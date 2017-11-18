Chê vợ không biết làm tình chồng rước bồ về nhà, ai dè sau 2 giây nhìn mặt vợ thì bồ hoảng hốt: 'Chị ấy là hàng tuyển loại 1 mà anh còn chê á?'

Tâm sự gia đình 18/11/2017 12:13

Bây giờ vợ anh nằm trong danh sách hàng tuyển loại 1 được đàn ông săn đón...chính em cũng ngưỡng mộ vợ anh vô cùng. Thế mà anh còn chê.

Tùng và Thủy cưới nhau đến nay đã được gần 2 năm, người ngoài ai cũng ngưỡng mộ với tổ ấm của hai người, nhất là với Tùng khi anh cưới được vợ đẹp. Ấy thế nhưng đúng là sống trong chăn mới biết chăn có rận, hồi mới cưới được Thủy thì Tùng hí hửng lắm. Đi đâu anh cũng khoe với bạn bè về cô vợ nết na của mình, ấy thế nhưng càng ngày thì Tùng càng chán về khoản "chăn gối" của vợ.

Đêm tân hôn Thủy nằm im như bức tượng, lúc đó thì Tùng sướng vì nghĩ lần đầu nên vợ mới như thế. Nhưng cưới cả tháng mà Thủy vẫn chẳng có gì chủ động khiến Tùng mất hứng luôn mỗi khi gần gũi. Nhiều lúc điên tiết quá Tùng quát lớn.

- Em có tý kiến thức nào về làm tình không hả? Phải dạng rộng chân ra, sao cứ nằm im rồi run lẩy bẩy thế hả? Đúng là mất hứng mà...thế này thì ngủ riêng cho rồi.

Đàn ông vốn có nhu cầu cao mà ở bên vợ không thỏa mãn được thì tất nhiên là sẽ ra ngoài gái gú. Với Tùng thì cũng là ngoại lệ, tự cho mình cái quyền vợ không đáp ứng được nên Tùng ngang nhiên ngoại tình. Ân ái với bồ mà Tùng sướng vô cùng, chẳng thế mà anh không còn thiết tha gì đến vợ con ở nhà nữa.

Chê vợ không biết làm tình chồng rước bồ về nhà, ai dè sau 2 giây nhìn mặt vợ thì bồ hoảng hốt: 'Chị ấy là hàng tuyển loại 1 mà anh còn chê á?' - Ảnh 1
Làm tình như con cá chết mà đòi làm gì? Tôi thà vào nhà vệ sinh "tự xử" còn hơn đụng vào người cô...mất hứng lắm.Ảnh minh họa: Internet

Với Thủy thì cô cũng tủi thân, chính vì thế mà cô luôn cố gắng tẩm bổ rồi chiều chồng. Vậy nhưng mấy đêm Thủy ăn mặc sexy rồi gạ chồng làm một nháy mà Tùng cứ đòi ngủ rồi quát lớn.

- Làm tình như con cá chết mà đòi làm gì? Tôi thà vào nhà vệ sinh "tự xử" còn hơn đụng vào người cô...mất hứng lắm.

- Anh đừng nói vậy....lần này em sẽ khác...không nằm im một chỗ nữa đâu.

- Khác như nào? Nhìn cô là tôi đã tụt hết cảm xúc ân ái rồi chứ đừng nói là hì hục 1 tiếng. 

Nói rồi Tùng ôm gối xuống phòng ngủ để mình Thủy khóc nức nở vì tủi thân, vậy nhưng Tùng vẫn mặc kệ chẳng thèm quan tâm. Cứ vậy Tùng ngoại tình hí hửng bên ngoài mà chẳng thèm quan tâm đến vợ. Hết đi nhà nghỉ thì Tùng lại nghĩ đến cách ân ái mới đó là rước luôn bồ về nhà.

- Anh đùa em đấy hả? Mụ vợ anh ở nhà mà anh đòi rước em về là sao? Em không muốn bị tạt axit đâu.

- Thách cô ta không dám đụng vào người em đâu cưng à, còn có anh ở đây mà em lo gì. Anh muốn chúng mình làm tình trước mặt con vợ anh để cho cô ta biết cô ta nhạt nhẽo như nào. Em biết không trong khi anh hì hục thì con vợ anh nằm dưới cứ mở to mắt như không có gì...

- Eo ơi...thế thì còn gì ham hố nữa.

- Chứ còn sao nữa...chỉ có em mới khiến anh sướng phát điên thôi. Em làm anh sướng đến mức chẳng còn thiết tha gì vợ con nữa đây này. 

Thấy Tùng nói vậy nên cô bồ cũng gật đầu đồng về tận nhà ân ái. Cứ tưởng mọi chuyện đúng như Tùng chuẩn bị đó là nah kéo cô bồ nóng bỏng lên giường rồi bắt cô vợ đàn đụt của mình chứng kiến. Ấy thế nhưng khi vừa nhìn thấy Thủy 2 giây thì cô bồ hét lên.

Chê vợ không biết làm tình chồng rước bồ về nhà, ai dè sau 2 giây nhìn mặt vợ thì bồ hoảng hốt: 'Chị ấy là hàng tuyển loại 1 mà anh còn chê á?' - Ảnh 2
Không thể nào, anh có nhầm lẫn không hả? Chị ấy là hàng tuyển loại 1 mà anh còn chê á? Ảnh minh họa: Internet

- Chị ta...là vợ anh hả?

- Em đoán đúng rồi đấy...con vợ không biết làm tình của anh đấy. Anh ngán cô ta lắm rồi.

- Không thể nào, anh có nhầm lẫn không hả? Chị ấy là hàng tuyển loại 1 mà anh còn chê á?

- Hàng tuyển loại 1 á? Như thế là sao?

- Vậy thì anh không biết rồi, 2 tháng nay chị ấy thường lui đến các quán bar nói là không được chồng thỏa mãn. Chỉ sau 1 đêm giám đốc quán bar lên giường với chị ấy thì anh ta mê mệt rồi còn cầu xin được làm tình với vợ của anh đấy. Bây giờ vợ anh nằm trong danh sách hàng tuyển loại 1 được đàn ông săn đón...chính em cũng ngưỡng mộ vợ anh vô cùng. Thế mà anh còn chê.

Nghe cô bồ nói câu đó mà Tùng điếng người không dám tin nổi. Thật ra sự thật thì đúng là như bồ nói, bị chồng bỏ bê nên Thủy đến quán bar nhờ đàn ông dạy làm tình. Ấy thế nhưng không ngờ sau 1 đêm mặn nồng thì họ lại mê mệt Thủy và ao ước được ngủ với cô. Đến lúc này dù Tùng biết vợ mình ngủ với trai nhưng anh vẫn không dám làm gì vì chính anh cũng ngoại tình. Và trên hết chính anh đã đẩy vợ buộc phải đi tìm trai. Ngay lúc này Tùng tự nhủ sẽ bỏ bồ để cun cút về nhà giữ lấy vợ kẻo bị người khác cướp mất.

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Từ khóa:   ngoại tình vợ chồng bi kịch hôn nhân

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