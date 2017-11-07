Chiêu độc của chồng cứu bố mẹ tôi một bàn thua trông thấy trước thông gia

Tâm sự gia đình 07/11/2017 14:22

Tôi khá bất ngờ vì cách xử lý của chồng, nhưng quả thực từ hôm đó trở đi, bố mẹ tôi đối xử với tôi rất tốt, còn không ngớt lời khen ngợi bên gia đình thông gia.

Tôi là một cô gái lên lên ở nông thôn, gia đình tôi ở quê cũng khá là nghèo khó, thu nhập phần lớn phụ thuộc vào chăn nuôi và trồng trọt. Tuy nghèo khó nhưng bố mẹ tôi vẫn cố gắng phấn đầu cho tôi đi học đại học. Cũng nhờ thế mà tôi quen được anh, một chàng trai Hà Thành, đẹp trai, ga lăng và tài giỏi.

Anh là con của một gia đình có chức quyền nên được bố mẹ vô cùng chăm sóc. Khi biết tin anh yêu tôi, bố mẹ anh đã nhiều lần dằn mặt và cấm cản nhưng cuối cùng cũng không thắng lại được tình yêu của chúng tôi. Chúng tôi cưới nhau trong sự phản đối của gia đình nhà chồng.

Ngày cưới, bố mẹ chồng chỉ tham gia cho có lệ. Khi gặp bố mẹ tôi, bố mẹ chồng còn tỏ ra khinh thường và nói nhiều câu khiến bố mẹ tôi đau đớn, nhưng vì thương con nên bố mẹ tôi cũng bỏ qua. Vì anh là con một, nên cưới xong chúng tôi ở cùng với mẹ chồng. Kể từ ngày tôi về làm dâu, mẹ chồng luôn bắt bẻ tôi đủ thứ và bắt tôi làm hết mọi việc trong nhà. Tôi cũng không cãi lại.

Chỉ có một việc tôi không thể chịu đựng được đó là bố mẹ chồng luôn tìm cánh xỉa xói và lăng nhục bố mẹ tôi. Bảo nhà chúng tôi nghèo mà trèo cao, lừa lọc con nhà lành. Nhiều lần không chịu được, tôi đã nói với chồng. Nghe tâm sự của tôi, chồng bảo tôi cứ yên tâm, mọi việc để anh lo liệu.

Chiêu độc của chồng cứu bố mẹ tôi một bàn thua trông thấy trước thông gia - Ảnh 1
Kể từ sau lần ấy, mẹ chồng đối xử với tôi tốt hẳn lên - Ảnh: Internet.

Bẵng đi một thời gian, tôi bỗng nhiên thấy bố mẹ tôi đến thăm tôi. Và càng ngạc nhiên hơn khi trong buổi thăm viếng hôm đó, bố mẹ tôi đưa ra một bọc tiền gần 2 tỉ đồng và nói:

- Đợt vừa rồi bên nhà tôi có dự án xây dựng cầu đường đi qua nên được chính phủ đền bù cho số tiền này. Chúng tôi cũng đã già rồi nên không cần dùng đến. Cái Hương lại là con một nên tôi đem đến cho 2 vợ chồng nó, để vợ chồng nó tiết kiệm hay mua nhà cửa thì tùy quyết định của chúng nó.

Khi nghe xong lời nói của bố tôi, bố mẹ chồng hoan hỉ ra mặt, tỏ ra vô cùng thân thiết với bố mẹ tôi. Không những thế còn giữ bố mẹ tôi lại chơi mấy hôm mới về.

Về phía tôi, tôi luôn canh cánh trong lòng về khoản tiền mà bố mẹ đưa ra. Tôi biết, chẳng có dự án cầu đường nào đi qua nhà tôi cả, vậy số tiền gần 2 tỷ đồng kia bố mẹ tôi lấy ở đâu ra. Tôi nhiều lần muốn hỏi bố mẹ nhưng chưa có cơ hội.

Một đêm chuẩn bị đi ngủ, tôi thỏ thẻ nói với chồng:

- Chồng ơi, mai em phải về quê một chuyến, em muốn hỏi bố mẹ xem khoản tiền kia bố mẹ lấy ở đâu ra. Em lo quá, không biết có phải bố mẹ đi vay tiền để cho vợ chồng mình không.

- Em lo lắng làm gì, tiền đó là của anh tiết kiệm thời gian qua và đem gửi bố mẹ vợ. Anh bảo bố mẹ vợ muốn con gái được hạnh phúc thì phải diễn thật giỏi màn kịch vừa rồi.

Tôi khá bất ngờ vì cách xử lý của chồng, nhưng quả thực từ hôm đó trở đi, bố mẹ tôi đối xử với tôi rất tốt, còn không ngớt lời khen ngợi bên gia đình thông gia với hàng xóm và bạn bè xung quanh. Quả thật, nhờ chiêu độc của chồng mà bố mẹ tôi đã gỡ được một bàn thua trông thấy với nhà thông gia.

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Từ khóa:   vợ chồng thông gia bố mẹ chồng

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