Thấy chàng trai đi xe hơi 10 tỷ, cô gái hí hưởng tưởng quen được đại gia liền 'giăng bẫy' đòi cưới, ngờ đâu vừa bước chân vào khách sạn thì "giận tím mặt" bỏ của chạy lấy người

Tâm sự Eva 08/11/2022 23:04

Anh ta nháy mắt 1 cái rồi chạy biến còn Nga thì choáng váng đầu óc chỉ biết hét lên vô vọng. Nhưng tất cả cũng chỉ vì cái thói ham mê vật chất của cô nên mới tự làm khổ mình như hôm nay.

Nga cũng là 1 cô gái như vậy, cô khá xinh đẹp, và cô luôn tự hào về điều đó. Cô từng nói xinh đẹp cũng là 1 thứ tài năng. Và rõ ràng trong xã hội hiện nay chúng ta không thể phủ nhận được điều đó. Thế nhưng, đường tình duyên của cô vẫn khá lận đận. 

Tháng trước, cô  được 1 anh chàng tán tỉnh sau khi gặp ở quán cà phê:

- Chào em, anh là Lâm, còn em?

Lúc đầu nhìn anh ta xấu xấu bẩn bẩn Nga liền tỏ vẻ khinh bỉ:

- Xin lỗi, tôi không có ý định làm quen với anh.

Anh chàng kia không đáp chỉ để lại tờ giấy rồi nói:

Thấy chàng trai đi xe hơi 10 tỷ, cô gái hí hưởng tưởng quen được đại gia liền 'giăng bẫy' đòi cưới, ngờ đâu vừa bước chân vào khách sạn thì 'giận tím mặt' bỏ của chạy lấy người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Đây là số điện thoại của tôi, nếu cô có suy nghĩ lại thì hãy gọi vào số này nhé.

Nói rồi anh đi thẳng ra phía đối diện đường, Nga nhìn theo anh ta định vứt tờ giấy vào sọt rác thì bỗng thấy anh chàng đi thẳng lên chiếc xe hơi sang nhất bãi đỗ xe. Nga đứng dậy dụi mắt thì thấy anh đã phóng vèo đi. Cô bạn ngồi cùng liền nói:

- Nga ơi, đại gia đó má, má chảnh quá giờ người ta bỏ đi mất rồi.

Nga cười khẩy:

- Không sao, còn số điện thoại mà.

Ngay lập tức, Nga liền nhắn tin cho Lâm rồi tỏ ý muốn hẹn hò. Gặp mặt 3 lần, họ đã trở thành 1 đôi tình nhân thực sự. 1 lần, 2 người đi ăn sinh nhật về, trên đường, bỗng nhiên Nga ôm đầu:

- Anh ơi em choáng quá, cho em vào khách sạn bên kia nghỉ chút đi.

Lâm vội vã dừng xe làm theo lời người yêu.

Nhưng vừa vào đến khách sạn, Lâm đặt người yêu xuống giường định đi lấy nước thì Nga kéo anh lại:

- Thôi không cần đâu, em đỡ rồi.

Bỗng nhiên, chuông điện thoại của Lâm reo lên, anh chạy vội ra ban công nghe rồi quay vào với vẻ mặt lo lắng:

- Thôi, giờ anh phải đi đây, công ty có việc gấp, lát em tự bắt xe về nhé.

Trong lúc Nga còn hoang mang thì Lâm vội vàng đi luôn nhưng bỗng nhiên 1 tờ giấy rơi ra từ túi quần anh. Nga nhanh tay nhặt lên định đưa cho anh nhưng cô sốc ngất khi thấy đó là “giấy cho thuê xe theo giờ”.

Thấy chàng trai đi xe hơi 10 tỷ, cô gái hí hưởng tưởng quen được đại gia liền 'giăng bẫy' đòi cưới, ngờ đâu vừa bước chân vào khách sạn thì 'giận tím mặt' bỏ của chạy lấy người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nga choáng nặng:

- Thế này là sao? Chiếc xe kia là anh thuê à? Sao anh nói nhà anh có hẳn 3 cái như vậy?

Biết không thể giấu được nữa, Lâm liền thản nhiên đáp:

- Đúng anh thuê đấy, biết lũ con gái bọn em thích vẻ hào nhoáng bên ngoài nên phải thuê thôi. Nói thật với em, anh chỉ là thằng bồi bàn thôi. Anh ở quê có 1 vợ 3 con rồi. Xin lỗi em nha.

Anh ta nháy mắt 1 cái rồi chạy biến còn Nga thì choáng váng đầu óc chỉ biết hét lên vô vọng. Nhưng tất cả cũng chỉ vì cái thói ham mê vật chất của cô nên mới tự làm khổ mình như hôm nay.

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Từ khóa:   Tâm sự eva tâm sự gia đình hôn nhân

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