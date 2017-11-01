Bồ vênh váo nhắn tin: 'Chồng chị và em đang vui vẻ trong nhà nghỉ 100 ngàn này', ai ngờ người đọc được là mẹ chồng và màn đánh ghen ngộp thở

Tâm sự gia đình 01/11/2017 07:39

Thằng Hùng dám bỏ con thì mẹ từ mặt nó luôn. Được rồi, chuyện này con chỉ cần đứng nhìn thôi, cứ để mẹ lo. Cả thằng Hùng lẫn cô bồ mẹ sẽ thay con dạy cho một bài học.

Liên và Hùng kết hôn đến nay đã được 5 năm, từng ấy năm chung sống với nhau chưa bao giờ Liên dám nghĩ rằng có một ngày Hùng sẽ phản bội lại mẹ con cô mà ngoại tình gái gú bên ngoài. Ấy thế nhưng ở đời thì càng tin bao nhiêu lại càng thất vọng bấy nhiêu, và Liên hoàn toàn như suy sụp khi phát hiện ra chồng có bồ trẻ bên ngoài. Đáng ra như với nhiều người thì phát hiện chồng gái gú sẽ ngay lập tức đánh ghen một trận tơi bời.

Nhưng với Liên cô lại chọn cách im lặng, vì Liên thấy nhiều bà vợ đi đánh ghen kết quả là bị bồ đánh lại rồi còn mất luôn cả chồng. Chính vì vậy Liên quyết định chiều chồng hơn, cô tỏ ra làm ngơ như không biết chuyện gì cả. Tất nhiên về thời gian làm việc của chồng thì Liên bắt đầu quản lý chặt hơn, mỗi lần chồng về muộn là Liên lại nhắc nhở. Thấy mấy cô bạn mách nước cho rằng đêm nào cũng chiều chồng chuyện "chăn gối" thì đảm bảo anh ta không còn sức mà đi bồ nên Liên cũng làm theo. Vậy nhưng hết lần này đến lần khác Hùng cứ viện cớ rồi kêu mệt.

- Để hôm khác anh bù cho vợ nhé, hôm nay ở công ty nhiều việc quá nên anh chẳng có tý hứng nào cả - Hùng nói.

Bồ vênh váo nhắn tin: 'Chồng chị và em đang vui vẻ trong nhà nghỉ 100 ngàn này', ai ngờ người đọc được là mẹ chồng và màn đánh ghen ngộp thở - Ảnh 1
Thế này sao hả con? Thằng Hùng có bồ bên ngoài hả? Ảnh minh họa: Internet

- Không có hứng thật hay là anh đang bắt đầu chán em hả? Cả 1 tuần nay anh kêu mệt suốt...không lẽ anh có gái bên ngoại.

- Vớ vẩn, cái gì mà gái gú hả? Anh không đời nào đi làm cái trò ấy đâu nhé. Anh mệt lắm rồi mà em cứ cằn nhằn là sao? Anh không ngoại tình đâu.

Nghe chồng nói với ánh mắt lúng liếng đó mà Liên như muốn nói ra hết việc làm hèn hạ của anh. Vậy nhưng Liên vẫn hạ giọng cố bình tĩnh.

- Thì em cứ nói vậy...tốt nhất anh đừng ngoại tình. Vì một khi anh phản bội lại gia đình thì sẽ không bao giờ được tha thứ đâu.

Liên hi vọng với câu nói bóng gió đó thì chồng sẽ thay đổi, quả thật là từ những lần sau thì đúng là Hùng về nhà sớm hơn thật. Liên vui lắm vì cô đoán chắc rằng chồng đã đá cô bồ rồi, ấy thế mà ngày hôm đó khi Hùng vừa báo tin có cuộc họp gấp nên phải về muộn thì 10 phút sau cô bồ vênh váo nhắn tin vào máy Liên:

- Chị là Liên vợ anh Hùng hả? Báo cho chị một tín sốc nhé. Chồng chị và em đang vui vẻ trong nhà nghỉ chỉ với 100 ngàn đấy. Anh ấy tuyệt vời lắm...còn khen em làm tình giỏi hơn chị nữa đấy.

Vậy nhưng số nhọ cho cô bồ là người đọc tin nhắn lúc đó là bà Thanh, mẹ chồng của Liên. Đọc đến đó thì bà Thanh giận sôi cả máu, bà hét toáng gọi Liên vào rồi giơ điện thoại ra trước mặt con dâu.

- Thế này sao hả con? Thằng Hùng có bồ bên ngoài hả?

- Con..không phải....

- Chuyện đến thế này rồi mà con còn định bao che cho nó nữa hả? Rốt cuộc thằng Hùng ngoại tình lừa dối con từ bao giờ.

Nghe mẹ chồng nói đến đó thì Liên òa khóc luôn rồi thảng thốt.

- Chồng con anh ấy ngoại tình được mấy tháng nay rồi mẹ ạ. Cô bồ của anh ta láo lắm....cứ trêu tức con thôi. 

- Nó láo vậy sao con không đánh cho nó chừa hả?

Bồ vênh váo nhắn tin: 'Chồng chị và em đang vui vẻ trong nhà nghỉ 100 ngàn này', ai ngờ người đọc được là mẹ chồng và màn đánh ghen ngộp thở - Ảnh 2
Con Liên hiền nên mới thế, chứ tao thì không đời nào nhé. Lần này cả mày lẫn bồ chết dưới tay tao rồi con ạ. Ảnh minh họa: Internet

- Con sợ...nếu làm to chuyện thì anh Hùng sẽ bỏ con.

- Thằng Hùng dám bỏ con thì mẹ từ mặt nó luôn. Được rồi, chuyện này cứ để mẹ lo. Cả thằng Hùng lẫn ả bồ mẹ sẽ thay con dạy cho một bài học.

Nói rồi mẹ chồng Hùng lần theo địa chỉ nhà nghỉ mà cô bồ bênh váo gửi đến. Khi đến nơi thấy con trai mình và bồ không mảnh vải che thân thì mẹ chồng Liên hét toáng lên cho mọi người nghe đến xem.

- Mẹ...mẹ làm gì vậy chứ? Như vậy sao con còn dám ra đường.

- Mày mà cũng biết xấu hổ nữa hả? Mày đi ngoại tình phản bội vợ con mà còn đòi danh dự hả? Nếu vậy mày trách con bồ mày đi, chính nó đã nhắn tin trêu tức vợ mày đấy. Con Liên hiền nên mới thế, chứ tao thì không đời nào nhé. Lần này cả mày lẫn bồ chết dưới tay tao rồi con ạ.

Nói rồi mẹ chồng cầm gậy rồi đánh thật mạnh vào người Hùng và cô bồ, kết quả là cô bồ sợ quá van xin tha thứ nhưng mẹ chồng Liên vẫn đánh. Bà đánh cho cô ta thâm tím mắt mặt, phải đến khi cô ta quỳ xin thì mẹ chồng Liên mới tha. Lần đánh ghen hôm đó khiến Hùng sợ mất mật không dám làm điều gì có lỗi với vợ của mình nữa, còn cô bồ thì chừa làm kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc người khác.

Dù bạn là ai, độc thân hay đã có gia đình, chỉ cần là phụ nữ thì phải đọc bài viết này một lần trong đời!

Dù bạn là ai, độc thân hay đã có gia đình, chỉ cần là phụ nữ thì phải đọc bài viết này một lần trong đời!

Phụ nữ vẫn là chỉ nên dốc lòng vì người đàn ông coi trọng mình. Và cũng chỉ nên giữ lấy người đàn ông sợ mất mình.

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