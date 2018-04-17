Cũng giống như bao người phụ nữ khác, chị Hà chia sẻ: “Mặc dù được sống trong sung sướng, vì chồng là Tổng Giám Đốc của một công ty xây dựng lớn, vì thế hàng ngày tôi không phải đi làm, chỉ ở nhà lo cơm nước rồi đợi chồng về. Tuy nhiên, hôm nào chồng cũng về muộn, có khi chưa kịp nói chuyện với nhau câu nào anh đã lăn ra ngủ. Nên tôi rất chán chồng và thường xuyên lên mạng chát chít giải khuây. Tôi cũng nghĩ, nếu mình mà ngoại tình chồng cũng không biết, vì anh làm gì có thời gian quan tâm đến mình. Thật sự trong sâu thẳm tâm hồn, mỗi lần đi chơi với người hẹn trên mạng, tôi cảm giác mình rất vui và yêu đời. Đôi khi cũng muốn ngoại tình, nhưng rất sợ, một khi vỡ lở thì sẽ ra sao, gia đình tan nát, mất chồng, mất con, hơn nữa cha mẹ cũng ghét mình. Với lại, người mình ngoại tình, họ cũng chỉ đến với mình để thỏa mãn về mặt tình dục, chứ không yêu thương mình thật lòng”.

Có nhiều chị em chán chồng là vì chồng hờ hững, coi trọng công việc hơn mình, thiếu sự gắn kết giữa hai người... Những lúc này, tâm lý của các chị em thường buồn rầu, yếu mềm. Chỉ cần có một người đàn ông khác xuất hiện quan tâm và chiều chuộng thì các chị em dễ sa ngã và ngoại tình.

Chán chồng muốn ngoại tình vì chồng luôn ỷ lại để vợ làm hết tất cả, không quan tâm đến cảm xúc của vợ. Ảnh internet

Khác với hoàn cảnh của chị Hà, Chị Lan chia sẻ: “Ngày xưa lúc mới cưới nhau, chồng luôn quan tâm mình, hỏi muốn ăn gì, làm gì? Nhưng giờ thì khác, anh rất lười, việc gì cũng để mình làm hết. Mình vừa đi làm, vừa “vật lộn” với mấy đứa nhỏ, nên kiệt sức. Mà lúc nào, chồng cũng lười, nằm ì ra đó, khiến mình cảm thấy không có chồng còn sướng hơn. Thậm chí anh còn không bằng anh hàng xóm, anh ta có cảm tình với mình, nhờ gì sẽ giúp ngay, điện đóm trong nhà đều do anh ta sửa, đôi khi mình thấy anh ta giống chồng mình hơn. Anh ta cũng có cảm tình với mình, thấy anh ta quan tâm, mình thấy mình có ý nghĩa và có động lực để sống hơn. Bỗng dưng trong đầu cũng có ý nghĩa ngoại tình nhưng rồi vụt tắt, bởi mình sợ. Mình sợ mấy đứa con nheo nhóc không được sống trong tình thương đầy đủ của cha và mẹ, chúng sẽ hư hỏng. Đặc biết cự kỳ sợ những lời đàm tiếu của thiên hạ”.

Cũng chán chồng, nhưng chị Ngân, gặp hoàn cảnh éo le hơn chị Hà và chị Lan. “Chồng ngoại tình, khiến trái tim mình đau đớn, muốn làm to mọi chuyện cho ra lẽ. Nhưng sợ làm thế mấy đứa con sẽ tổn thương, vì trong lòng chúng nó bố luôn là người đàn ông hoàn hảo. Cũng vì ngoại tình mà chồng cũng ít quan tâm đến gia đình, vô tâm với vợ. Chính sự thiếu thốn tình cảm, sự chịu đựng vượt quá giới hạn mà tôi buông thả mình, ăn mặc đẹp và hay đi chơi nhiều hơn, cũng lả lướt với mấy người đàn ông khác. Tuy nhiên, tuyệt đối tôi không bao giờ “lên giường”, ngoại tình, mặc dù rất muốn trả đũa người chồng của mình bằng cách này. Tuy nhiên, nếu làm vậy thì tôi khác gì anh ta, rồi các con sẽ ghét tôi. Hơn nữa, dù gì anh ta cũng là trụ cột kinh tế gia đình, vì thế nều ly hôn một mình tôi không thể nuôi nổi 1 đứa con, vì hiện tại không có công ăn việc làm”.