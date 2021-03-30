Bức tâm thư của người chồng làm cả cộng đồng mạng chấn động sau ly hôn: 'Tôi là đàn ông bất tài thích quát mắng vợ'

Tâm sự gia đình 30/03/2021 06:32

"Hôm qua, tôi đã ly hôn vợ", có lẽ ban đầu trong suy nghĩ của anh ta là sự vui sướng vì sẽ được tự do, không phải hàng ngày đối mặt với người vợ cau có và luôn miệng càm ràm.

Hậu ly hôn, một người đàn ông tên Cố Điền Điền (Trung Quốc) đã đăng tải một bức thư rất dài nói về cuộc sống của mình sau 24 giờ ly hôn, những tưởng sẽ là niềm vui, tự do... nhưng sau đó là sự mất mát và anh ta chợt nhận ra mình là "đồ bỏ đi", chẳng biết làm gì ngoài việc đi làm.

Mở đầu bức thư, Cố Điền Điền đã viết: "Hôm qua, tôi đã ly hôn vợ", có lẽ ban đầu trong suy nghĩ của anh ta là sự vui sướng vì sẽ được tự do, không phải hàng ngày đối mặt với người vợ cau có và luôn miệng càm ràm. Anh ta có thể thoải mái hút thuốc, tham gia các cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng với bạn bè.

Mặc dù gia đình, bố mẹ đều phản đối việc vợ chồng họ ly hôn, nhưng Cố Điền Điền vẫn một mực đưa vợ ra Cục Dân chính. Lúc đó, anh ta chợt cảm thấy có lỗi với 2 đứa con gái của mình nhưng với mong muốn được "giải thoát", anh ta đã tìm ra biện pháp để lấp liếm: "Đối với các con quả thật tôi có lỗi, nhưng đều đặn tôi sẽ đóng tiền sinh hoạt hàng tháng, những đứa con sẽ vẫn yêu tôi và mang họ của tôi".

Sau khi ly hôn, ngay lập tức Cố Điền Điền hẹn những người bạn của mình uống bia, ai trong số đó cũng đều cảm thấy ghen tị vì anh ta đã tìm lại được cuộc sống độc thân sau bao năm "đánh mất". Nhìn thấy đám bạn chưa uống được bao lâu thì đã bị vợ gọi hối về, con cái nhắc giúp làm bài tập, anh ta rất hả hê.

"Lúc chưa ly hôn, vợ cũ chắc chắn sẽ gọi điện cho tôi, hỏi vài câu ngớ ngẩn với giọng điệu tức giận. Mỗi lần như vậy tôi chỉ đáp vài câu chiếu lệ rồi dập máy. Nhưng bây giờ thì khác, tôi đã tự do, sẽ chẳng ai gọi điện làm phiền và cũng chẳng ai nhắn tin giục về" - Cố Điền Điền viết trong thư.

Sau khi tan tiệc, khoảng 1h sáng, Cố Điền Điền bắt taxi về nhà, trong căn nhà tối mịt anh vô thức gọi: "vợ!", nhưng chợt nhận ra mình đã ly hôn. Anh ta nằm trên giường, khát khô cổ và muốn uống một cốc nước nhưng chẳng ai rót nước cho, định đi tắm, nhưng không tìm thấy bộ đồ ngủ của mình đâu cả.

Sáng hôm sau, khi thức dậy khoảng 10h, mở mắt ra thấy căn phòng im ắng khủng khiếp, không ai gọi anh ta dậy ăn sáng. Cố Điền Điền đứng lên và đi vào bếp, trong tủ lạnh có tất cả thịt bò và vịt, các món yêu thích, nhưng giờ đây không ai chế biến giúp anh ta nữa rồi. Cuối cùng Cố Điền Điền với tay chọn một gói mì ăn liền. Lúc này, không còn ai ngăn cản chuyện ăn đồ nhanh không tốt cho sức khỏe nữa. Trong nhà im ắng, không một tiếng động nào.

"Sau khi ăn no, tôi nằm trên ghế sofa, vô tình nhặt được bài kiểm tra của con gái thứ hai rơi ở gầm ghế. Tôi mở ra xem mới biết con mình đã học tới lớp 5, phía dưới bài kiểm tra có chữ ký của vợ cũ. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra vợ mình làm tất cả những việc trong gia đình này".

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Mới chỉ sau 24 giờ ly hôn, mà Cố Điền Điền đã cảm tưởng như hơn 1 tuần trôi qua - Ảnh minh họa: Internet

Trên đời này thứ không mua được chính là liều thuốc hối hận

Mới chỉ sau 24 giờ ly hôn, mà Cố Điền Điền đã cảm tưởng như hơn 1 tuần trôi qua, anh ta một mình sống trong căn nhà của chính mình nhưng cảm thấy vô cùng xa lạ và trống rỗng.

"Tôi không thể tìm thấy bộ quần áo muốn mặc, không nhớ cái bấm móng tay ở đâu. Khăn giấy vệ sinh không còn nữa, cũng chẳng biết tìm ở đâu để thay thế. Căn bếp cũng trở nên xa lạ, đã không còn mùi thơm nữa. Sàn phòng ngủ bẩn nhưng tôi chẳng muốn động tay chân. Đột nhiên tôi cảm thấy mình đã trở thành "đồ bỏ đi", chẳng biết làm gì ngoại trừ việc đi làm. Tôi thực sự hối hận, chỉ 24 giờ sau ly hôn, tôi bắt đầu nhớ những ngày tháng bên vợ".

Ngày trước, anh ta luôn nghĩ làm phụ nữ thật dễ dàng, chỉ việc ở nhà trông con, dọn dẹp nhà cửa, còn đàn ông mới thật sự khổ, bươn chải kiếm tiền về nuôi gia đình. Nhưng giờ đây, những ý nghĩ đó đã bay đi mất, anh ta thấy vợ mình khổ!

Cố Điền Điền nhận ra vì sao vợ mình già đi rõ rệt, không còn mảnh mai, xinh đẹp như ngày trước: "Đó là vì cô ấy ăn uống đạm bạc và không bao giờ mua các sản phẩm chăm sóc da đắt tiền, chăm chút cho bản thân". Anh ta từng không thích vợ cằn nhằn, lải nhải việc mình ăn đồ ăn liền, hút thuốc, thức khuya... Nhưng đó là vì cô ấy quan tâm anh, cái nào trong số đó không là vì lợi ích của anh.

Ngày mới kết hôn, vợ Cố Điền Điền là một cô gái xinh đẹp, thân hình mảnh mai, tính tình dịu dàng... nhưng gả cho anh ta, cô ấy phải chịu nhiều đau khổ, sanh cho anh 2 đứa con, giúp anh làm hết những công việc không tên trong nhà. Ngày trước, Cố Điền Điền đã từng tự nhủ phải dành cả cuộc đời để bảo vệ và nâng niu vợ. Nhưng lúc này anh ta chợt nhận ra, vợ mình chưa một ngày được sống thoải mái, phải chịu cảnh "giận cá chém thớt" vì công việc anh ta không suôn sẻ, phải chịu những câu nói khó nghe, cãi vả từ anh.

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Nhưng sau cùng, 2 người họ đã ly hôn, Cố Điền Điền cho rằng mình được tự do, có thể tìm một người trẻ trung, xinh đẹp hơn, nhưng khi nhìn lại bản thân, anh ta đã già, cũng không ai yêu anh như chính người vợ ấy - Ảnh minh họa: Internet

"Đàn ông bất tài thích quát mắng vợ"

"Tôi từng ghét và phản đối câu nói này, bây giờ nghĩ lại, có lẽ tôi quá bất tài, không thể cho cô ấy và hai đứa con điều kiện sống tốt . Đôi khi cô ấy vu vơ nói kiếp sau sẽ không muốn trở thành phụ nữ, giờ thì tôi mới hiểu. Chỉ một ngày sau ly hôn, tôi phát hiện ra trong gia đình có quá nhiều việc đều do cô ấy làm. Không phải ngày một ngày hai mà là hơn mười năm rồi, tôi cũng tự hỏi bản thân ngoài việc kiếm tiền cho gia đình, mình còn làm được gì nữa không?"

Ngày trước, khi còn vợ mọi thứ trong nhà đều do cô ấy tự tay chăm sóc, Cố Điền Điền không phải nấu ăn, không giặt giũ, ngay cả đến đôi tất anh ta mang cũng chưa từng tự tay vò lấy. Chăm con, dạy con cũng là một tay vợ gánh vác vì không muốn anh ta sau khi tan sở về còn phải cực khổ làm việc nhà.

Nhìn lại khoảng thời gian đó, vợ Cố Điền Điền hà tiện, không dám mua cho mình lấy một món mỹ phẩm đắt tiền, nhưng lại vô cùng hào phóng với anh ta, chỉ vì không muốn anh ta mất mặt với bạn bè. Cực nhất là những dịp lễ Tết, cô ấy vừa phải dọn dẹp nhà cửa vừa phải bày biện mâm cỗ, trong khi những người phụ nữ khác thì được đi mua sắm, làm tóc, làm móng tay.

Nhưng sau cùng, 2 người họ đã ly hôn, Cố Điền Điền cho rằng mình được tự do, có thể tìm một người trẻ trung, xinh đẹp hơn, nhưng khi nhìn lại bản thân, anh ta đã già, cũng không ai yêu anh như chính người vợ ấy. "Nếu ông trời cho tôi một cơ hội, tôi sẽ không bao giờ cãi nhau với cô ấy nữa, và cũng không nói câu "ly hôn" một cách bốc đồng". Nhưng khi nhận ra đạo lý này, thì đã quá muộn, Cố Điền Điền đã đánh mất đi người đã từng yêu thương và lo lắng cho anh gần hết tuổi thanh xuân của cô ấy, nhưng rồi chẳng nhận lại được gì.

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