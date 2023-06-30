Vợ sinh con xong 9 năm vẫn chẳng chịu làm "chuyện ấy", chồng thiếu thốn đòi ly hôn bằng được thì nghe một câu nói mà điếng người

Những tưởng sự xuất hiện của đứa con sẽ giúp tình cảm gia đình thêm gắn kết, hạnh phúc, nào ngờ việc này lại khiến tôi và chồng càng ngày càng xa cách nhau hơn.

Sau khi sinh con, cứ mỗi lần chồng tôi muốn "chuyện ấy" thì tôi lại từ chối với đủ mọi lý do, hầu hết đều liên quan đến con cái như "chăm con đã rất mệt mỏi rồi", "sẽ làm phiền con ngủ"... Suốt 9 năm kể từ sau khi tôi sinh con, tôi và chồng tôi đã không có quan hệ tình dục. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình cảm của đôi bên, khiến cuộc hôn nhân dần dần đi đến bờ vực tan vỡ. Ảnh minh họa: Internet Chính vì lẽ đó, chồng tôi đã quyết định đệ đơn ly hôn lên tòa án, yêu cầu chấm dứt cuộc hôn nhân với tôi. Tuy nhiên, tôi đã tiết lộ một sự thật khiến anh phải cứng họng.

Tôi cho biết không phải không muốn "ân ái" với chồng mà là sau khi sinh con, cơ thể tôi có nhiều sự thay đổi, chưa kể việc bận rộn chăm sóc con cái và nội trợ một mình hết sức vất vả, vì thế mới bảo chồng tôi chờ đợi một thời gian, nào ngờ lại bị hiểu lầm là không muốn. Sau vài lần như vậy, chồng tôi đã tuyên bố sẽ không bao giờ quan hệ tình dục với vợ nữa. Điều này cũng khiến tôi đau khổ và mệt mỏi bởi tôi cho rằng chồng tôi không thông cảm với mình. Điều đáng nói nhất là khi con gái được 3 tuổi, tôi phát hiện ra chuyện chồng tôi đã ngoại tình với người phụ nữ khác, sau đó anh ta đòi ngủ riêng. Quá uất ức nên đã đem con về nhà mẹ đẻ sống.

Ảnh minh họa: Internet Thậm chí tôi đã bị "tiểu tam" quấy rầy cuộc sống, mọi động tĩnh trên mạng xã hội đều bị theo dõi. Đến năm ngoái, tôi tiếp tục phát hiện chồng tôi có quan hệ mờ ám với một người phụ nữ khác trên mạng xã hội. Tuy nhiên, vì hạnh phúc gia đình và tương lai của con cái, tôi không muốn ly hôn. Giờ tôi phải làm sao với người chồng bội bạc ấy đây?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-sinh-con-xong-9-nam-van-chang-chiu-lam-chuyen-ay-chong-thieu-thon-oi-ly-hon-bang-uoc-thi-nghe-mot-cau-noi-ma-ieng-nguoi-597300.html