Tò mò xem danh sách chặn trong Zalo, cô gái sốc ngất khi đọc tin nhắn từ người từng làm người yêu ‘vui vẻ’

Tâm sự Eva 21/12/2023 15:39

Đến một hôm linh cảm thế nào mà em lại cầm điện thoại của người yêu lên, mò vào Zalo xem anh ấy nhắn tin, liên lạc với ai .

Em quen người yêu trong một dịp đi chơi với bạn bè. Cả hai đều cùng quê, lên Sài Gòn lập nghiệp nên dễ trò chuyện, thấu hiểu nhau hơn. Người yêu của em ít nói, lúc nào cũng trông điềm đạm, đứng đắn. Dù bằng tuổi nhau nhưng nhiều khi em thấy anh ấy có suy nghĩ trưởng thành hơn em. Yêu nhau được 2 năm thì chúng em cũng đã nghĩ đến chuyện kết hôn nhưng vẫn muốn dành dụm tiền nhiều một chút để hôn nhân không bấp bênh.

Nhưng chưa về ra mắt gia đình, nói chuyện cưới xin thì em đã mang thai. Người yêu em cũng không trốn tránh, anh ấy nói bầu thì cưới, hẹn cuối tuần sẽ xin phép hai bên gia đình. Mà dạo gần đây chắc vì mang thai mà em nhạy cảm hơn, cứ có linh cảm không tốt.

Tò mò xem danh sách chặn trong Zalo, cô gái sốc ngất khi đọc tin nhắn từ người từng làm người yêu ‘vui vẻ’ - Ảnh 1
Đến một hôm linh cảm thế nào mà em lại cầm điện thoại của người yêu lên, mò vào Zalo xem anh ấy nhắn tin, liên lạc với ai - Ảnh minh họa: Internet

Đến một hôm linh cảm thế nào mà em lại cầm điện thoại của người yêu lên, mò vào Zalo xem anh ấy nhắn tin, liên lạc với ai. Thường thì người yêu em ở chỗ làm cũng khá hút con gái. Vài lần anh ấy còn cho em xem danh sách chặn tin nhắn của mấy cô hay đưa đẩy để em không nghi ngờ. Hôm ấy chẳng hiểu sao em mở danh sách chặn tin nhắn ra xem.

Trong danh sách có nhiều tin nhắn của con gái, nhưng có một tin em thấy mà muốn ngất. Cô ả nhắn với người yêu em thế này:

“Anh có muốn vui vẻ cùng em lần nữa không? Lần trước em không làm anh thích à mà anh cứ chặn em hoài vậy”.

Em giận tới mức run người, nước mắt cứ chảy ra. Người yêu em từ nhà tắm bước ra mà ngỡ ngàng nhìn em. Em hỏi đây là cái gì, “vui vẻ” là làm cái gì? Anh ấy cứ chối đây đẩy, bảo bị con gái chọc ghẹo, nói em cứ đi tin mấy tin nhắn bậy bạ đó.

Em thật sự quá sốc tới mức không tin vào mắt mình. Người yêu cứ chối làm em càng ức chế hơn. Em hỏi vài cô bạn thân của mình thì có người bảo chắc là bóc bánh trả tiền rồi, đàn ông hay như thế lắm. Tin nhắn này chắc là từ gái làng chơi, chỉ có quen biết thì người yêu của em mới đưa vào danh sách chặn. Nếu em không chấp nhận được thì đừng đi tới hôn nhân, làm mẹ đơn thân nuôi con một mình, chứ đừng ở với người chồng lăng nhăng, thích sắc dục như vậy.

Tò mò xem danh sách chặn trong Zalo, cô gái sốc ngất khi đọc tin nhắn từ người từng làm người yêu ‘vui vẻ’ - Ảnh 2
Em thật sự quá sốc tới mức không tin vào mắt mình - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng mà cũng có người nói với em, người yêu đã chặn thì có nghĩa là anh ấy không muốn dây dưa với người phụ nữ đó. Đôi khi đàn ông cũng chỉ bóc bánh trả tiền, như giải quyết nhu cầu bên ngoài. Người yêu cũng đã rõ ràng muốn lấy em, đã chọn em làm vợ. Dù sao thì giờ em cũng đã có bầu, nghĩ cũng phải thêm cho con sau này. Đôi khi, em tha thứ cũng là cách để anh ấy thay đổi.

Em đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Em nên chấm dứt mối quan hệ này, nuôi con một mình hay là chấp nhận tha thứ, và có thể trong tương lai sẽ có người chồng lăng nhăng đây?

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Một hôm tôi bất ngờ về nhà sau 3 tháng xa vợ con. Vợ tôi lại trông kém sắc hơn lần trước tôi về. Tôi gặng hỏi thế nào vợ tôi cũng nói không sao, nhưng tôi có linh cảm vợ có chuyện gì đó chưa thể nói với tôi.

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