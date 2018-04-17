Chán chồng vợ muốn ngoại tình, nhưng không bao giờ muốn ly hôn, vì sao?

Tâm sự gia đình 17/04/2018 10:39

Phần lớn khi bị thiếu thốn tình cảm của chồng, vợ sẽ có tâm lý ngoại tình. Ngoại tình để được quan tâm, cảm thấy mình vẫn còn giá trị. Tuy nhiên, dù chán chồng muốn ngoại tình, nhưng các chị em không bao giờ muốn ly hôn.

Có nhiều chị em chán chồng là vì chồng hờ hững, coi trọng công việc hơn mình, thiếu sự gắn kết giữa hai người... Những lúc này, tâm lý của các chị em thường buồn rầu, yếu mềm. Chỉ cần có một người đàn ông khác xuất hiện quan tâm và chiều chuộng thì các chị em dễ sa ngã và ngoại tình.

Chán chồng muốn ngoại tình nhưng nhiều chị em sợ con cái sẽ không có gia đình trọn vẹn nên không muốn ly hôn
Chán chồng muốn ngoại tình nhưng nhiều chị em sợ con cái sẽ không có gia đình trọn vẹn nên không muốn ly hôn. Ảnh internet

Cũng giống như bao người phụ nữ khác, chị Hà chia sẻ: “Mặc dù được sống trong sung sướng, vì chồng là Tổng Giám Đốc của một công ty xây dựng lớn, vì thế hàng ngày tôi không phải đi làm, chỉ ở nhà lo cơm nước rồi đợi chồng về. Tuy nhiên, hôm nào chồng cũng về muộn, có khi chưa kịp nói chuyện với nhau câu nào anh đã lăn ra ngủ. Nên tôi rất chán chồng và thường xuyên lên mạng chát chít giải khuây. Tôi cũng nghĩ, nếu mình mà ngoại tình chồng cũng không biết, vì anh làm gì có thời gian quan tâm đến mình. Thật sự trong sâu thẳm tâm hồn, mỗi lần đi chơi với người hẹn trên mạng, tôi cảm giác mình rất vui và yêu đời. Đôi khi cũng muốn ngoại tình, nhưng rất sợ, một khi vỡ lở thì sẽ ra sao, gia đình tan nát, mất chồng, mất con, hơn nữa cha mẹ cũng ghét mình. Với lại, người mình ngoại tình, họ cũng chỉ đến với mình để thỏa mãn về mặt tình dục, chứ không yêu thương mình thật lòng”.

Chán chồng muốn ngoại tình vì chồng luôn ỷ lại để vợ làm hết tất cả, không quan tâm đến cảm xúc của vợ
Chán chồng muốn ngoại tình vì chồng luôn ỷ lại để vợ làm hết tất cả, không quan tâm đến cảm xúc của vợ. Ảnh internet

Khác với hoàn cảnh của chị Hà, Chị Lan chia sẻ: “Ngày xưa lúc mới cưới nhau, chồng luôn quan tâm mình, hỏi muốn ăn gì, làm gì? Nhưng giờ thì khác, anh rất lười, việc gì cũng để mình làm hết. Mình vừa đi làm, vừa “vật lộn” với mấy đứa nhỏ, nên kiệt sức. Mà lúc nào, chồng cũng lười, nằm ì ra đó, khiến mình cảm thấy không có chồng còn sướng hơn. Thậm chí anh còn không bằng anh hàng xóm, anh ta có cảm tình với mình, nhờ gì sẽ giúp ngay, điện đóm trong nhà đều do anh ta sửa, đôi khi mình thấy anh ta giống chồng mình hơn. Anh ta cũng có cảm tình với mình, thấy anh ta quan tâm, mình thấy mình có ý nghĩa và có động lực để sống hơn. Bỗng dưng trong đầu cũng có ý nghĩa ngoại tình nhưng rồi vụt tắt, bởi mình sợ. Mình sợ mấy đứa con nheo nhóc không được sống trong tình thương đầy đủ của cha và mẹ, chúng sẽ hư hỏng. Đặc biết cự kỳ sợ những lời đàm tiếu của thiên hạ”.

Cũng chán chồng, nhưng chị Ngân, gặp hoàn cảnh éo le hơn chị Hà và chị Lan. “Chồng ngoại tình, khiến trái tim mình đau đớn, muốn làm to mọi chuyện cho ra lẽ. Nhưng sợ làm thế mấy đứa con sẽ tổn thương, vì trong lòng chúng nó bố luôn là người đàn ông hoàn hảo. Cũng vì ngoại tình mà chồng cũng ít quan tâm đến gia đình, vô tâm với vợ. Chính sự thiếu thốn tình cảm, sự chịu đựng vượt quá giới hạn mà tôi buông thả mình, ăn mặc đẹp và hay đi chơi nhiều hơn, cũng lả lướt với mấy người đàn ông khác. Tuy nhiên, tuyệt đối tôi không bao giờ “lên giường”, ngoại tình, mặc dù rất muốn trả đũa người chồng của mình bằng cách này. Tuy nhiên, nếu làm vậy thì tôi khác gì anh ta, rồi các con sẽ ghét tôi. Hơn nữa, dù gì anh ta cũng là trụ cột kinh tế gia đình, vì thế nều ly hôn một mình tôi không thể nuôi nổi 1 đứa con, vì hiện tại không có công ăn việc làm”.

Chán chồng muốn ngoại tình để
Chán chồng muốn ngoại tình để "trả đũa" chồng, nhưng sợ gia đình sẽ tan nát, không đủ kinh tế nuôi con. Ảnh internet

Tóm lại, hầu hết các chị em đều chán chồng và muốn ngoại tình, tuy nhiên không muốn ly hôn bởi trong lòng họ còn chất chứa nhiều điều lo lắng về tương lai , tình cảm của con cái, tiền bạc và danh dự. 

Chán chồng bộ đội, sướng thì ai cũng biết nhưng đến lúc khổ không ai hay

Chán chồng bộ đội, sướng thì ai cũng biết nhưng đến lúc khổ không ai hay

Ngày xưa khi mới lấy nhau, anh động viên cô, anh chỉ xa nhà vài năm, rồi sau đó xin chuyển công tác về nhà để gần vợ con. Nhưng bao năm rồi vẫn thế, cô có chồng cũng như không, làm gì cũng chỉ thui thủi một mình. Nhiều khi chán chồng bộ độ, cô muốn giải thoát cho cuộc đời mình, nhưng lại không đành.

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