Mong có cháu bế, mẹ chồng ép con dâu đang bệnh nặng phải mang thai và cái kết khiến ai cũng rớt nước mắt

Tâm sự Eva 24/12/2023 13:00

Nghe vậy, cả chồng và mẹ chồng đều thi nhau thở dài. Mẹ chồng Vân ấm ức, tức giận vì con dâu yếu đuối mà ảnh hưởng đến chuyện nối dõi của gia đình.

Hôm đó, mẹ chồng sống chết bắt con trai và con dâu đi khám, ngờ đâu đang nói chuyện bỗng dưng con dâu lăn đùng ra ngất, cả nhà hốt hoảng đưa cô vào viện. Hóa ra, Vân bị suy tim giai doạn đầu, bác sĩ nói cô cần phải điều trị theo lộ trình được đưa ra và không được phép mang thai trong thời gian này.

Nghe vậy, cả chồng và mẹ chồng đều thi nhau thở dài. Mẹ chồng Vân ấm ức, tức giận vì con dâu yếu đuối mà ảnh hưởng đến chuyện nối dõi của gia đình.

 

1 tháng sau, bỗng nhiên công ty chồng Vân làm ăn thua lỗ nặng, phải vay mượn khắp nơi khiến cả nhà náo loạn. Riêng mẹ chồng Vân thì đi đông đi tây xem bói để biết có gặp vận hạn gì không. Nào ngờ, thầy bói phán 1 câu:

Mong có cháu bế, mẹ chồng ép con dâu đang bệnh nặng phải mang thai và cái kết khiến ai cũng rớt nước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Là do nhà bà không có phúc khí, con dâu phải sinh được 1 đứa con trai thì gia đình mới hung thịnh được, không thì còn tai họa nhiều.

Mẹ chồng nghe vậy thì gật đầu lia lịa vì tam đắc. Quả thực, từ trước đến nay bà vẫn luôn ấm ức chuyện con dâu không sinh đẻ. Giờ biết con dâu hoàn toàn bình thường, chỉ bị suy tim nhẹ, nên bà quyết định trở về nói chuyện với con dâu.

Về đến nhà, thấy con dâu đang nằm trên giường, mẹ chồng liền dịu dàng khuyên bảo:

- Con ơi, năm nay con nhất định phải đẻ cho mẹ 1 đứa cháu nhé, thầy bói nói năm nay mà sinh con thì lộc phát đấy con à.

Vân nghe vậy thì nói: 

- Mẹ ơi, bác sĩ nói sức khỏe con yếu chưa chửa đẻ bây giờ được.

Mẹ chồng cô nói to dần:

- Uống thuốc cả tháng nay rồi còn gì, với lại bị yếu thôi chứ có phải vô sinh đâu mà, chỉ là bác sĩ hay nghiêm trọng hóa vấn đề thôi chứ có gì.

Vân lắc đầu không đồng ý:

- Để khi nào con khỏe hẳn đã ạ, mẹ cứ từ từ.

Thì mẹ chông không chịu được nữa bèn quát lên:

- Từ từ là từ từ thế nào? Tôi sắp chết đến nơi rồi không đợi được nữa, nói nhẹ cô không ưa chỉ ưa nói nặng đúng không? Đẻ, phải đẻ cho tôi.

Sau hôm đó, mẹ chồng ép con trai và con dâu có bầu bằng được không thì bà sẽ chết. Cuối cùng, vợ chồng Vân cũng không thể  trái lời mẹ. 

Khi mang thai, Vân lúc nào cũng mệt mỏi, sức khỏe của cô so với người thường đã yếu, nay có thai càng yếu hơn. Mặc dù mẹ chồng hết lòng chăm sóc nhưng vật vã suốt mấy tháng trời, Vân thỉnh thoảng lại ngất lên ngất xuống.

Cho đến khi còn 1 tháng nữa mới tới ngày sinh, Vân đã đau bụng dữ dội nhưng thở không ra hơi. Cả nhà chồng hoảng hốt đưa cô tới bệnh viện cấp cứu. 

Muốn có cháu trong năm nay, mẹ chồng mặc kệ con dâu đang suy tim ép phải mang thai và cái kết khiến ai cũng rớt nước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ tuyên bố phải mổ ngay lập tức, nhưng trong quá trình mổ, Vân quá yếu và không còn khả năng sinh con, sau khi bác sĩ báo tin đó, mẹ chồng và chồng Vân run rẩy:

- Con dâu và cháu tui yếu lắm sao? Tội con dâu không thể tiếp tục làm mẹ. 

Bác sĩ cúi đầu buồn bã, chồng Vân vội lao vào ôm chầm lấy vợ xin lỗi, còn mẹ anh thì cứ đứng run run bên ngoài không cử động nổi. Giờ bà quá ân hận và hứa sẽ cố gắng chăm sóc con dâu và cháu trong thời gian tới. 

Chồng mất sớm, con dâu một lòng ở lại chăm sóc ba chồng, 5 năm sau con dâu bất ngờ mang thai đến khi nhìn mặt đứa con thì lặng người

Chồng mất sớm, con dâu một lòng ở lại chăm sóc ba chồng, 5 năm sau con dâu bất ngờ mang thai đến khi nhìn mặt đứa con thì lặng người

Nghe những lời nói đó thì cả ông Hùng và Hà đều không có bất cứ giải thích gì càng khiến cho mọi người tin rằng hai người có dan díu với nhau. Mỗi lần Hà ra đường người ta đều chửi rửa cô thậm tệ.

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