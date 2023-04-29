Những nguyên nhân khiến chị em giảm 'ham muốn', nguội lạnh với các 'cuộc yêu'

Các hormones như serotonin, epinephrine và dopamine đều có ảnh hưởng đến ham muốn và chức năng tình dục. Thuốc chống trầm cảm và thuốc tâm thần có thể dẫn đến giảm kích thích tình dục.

Theo một nghiên cứu năm 2013, 20 phút tập thể dục cường độ cao giúp tăng hưng phấn ở những phụ nữ đã trải qua thời gian trầm cảm.

Quá mệt mỏi để quan hệ tình dục? Điều này không phải là một cái cớ, mà nó là sự thật. Rất nhiều phụ nữ đợi đến cuối ngày mới quan hệ tình dục tuy nhiên, đến lúc đó, sự mệt mỏi sau một ngày làm việc khiến họ kiệt sức và không còn hứng thú cho 'chuyện ấy' nữa.

Cách giải quyết: Hãy chuyển lịch 'giao ban' sang buổi sáng, thời điểm mà bạn tràn đầy năng lượng nhất. Còn nếu như bạn vẫn muốn 'yêu' vào buổi tối, hãy dành thời gian cho một giấc ngủ ngắn vào buổi chiều, lựa chọn bữa ăn tối nhẹ với protein nạc và rau xanh, tránh ăn thực phẩm giàu carbohydrate vì chúng sẽ sản sinh tryptophan trong não, khiến bạn nhanh chóng buồn ngủ.

Trọng lượng thay đổi

Đối với phụ nữ, trọng lượng thường có sự dao động liên tục. Bạn có thể trở nên mũm mĩm hơn vì tình trạng giữ nước trong chu kỳ kinh nguyệt hay một sự thay đổi lớn về cân nặng khi mang thai. Dù là bất cứ lý do nào thì cân nặng cũng là một rào cản tâm lý quan trọng khiến phụ nữ không thoải mái trong chuyện quan hệ tình dục.

Hãy duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, thường xuyên tập thể dục và vận động càng nhiều càng tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tình trạng chiến tranh lạnh

Khi niềm đam mê được thay thế bởi những căng thẳng và mâu thuẫn với đối tác của bạn, bạn sẽ thấy chuyện yêu thật là thừa thãi và không còn hứng thú với nó nữa. Một thời gian dài không được kích thích, không trải nghiệm cực khoái sẽ khiến ham muốn của bạn nguội lạnh dần.

Bạn nên trò chuyện và chia sẻ với người thân về những rắc rối mâu thuẫn giữa hai người. Khi tình cảm được hàn gắn, bạn sẽ lấy lại được ham muốn với 'chuyện ấy'.

Thuốc ngừa thai

Thuốc ngừa thai có thể rất tốt trong việc giúp bạn ngăn ngừa mang thai ngoài ý muốn nhưng nó cũng là nguyên nhân cản trở ham muốn tình dục của bạn. Nguyên nhân là vì thuốc tránh thai có tác dụng ngăn ngừa sự rụng trứng, tránh cho bạn có thai. Nhưng khi người phụ nữ không rụng trứng, mức độ estrogen sẽ suy giảm gây ảnh hưởng đến ham muốn 'yêu' của phụ nữ.

(Nguồn: Glamour)