Sau khi 'ân ái' nồng nhiệt, có 7 việc mà chị em phụ nữ nhất định phải làm!

Các dung dịch vệ sinh chuyên dụng, xà phòng, nước hoa, nước xịt thơm có thể làm âm đạo bị khô. Do vậy bạn có thể sử dụng dung dịch xà phòng có nồng độ pH phù hợp hoặc dùng nước ấm để làm sạch vùng kín.

Sau những cuộc ân ái cũng là thời gian thuận lợi để vi khuẩn dễ dàng tấn công vào vùng kín. Do vậy, bạn cần có những biện pháp thích hợp để bảo vệ "cô bé" khỏi những nguy cơ viêm nhiễm. Dưới đây là 7 việc phụ nữ nhất định phải làm sau khi "yêu".

Sau khi vệ sinh xong, nên dùng một khăn bông sạch để lau khô nhẹ nhàng vùng kín. Tuyệt đối không dùng khăn giấy ướt, khăn giấy vệ sinh thông thường. Việc nhẹ nhàng làm sạch “cô bé” sau khi ân ái có thể bảo vệ bạn khỏi các nguy cơ nhiễm trùng, viêm đường tiết niệu (UTI), nhiễm nấm men.

Theo trang WebMD, một số phụ nữ thường cho rằng, họ cần phải vệ sinh thật sạch sâu bên trong âm đạo sau khi quan hệ tình dục với nước hoặc dung dịch vệ sinh. Tuy nhiên, các bác sĩ chuyên khoa cho rằng, việc thụt rửa âm đạo có thể dẫn đến nhiễm trùng. Vì chúng sẽ làm mất sự cân bằng tự nhiên của vi khuẩn bảo vệ âm đạo.

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Đi tiểu

Trong khi quan hệ tình dục, vi khuẩn có thể đi vào niệu đạo của bạn. Chính vì vậy việc đi tiểu sau khi “yêu” là rất quan trọng. Điều này sẽ giúp đẩy vi khuẩn ra ngoài thông qua dòng nước tiểu. Đồng thời, bạn nên nhớ lau vùng kín từ trước ra sau để ngăn chặn sự lây lan vi khuẩn ngược từ hậu môn.

Uống nước

Việc uống nước sau khi ân ái sẽ kích thích tần suất đi tiểu tăng lên. Điều đó đồng nghĩa việc vi khuẩn sẽ bị đào thải ra ngoài nhiều hơn, từ đó ngừa nguy cơ viêm nhiễm âm đạo.

Mặc quần áo rộng rãi

Những bộ lót, đồ ngủ quá chật chội kèm theo sự ẩm ướt sẽ là môi trường hoàn hảo cho vi khuẩn và nấm men sinh sôi. Vì vậy, phụ nữ nên lựa chọn những bộ quần áo rộng rãi.

Tốt nhất, nên ưu tiên chọn quần lót bông để giúp thoáng khí và hấp thụ độ ẩm tốt hơn. Bên cạnh đó, khỏa thân khi ngủ cũng là một lựa chọn tuyệt vời cho các cặp đôi sau cuộc “yêu” thăng hoa.

Rửa tay

Rửa tay là cách tốt nhất để loại bỏ vi khuẩn từ bàn tay, cũng là biện pháp để ngăn vi khuẩn xâm nhập vào bộ phận sinh dục của bạn hoặc anh ấy.

Ảnh minh họa: Internet

Vệ sinh đồ chơi tình dục

Sau khi bạn “thỏa mãn” bằng các đồ chơi tình dục, vi khuẩn và virus vẫn có thể tồn tại ở trên đó. Nếu không vệ sinh sạch sẽ, chúng sẽ trở thành “hang ổ” của của vi khuẩn và tấn công “cô bé” một cách dễ dàng ở lần sử dụng tiếp theo.

Bạn có thể dễ dàng đọc hướng dẫn vệ sinh các món đồ chơi tình dục trên bao bì sản phẩm. Tốt nhất là không nên chia sẻ các dụng cụ này với người khác, hoặc dùng bao cao su để bao chúng lại khi có ý định sẻ với một ai khác.

Ăn thực phẩm giàu probiotic

Nhâm nhi những món đồ ăn nhẹ sau khi quan hệ tình dục là một ý tưởng tuyệt vời cho cả hai. Tốt hơn hết, bạn nên ăn những thực phẩm giảu probiotic như sữa chua.

Theo Kelly Kasper, giáo sư tại Đại học Indiana Heath, sữa chua và các loại thực phẩm lên men khác có chứa cùng loại lợi khuẩn được tìm thấy trong âm đạo. Do vậy, việc bổ sung lợi khuẩn cho cơ thể sau khi “yêu” sẽ là cách tốt làm giảm nguy cơ nhiễm trùng nấm men.