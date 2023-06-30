Vợ bầu phải kiêng 'gần gũi', đêm nọ chồng xin ân ái nhưng bị cự tuyệt đến cùng, anh tức tối cầm điện thoại chạy thẳng vào nhà vệ sinh làm 1 việc

Đêm nào nằm cạnh vợ anh cũng đòi ái ân, lúc tôi bầu 8 tuần, vì thương chồng quá nên cố chiều, ai ngờ động thai phải vào viện 1 tuần, bố mẹ hai bên mắng không tiếc lời. Vì thế nên tôi sợ hẳn, quyết kiêng bằng được.

Tôi và anh mới cưới nhau được gần 1 năm, tôi hiện đang có bầu được hơn 3 tháng. Ngày trước cũng là yêu nhau rồi đến với nhau tự nguyện, bản thân tôi rất yêu và hi vọng vào anh nhiều lắm.

Vợ chồng tôi khá hợp nhau, cả chuyện giường chiếu cũng hòa hợp lắm, thời gian đầu trừ những ngày tôi "đèn đỏ" thì hôm nào cũng phải chào hỏi nhau, chồng tôi cũng thuộc dạng nhu cầu cao.

Ảnh minh họa: Internet

Đến tháng thứ 3 thì tôi có bầu, tôi nghén và mệt lắm, hơn nữa vừa mới bầu bí nên phải kiêng để giữ cho con. Từ lúc thử thấy có thai là tôi cấm tiệt không cho chồng mon men, anh cũng vui vẻ bảo không vấn đề gì, nhưng tôi biết anh cũng bức bí lắm.

Đêm nào nằm cạnh vợ anh cũng vật vạ, lúc tôi bầu 8 tuần, vì thương chồng quá nên cố chiều, ai ngờ động thai phải vào viện, bố mẹ hai bên mắng cho ra rả. Vì thế nên tôi sợ hẳn, quyết kiêng bằng được.

Cho đến hôm vừa rồi, nửa đêm anh đi uống rượu say về. Anh vật vã, kỳ kèo mãi rồi đòi hỏi, tôi cự tuyệt vì lý do chưa đủ 3 tháng kiêng khem. Chồng tức tối đạp mạnh vào chân tôi rồi mang điện thoại vào nhà vệ sinh, tôi biết anh làm gì trong đó. Nằm bên trong phòng ngủ, nước mắt cứ thế chảy ra, cảm giác mình chẳng là gì, chỉ là thứ để anh giải tỏa khi có nhu cầu mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày hôm sau, chồng bóng gió nói với tôi, tại tôi bắt anh kiêng nên nếu có gì cũng đừng trách anh. Tôi nghe mà đau đến xoáy vào tim. Không ngờ người đàn ông tôi luôn tin yêu lại có thể cư xử đê hèn đến thế, tôi phải làm sao bây giờ đây?

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