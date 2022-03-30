Chị A cũng hỏi bạn trai của mình rằng "Anh sẽ cảm thấy thế nào nếu em được nhân viên nam tẩy lông cho?", nhưng anh bạn trai không cảm thấy không thuyết phục gì cả.

Theo một câu chuyện mới đây được cư dân mạng đăng tải trên MXH, một người phụ nữ tên A luôn thắc mắc tại sao bạn trai mình lại được nhân viên nữ thực hiện tẩy lông. Cô gái ấy đã hỏi ý kiến ​​của cư dân mạng rằng: "Việc bạn trai của bạn được nhân viên nữ tẩy lông có phải là điều dễ hiểu không?"

Ảnh : Getty Images Bank

Chị A xin ý kiến ​​của cư dân mạng với mong muốn được giúp đỡ.

Đa số dân mạng đều bày tỏ ý kiến ​​“Chỉ là waxing thôi, có nên phân biệt nam hay nữ không?”, “Tội nghiệp chàng trai quá”, “Vốn dĩ việc wax là điều tế nhị rồi mà còn là đàn ông thì còn ngại hơn”.

Tuy nhiên, một số người lại có phản ứng khác: "Khá là không ổn khi để người khác giới thực hiện", "Quan điểm của bạn gái cũng có nhiều ẩn khuất lắm".

Liên quan tới vấn đề này, một câu chuyện tẩy lông khác trong quá khứ đã được kiểm chứng lại.

Ảnh : JTBC 'Eurachacha Waikiki'

Chuyện là “Khi được một nam nhân viên tẩy lông, tôi cũng đã bị kích thích và “cương cứng” lên, nhưng câu nói “Aigoo” của chàng nhân viên đó đã để lại cho tôi nỗi đau.”

Khi ấy, câu chuyện nhận được nhiều sự đồng cảm của đấng mày râu.

Mặt khác, hiện tượng “cương lên” xảy ra do sự tương tác phức tạp của nhiều yếu tố khác nhau là điều hết sức tự nhiên, có thể xảy ra trong quá trình tẩy lông. Do đó, việc wax lông cho nam giới và xảy ra hiện tượng cương cứng là một hiện tượng tự nhiên.

Một nhân viên nữ làm nghề wax lông từng xuất hiện trên kênh YouTube 'Windmin TV WindMin TV' trước đây đã nhấn mạnh rằng "hiện tượng “cương lên” xuất hiện tại thời điểm tiếp xúc liên tục trong quá trình khử trùng là một hiện tượng tự nhiên."