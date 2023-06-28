Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ khi chồng tôi thường xuyên đi làm về trễ, trước đây anh ấy không vậy, mỗi lần đi làm về anh ấy đều dành thời gian cho gia đình. Chưa hết, quần áo lúc nào cũng chỉn chu, thớm phức, về đến nhà là anh ấy lại ôm khư khư cái điện thoại.

Tôi và chồng lấy nhau được 1 năm thì tôi hạ sinh đứa đầu lòng, những tưởng khi có con rồi, anh sẽ là một người cha có trách nhiệm, vì vợ vì con mà chăm chỉ đi làm, nhưng không, anh ta chọn ngoại tình.

Mới đầu tôi chỉ ngờ ngợ, sau dần lại càng chắc chắn anh ta có nhân tình bên ngoài, dù sao thì tôi cũng mới sinh nở, chưa có thời gian chăm sóc ngoại hình cho mình, mà tôi nghe nói thời gian vợ ở cữ cũng là thời gian đàn ông dễ ngoại tình nhất, ấy vậy mà y rằng.

Tôi nhiều lần khó chịu thì anh ấy gắt gỏng, nói chỉ là công việc. Đỉnh điểm là khi anh ta đề nghị ngủ riêng phòng vì ly do hết sức vô lý đó là con còn nhỏ nên sợ bức xạ từ điện thoại gây ảnh hưởng đến con.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó, tôi quyết định gửi con bên nhà ngoại rồi theo dõi anh ta xem anh ta đi đâu sau mỗi lần tan làm mà rất ít khi về, thấy chồng từ công ty đi về hướng ngược nhà, tôi đã thấy lo lo, linh tính phụ nữ mách bảo chuyện chẳng lành. Anh ta đỗ xe trước công ty khác, ra dáng vẻ chờ đợi, tôi hồi hộp muốn xem mặt ả nhân tình kia là ai thì sững cả người khi thấy bạn thân của tôi bước xuống. Thu Hà choàng tay ra sau eo, đặt lên môi chồng tôi một nụ hôn rồi hai người vụt xe đi mất. Tôi rất muôn xem hai người đi đâu tiếp theo nhưng không hiểu sao chân tay cứng đơ như khúc gỗ, người thì run lên từng cơn tự hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra trong cuộc đời của tôi.

Tôi quyết định ly hôn ngay sau đó, vốn không thể tha thứ cho kẻ ngoại tình, lại càng không thể bao dung cho kẻ cướp chồng người khác, tôi chọn cách chia tay. Quả nhiên không lâu sau đó, hai bọn họ kết hôn, vui vẻ về một nhà mà không thấy xấu hổ. Tôi tức anh ách trong lòng nên nuôi kế hoạch trả thù.

Tôi giảm cân, chăm sóc ngoại hình thật kỹ càng, biết tin Thu Hà đang mang bầu, tôi hẹn chồng cũ nói chuyện với lý do còn sót lại vài đồ lúc ly hôn chưa kịp đưa, anh ta lập tức đồng ý. Khi chúng tôi gặp nhau, anh ta tỏ ra khá bất ngờ vì sự thay đồi diện mạo của tôi, trong mắt anh ta tôi cảm thấy có phần tiếc nuối. Tôi bắt đầu kể về những kỷ niệm ngày xưa, nhắc lại khoảng thời gian bên nhau hạnh phúc, tôi thấy cá đã dần cắn câu, vội nắm lấy tay anh ta thổ lộ vẫn còn tình cảm. Anh ta nhanh chóng đổ gục, đúng là đàn ông chỉ tham của lạ, cái gì mất rồi mới thấy tiếc nuối mà trân trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Tình cảnh Thu Hà bây giờ khác gì tôi hồi trước, nghĩ đến đó mà lòng tôi hả hê, sau buổi gặp hôm đó, chúng tôi thường xuyên hẹn nhau đi ăn, lén lút nhắn tin qua lại. Tôi cho anh ta tự do, không kiểm soát như vợ ở nhà nên chồng cũ tôi ngày càng đắm chìm trong men tình mà tôi đem lại. Thời gian anh ta dành hết cho tôi, mặc vợ con ở nhà có gọi bao nhiêu cuộc cũng không nghe. Tôi quyết định chơi anh ta một vố rồi hạ màn, tôi chụp toàn bộ ảnh thân mật của chúng tôi rồi gửi cho vợ anh ta, khỏi nói cũng biết cô bạn thân sốc đến mức nào.

Tiếp đó, tôi còn gửi thư cho sếp của anh ta nói rằng anh ta là con người đểu cáng có nhân tình bên ngoài, chỉ biết lừa con dối vợ, sau lần đó, uy tín của anh ta giảm đáng kể. Sếp không trọng dụng, công việc trì trệ, gia đình thì tan vỡ, tôi gần như đạt được mục tiêu của mình.

Tôi không biết sau đó hôn nhân của bọn họ như thế nào, nhưng tôi nghĩ khó lòng mà yên ổn. Dù mọi chuyện diễn ra như tôi từng mong muốn nhưng giờ đây trong lòng tôi không còn thấy vui nữa. Sau chuyện đó, tôi cũng chả khấm khá hơn họ bao nhiêu, giá mà chẳng có cuộc ngoại tình nào xảy ra chắc cả 3 chúng tôi đã có thể vui vẻ mà sống một cuộc sống hạnh phúc rồi.