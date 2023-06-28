Phương vốn rất hiền lành, lại thiếu thuận, là cô gái ngoan ngoãn và khôn khéo nhất mà Thanh từng biết. Dù người lớn có khó tính thế nào thì cũng không chê trách hay ghét Phương được. Nhưng mẹ Thanh lại chưa từng dễ chịu với Phương, lúc nào cũng tỏ ra khó khăn với cô. Phương có cố gắng thế nào cũng không khiến bà hài lòng được. Thấy Phương có bị mẹ làm khó thế nào cũng nhẫn nhịn khiến Thanh càng thương vợ hơn. Nhiều khi Thanh thấy xót quá mà bảo với Phương cả hai ra ở riêng để đỡ căng thẳng. Nhưng Phương nhất quyết không chịu, cô khăng khăng:

Mẹ của Thanh không thích Phương, thậm chí là xem thường Phương là dân quê không xứng với con trai bà. Dù vậy, Thanh một mực muốn cưới Phương làm vợ. Minh tin với tính cách của Phương thế nào cũng khiến mẹ anh quý mến. Nhưng Thanh không biết chuyện đời nhiều khi không như ta mong…

Phương nhất quyết như vậy lại càng khiến Thanh thương vợ hơn. Sau đó hai vợ chồng mừng lắm khi biết tin Phương có thai. Nhưng trái ngược với sự vui mừng của Thanh và Phương, mẹ của Thanh chẳng mảy may thể hiện điều gì, chỉ bỏ về phòng không nói một lời. Thanh cũng chỉ nghĩ chắc đứa trẻ này sinh ra sẽ hóa giải mối quan hệ mẹ chồng và nàng dâu vốn khó chịu trong nhà mấy nay.

- Anh còn mỗi mẹ. Mình phải ở cạnh để phụng dưỡng bà. Mẹ anh khó tính với em thật nhưng em không sao, anh đừng lo.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian Phương có thai, mẹ chồng cô cũng chẳng vui vẻ hay tỏ ý quan tâm con dâu hay cháu nội sắp chào đời. Chẳng ai biết được lý do đằng sau sự lạnh nhạt của mẹ Thanh với con dâu hóa ra là bắt nguồn từ lần đi xem bói lúc trước. Thầy phán rằng nếu cưới Phương về làm dâu thì thế nào Thanh cũng gặp nạn lớn. Bà nghe vậy đã ra sức can ngăn nhưng không thành. Đến khi Phương mang thai thì vị thầy đó lại nói con trai bà sẽ gặp tai nạn chết người Lúc đó, bà nghe mà như muốn ngất đi, bà quyết phải cứu con trai, buộc Phương phải rời xa Thanh. Dù rằng đó là cách tàn nhẫn nhất…

Hôm đó là lần tái khám thai của Phương, Thanh lại bận công tác. Mẹ Thanh đề nghị đưa Phương đi khám. Phương chợt mừng rỡ vì đây là lần đầu mẹ chồng mở lời giúp cô. Nhưng hôm đó Phương lại thấy mệt người hơn bình thường, bụng lại có chút râm ran đau buốt. Dù vậy, Phương chỉ nghĩ đó là biểu hiện bình thường của người mang thai.

Nhưng chỉ gần đến phòng khám thì cơn đau ngực ban đầu dữ dội hơn khiến Phương ngã quỵ. Phương tắt thở ngay sau đó ít lâu, đến bệnh viện thì đã vô phương cứu chữa. Nguyên nhân cái chết của Phương là đột quỵ khi mang thai. Mẹ Thanh nghe vậy mà sững sờ, bà cũng chỉ định giúp Thanh đưa con dâu đi khám thai để bắt Phương bỏ con trai mình. Bà chợt hoảng hốt, không lẽ vì cách đó của bà mà Hạnh chết?

Khi biết vợ mất, Thanh như trở thành kẻ mất hồn. Nỗi đau này quá lớn, Thanh vẫn không tài nào chấp nhận được mất mát này. Thanh cũng không màng đến mẹ mình nữa. Dù không nói gì nhưng Thanh vẫn muốn trách mẹ vì ngày trước đã không đối tốt với Phương. Phương mang thai mà còn áp lực từ mẹ chồng, tích góp dần mà dẫn đến đột quỵ.

Ảnh minh họa: Internet

Đến một đêm sau 3 hôm vợ mất, Thanh nằm mơ thấy vợ mình về. Thanh nghe mồn một bên tai giọng nói quen thuộc của vợ:

- Em xin lỗi vì số kiếp ngắn ngủi quá, không thể cho anh một mái ấm vẹn tròn. Nhưng là do số em nó thế, anh đừng trách mẹ. Mẹ là người sinh ra anh, bà có làm gì cũng là vì anh. Nhưng em chỉ nhờ anh một việc. Giúp em giải lá bùa kia thì em và con mới ra đi thanh thản được. Lá bùa đó nằm ở dưới gối của bà.

Thanh choàng tỉnh, thấy cả người mồ hôi đầm đìa. Thanh bán tính bán nghi về giấc mơ của mình. Anh bèn nhân lúc mẹ không có ở nhà, lẻn vào phòng của bà. Đến khi tìm dưới gối, đúng vị trí Phương chỉ trong mơ, Thanh mới ngã lăn ra sàn vì quá sốc. Đó là lá bùa có ghi rõ tên tuổi, ngày tháng năm sinh của Phương. Thanh biết là lá bùa này không thể giết chết được Phương. Nhưng mẹ anh đã tàn nhẫn thế nào, đã quá nhẫn tâm ra sao để phải xin lá bùa này? Đó là vợ của Thanh, là mẹ của con anh, sao mẹ anh còn cố chấp đến mức ác độc như vậy. Thanh đau lòng đến mức thấy mình như không còn đủ tỉnh táo nữa. Bên tai vẫn còn nghe giọng nói nhẹ nhàng của Phương, anh nhớ cô đến mức đau không chịu nổi…