Sau khi nghe được lời tâm sư này, bí mật động trời của lão chồng diễn tròn vai yêu vợ thương con vì gia đình bị lật tẩy trong chớp mắt

Khi yêu đương, anh chồng tôi là người đàn ông vô cùng tâm lý và tốt tính. Anh yêu và chăm lo cho tôi hết mực. Đó cũng chính là điểm mạnh để anh chiếm được tình cảm của tôi.

Tôi lấy chồng năm 27 tuổi, đến nay được hơn 1 năm và tôi mới sinh con gái đầu lòng được gần 6 tháng nay. Cuộc sống hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc lắm khi gia đình tôi có thêm thành viên mới. Vậy mà, cuộc sống đó chỉ là 1 giấc mơ…

Rồi đến khi về làm vợ anh rồi bầu bí, tôi vẫn được chồng yêu thương như thế. Biết vợ bầu bí, anh chủ động chăm lo đỡ tôi việc nhà, rồi tận tay nấu nướng chế biến, đổi món để vợ ăn được nhiều hơn… Chính vì thế, thời gian bầu bí mệt mỏi là thế nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi tạm hài lòng với cuộc sống của mình.

Nếu sự quan tâm đó cứ mãi như vậy thì hay biết mấy...

Mọi sự dần thay đổi, chồng tôi cũng dần khác. Tôi bầu bí, sinh nở rồi bận con mọn, chồng tôi “mất nết” từ lúc nào tôi chẳng biết nữa.

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Trước đó, tôi cũng đã được nghe những lời cảnh báo về chuyện chồng ngoại tình trong thời gian vợ sinh con, nhưng tôi cứ gạt đi và nghĩ chồng mình chẳng thể nào như thế được.

Thú thật là từ khi tôi bầu 7 tháng đến khi con gái được ngoài 3 tháng, vợ chồng tôi kiêng cữ chẳng gần gũi nhau lần nào. Tất cả là vì con yêu là vì sức khỏe của tôi. Chồng tôi cũng động viên như vậy để tôi vững tâm hơn. Được nghe những lời đó từ chồng, đúng là tôi có phần yên tâm hơn thật. Đợi con gái ngoài 3 tháng, tôi có thấp thỏm được chồng yêu chiều như trước đây nhưng ngặt một nỗi là chồng tôi chẳng ỏ ê gì tới. Chẳng có lẽ anh vẫn muốn kiêng cho tôi? Đợi mãi rồi cuối cùng tôi cũng là người chủ động gợi ý trước. Kể lại chuyện này, tôi thấy thật xấu hổ, vì mình là người khơi mào mà chẳng được chồng hưởng ứng, thật tẽn tò. Còn nhớ lần đầu giao ban sau bao tháng kiêng cữ ấy, nó chẳng mặn nồng, cháy bỏng như tôi tưởng tượng. Thay vào đó là sự thờ ơ, hời hợt không muốn nói là làm cho qua chuyện của chồng làm tôi thấy hụt hẫng vô cùng.

Sau sinh, cơ thể tôi cũng thay đổi, lại cộng thêm sự thờ ơ từ chồng, tôi không thể lấy lại được cảm xúc như trước. Đời sống vợ chồng thiếu lửa thành ra chúng tôi nảy sinh nhiều mâu thuẫn, cuộc sống dần thật ngột ngạt và khó ở. Nhiều lúc tôi thấy bấp bênh lắm cho cái tổ ấm của mình nhưng rồi lại tự động viên, qua thời gian con nhỏ rồi mọi chuyện sẽ đi vào quỹ đạo. Tôi sẽ cố gắng chờ đợi một hạnh phúc trọn vẹn hơn.



Ảnh minh họa

Ấy vậy mà, sự thật tàn nhẫn kia chẳng cho tôi cơ hội để đợi chờ hạnh phúc. Khi con gần 6 tháng tuổi cũng là thời gian tôi chuẩn bị quay lại với công việc của mình. Hôm đó, có bà ngoại qua chơi, tôi có gửi con để tranh thủ đi sắm ít đồ mới để đi làm. Trên đường, tôi có thấy có dáng giống chồng mình nhưng lại đang chở một ả váy ngắn cũn cỡn, ôm eo tình tứ. Tôi có chút chột dạ, nhưng cố gạt đi suy nghĩ chồng có bồ ra khỏi đầu và thất thần về với con. Cả buổi hôm đó, tôi như người mất hồn, tự trách bản thân tại sao không theo họ đến cùng để xem rõ trắng đen. Cả ngày tôi cứ lăn tăn có nên hỏi chồng về chuyện đã thấy không, nhỡ không đúng thì anh ta lại nghĩ tôi không tin tưởng chồng. Nhưng không hỏi thì cái hình ảnh đó cứ ám ảnh tôi mãi không thôi.

Chiều hôm đó, anh ta vẫn về đúng giờ, vẫn chơi với con để tôi cơm nước, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, còn bản thân tôi thì lòng như lửa đốt. Đến tối, tôi thường phải cho con ngủ trước, còn chồng thì sang phòng ngồi máy tính đến tận khuya mới về phòng. Nhưng hôm đó, sau khi cho con ngủ, tôi quyết tâm sang phòng nói chuyện để hỏi rõ sự việc hồi trưa. Chưa kịp hỏi, tôi đã có một câu trả lời rõ ràng: “Mong sớm gặp em, mỗi lần gặp em là đời anh như được lên tiên. Chẳng bù cho con vợ già ở nhà, lấy nó bao lâu rồi mà chẳng khi nào nó làm được như em. Nhất là sinh con xong, anh tự dưng mất hết hứng thú với vợ, may có em bù đắp”. Tai tôi như ù đi vì nghe thấy những lời đó từ chồng. Vậy còn gì cần hỏi nữa đây. Tôi thấy đau một cảm giác thật nghẹt thở và tuyệt vọng.

Mấy ngày nay, anh chồng giả tạo của tôi vẫn diễn kịch, anh ta vẫn muốn diễn tròn vai để không bị bại lộ chuyện mình ăn phở bên ngoài, còn tôi thì suy sụp tinh thần, người như mất hồn và giờ chỉ còn đứa con gái bé bỏng làm tôi có thêm động lực để vượt qua. Giờ tôi không biết phải làm gì để cho anh ta một bài học sau đó sẽ ly hôn. Tôi đủ khả năng để làm mẹ đơn thân, cả nhà thấy tôi quyết định như vậy có được không, có vội vàng quá không?