SỐC: Nam nhân viên 'tình nguyện' làm 'nhân tình bé nhỏ' của sếp nữ, nhận trợ cấp hàng trăm triệu nhưng với một điều kiện

Tâm sự Eva 21/03/2022 15:48

Câu chuyện cực sốc kể về một nam nhân viên mới vào công ty đã quan hệ bất chính với một cấp trên lớn tuổi hơn để nhận được trợ cấp 752 triệu đồng mỗi tháng đang khiến dư luận xôn xao.

SỐC: Nam nhân viên 'tình nguyện' làm 'nhân tình bé nhỏ' của sếp nữ, nhận trợ cấp hàng trăm triệu nhưng với một điều kiện - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Vào ngày 20, truyền thông trực tuyến Tiin đã đưa tin về một câu chuyện gây sốc, tin tức kể về một người đàn ông quan hệ bất chính với cấp trên của mình với mức lương cực khủng.

Thanh niên 20 tuổi tên A, đang sinh sống tại Đài Loan, là một nhân viên mới nhưng lại luôn diện đồ hiệu, lái một chiếc siêu xe BMW đắt tiền và câu chuyện này đã trở thành đề tài bàn tán mỗi ngày của mọi người trong công ty.

Có người cho rằng anh A là con trai của một gia đình giàu có, ngậm thìa vàng mà lớn lên, nhưng thực tế anh A lớn lên trong một gia đình bình thường.

SỐC: Nam nhân viên 'tình nguyện' làm 'nhân tình bé nhỏ' của sếp nữ, nhận trợ cấp hàng trăm triệu nhưng với một điều kiện - Ảnh 2

Ảnh minh họa

Sở dĩ anh A có thể lái một chiếc xe đắt tiền và ăn mặc đồ hiệu sang trọng như vậy là vì anh ta có mối quan hệ bất chính với cấp trên giàu có và lớn tuổi trong công ty.

Đó chính là nữ cấp trên B, nữ cấp trên này mê mệt ngoại hình ấm áp của A nên đã đề nghị ngủ với anh ta với một cái tên gọi lịch sự hơn là “tài trợ” cho anh.

Cấp trên đề nghị gặp anh A khoảng 4 đến 5 lần mỗi tuần và với điều kiện là phải trả cho anh 930,000 Đài tệ mỗi tháng (khoảng 752 triệu đồng).

 Và còn một điều kiện nữa mà nữ cấp trên B đã yêu cầu với A. Đó chính là điều kiện tuyệt đối không được nói "Anh yêu em".

SỐC: Nam nhân viên 'tình nguyện' làm 'nhân tình bé nhỏ' của sếp nữ, nhận trợ cấp hàng trăm triệu nhưng với một điều kiện - Ảnh 3

Ánh minh họa

Nếu vi phạm điều kiện này, hợp đồng sẽ bị chấm dứt ngay lập tức. Anh A vui vẻ đồng ý với điều khoản này và nhận được tài trợ từ nữ cấp trên.

Ngoài số tiền 752 triệu đồng, anh ấy còn nhận được những món quà hàng hiệu từ nữ cấp trên như: xe BMW và biệt thự cao cấp,...

Tuy nhiên, hợp đồng đã sớm bị chấm dứt. Đó là bởi vì anh A bắt đầu thật lòng thích nữ cấp trên. Khi anh A thổ lộ tấm lòng của mình với nữ cấp trên, cô B đã lập tức tuyên bố hủy hợp đồng tài trợ cho A ngay tại chỗ.

Sau khi nghe câu chuyện gây sốc của A, cư dân mạng đã để lại những bình luận như "Chuyện mà tôi chỉ có thể thấy trong phim truyền hình vậy mà thực sự xảy ra ngoài đời thực ", "Bây giờ hãy tỉnh táo lại và đi tìm kiếm tình yêu đích thực đi" và "Thật khó chịu mà".

mở cửa phòng ngủ lờ mờ ánh đèn, tôi chết trân khi thấy vợ đang nằm ngủ cùng một người đàn ông lạ

mở cửa phòng ngủ lờ mờ ánh đèn, tôi chết trân khi thấy vợ đang nằm ngủ cùng một người đàn ông lạ

Tôi không hề là người chồng yếu sinh lý như vợ nghĩ, tôi chỉ vì quá bận rộn trong công việc nên không có nhiều thời gian cho vợ.

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