được thôi, có gì phải ngại, nhưng nhớ xong hôm nay thì đưa em nốt 5 triệu nha.

Thành ôm cứng lấy cô ả rồi cười tươi:

- Đương nhiên rồi, anh còn bo cho em thêm 1 triệu nữa, nào, chiều anh đi.

Nói rồi 2 kẻ gian phu dâm phụ bắt đầu hú hí. Nhưng được 5 phút sau bỗng nhiên Thành hét toáng lên:

- Cái gì mà rát thế?

Ả bồ cũng bật dậy:

- Trời ơi, em thấy nóng quá anh ơi..

Đúng lúc ấy, điện trong nhà đồng loạt bật sáng, vợ Thành bước ra bình tĩnh nhìn chằm chằm vào 2 kẻ đang khỏa thân.

Ảnh minh họa: Internet

Cô bồ vội vớ lấy chăn còn Thành thì ú ớ:

- Sao cô…cô….

Ả bồ quát Thành:

- Có thật là ả không nhìn không nghe thấy gì không đấy?

Vơ Thành bỗng nhiên cất tiếng:

- Tôi đã khỏi bệnh từ lâu rồi và tôi đã biết tỏng chuyện mèo mả gà đồng của các người rồi.

Thành giật bắn mình:

- Em nói được rồi à ? Em nghe được luôn sao?

- Đúng, tôi nghe rõ mồn một.

Đang nói thì Thành và cô bồ lại hét lên:

- Á..á, nhưng sao rát và ngứa thế này.

Vợ Thành phá lên cười ngặt nghẽo:

- Là tôi đấy, tôi đã rải bột ớt lên ghế của các người đấy, cộng thêm thuốc làm lở loét, chờ xem chỉ 1 lát nữa thôi "chỗ đó" của 2 người sẽ biến thành thứ kinh tởm nhất trên đời.

Thành vội kéo ả bồ vào nhà vệ sinh nhưng rửa mãi vẫn thấy rát, anh vội quỳ lạy vợ:

- Anh xin em…em tha cho bọn anh, cho anh xin thuốc đi, anh ngứa quá, anh là chồng em cơ mà, em làm thế này là hại chính mình đấy.

Vợ Thành cười khẩy:

- Từ giờ anh không còn là chồng tôi nữa, tôi đã soạn sẵn đơn ly dị rồi, ngày mai ra tòa, căn nhà này là của bố mẹ tôi mua, đề nghì anh cút khỏi đây. Cút đi.

Thành cầu xin khóc lóc quay lại nhưng vợ anh nhất quyết không đồng ý, chẳng việc gì cô phải tiếp tục chung sống với người đàn ông bội bạc đó cả, cô đã quyết định rồi và sẽ không thay đổi.