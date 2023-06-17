Đang chiều chồng hết cỡ, lúc 'cao trào' đột nhiên có một lọ dung dịch lạ từ túi anh rơi ra, cầm lên xem, tôi 'tắt cảm xúc' đẩy anh ra chạy thẳng về nhà mẹ đẻ

Tâm sự gia đình 17/06/2023 08:53

Thấy rõ lọ dung dịch lạ trong túi của chồng mới, tôi choáng váng tới mức nhiều lần xém ngất.

Em là người mẹ của hai đứa nhóc 6 và 7 tuổi, là vợ của ông chồng hay quên nhất hệ mặt trời. Em dù đi làm vẫn cố gắng dậy từ sớm để nấu ăn cho ba cha con. Biết chồng hay quên nên em luôn chuẩn bị quần áo, cặp túi cho chồng mỗi sáng đi làm. Đi làm cực thế nào em cũng cố gắng về nấu cho gia đình bữa cơm tối. Ăn cơm xong thì em lại lo lau dọn nhà cửa, từng ngóc ngách một. Em thậm chí chẳng có thời gian để nhìn mình trong gương, huống hồ là làm đẹp.

Đang chiều chồng hết cỡ, lúc 'cao trào' đột nhiên có một lọ dung dịch lạ từ túi anh rơi ra, cầm lên xem, tôi 'tắt cảm xúc' đẩy anh ra chạy thẳng về nhà mẹ đẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Em yêu thương, lo lắng cho chồng con như thế nên khi thấy một lọ dung dịch lạ trong túi của chồng mới choáng váng tới mức run rẩy. Đó là một chai dung dịch vệ sinh phụ nữ. Đây rõ ràng không phải là loại em hay xài, vậy chồng mua cho ai? Vậy thì chỉ có thể là chồng ngoại tình rồi mua cho bồ. Nghĩ thế mà em lòng nóng phừng phừng, nếu không lôi cái áo chồng nhét trong góc nhà ra giặt thì sao em lại biết bí mật của chồng thế này?

Dù em đang tức điên lên nhưng vẫn cố gắng giữ chút lý trí còn sót lại. Em dắt hai con sang nhà ngoại chơi, em phải nói chuyện ra ngô ra khoai với chồng. Đến khi chồng vừa về tới cửa nhà, em cầm chai dung dịch kia, lao nhanh ra tra hỏi chồng:

“Anh khai ngay cho tôi, anh cặp với con nào?”.

Chồng em giật mình đánh rơi cả cặp táp, ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì. Anh ấy còn hỏi ngược lại em:

“Em làm sao thế?”.

Em bừng bừng lửa giận giơ cái chai ra trước mặt chồng:

“Chứ đây là cái gì? Anh mua cho con nào?”.

Đang chiều chồng hết cỡ, lúc 'cao trào' đột nhiên có một lọ dung dịch lạ từ túi anh rơi ra, cầm lên xem, tôi 'tắt cảm xúc' đẩy anh ra chạy thẳng về nhà mẹ đẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chồng em “à” một tiếng rồi bảo mua cho tôi hôm qua nhưng lại quên đưa ra. Em bất ngờ một chút rồi lại nghi ngờ, sao có thể? Em có bao giờ dùng loại này? Hay chồng mình lại lấy cái cớ hay quên ra để che đậy tội lỗi?

Nhưng dù có nghĩ theo hướng nào thì em cũng thấy tủi thân ghê gớm. Chồng mua thứ đó cho mình thì cũng làm mình thấy tự ti, cảm thấy mình không biết chăm sóc bản thân nên mới như thế. Còn nếu chồng có bồ bên ngoài rồi giờ giấu em thì em lại càng thấy ấm ức, tổn thương hơn. Em cứ vậy mà khóc không dứt trước mặt chồng.

Chồng em thấy thế thì hoảng cả lên, hết thề thốt rồi lại giao hết điện thoại, thẻ ngân hàng cho em cầm. Anh ấy còn nói từ lúc em sinh con xong thì bỏ bê bản thân, hay bảo bị ngứa ngáy nên ông ấy mới tìm hiểu rồi ra ngoài mua về cho em. Em nghe thế thì cũng nguôi nguôi.

Qua chuyện này thì em vẫn cảnh giác với ông chồng thật thà của mình. Nhưng đồng thời, em cũng chú ý chăm sóc bản thân. Phụ nữ không biết chăm sóc bản thân thì dù chồng chung thủy cũng thấy tự ti, mà chồng ngoại tình thì càng đau đớn tủi thân hơn. Bởi thế, em quyết định sẽ bớt ôm đồm việc vào người. Chồng em thấy vậy cũng phụ giúp vợ, còn giục em đi làm đẹp, mua sắm để vui vẻ hơn.

Nửa đêm đang bận 'tòm tèm' với gái trẻ thì thấy vợ bầu gọi đến, tắt máy không nghe, sáng hôm sau tôi lên cơn đau tim khi nghe người nhà báo tin 'khẩn'

Nửa đêm đang bận 'tòm tèm' với gái trẻ thì thấy vợ bầu gọi đến, tắt máy không nghe, sáng hôm sau tôi lên cơn đau tim khi nghe người nhà báo tin 'khẩn'

Tôi đã tắt hẳn máy để vợ không liên lạc được, về đến nhà tôi chửi ầm lên:" Cô ăn no rững mỡ à? Gọi cái gì gọi lắm thế làm bạn bè tôi chúng nó cười cho, 1 thằng trưởng phòng như tôi mà mang tiếng sợ vợ cô có thấy nhục không?"

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