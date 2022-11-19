Đối với tôi, khi người yêu xưng mày tao và hành động vũ phu, đó chính là dấu chấm hết cho tình yêu mất rồi!

Tôi là cô sinh viên thực tập năm 3, hoa khôi một trường đại học danh giá tại Hà Nội. Ngày tôi bước vào công ty thực tập, tất cả các chàng trai độc thân đều để ý đến tôi, trong đó có anh!

Anh tìm mọi cách để tán tỉnh, tiếp cận tôi, cho dù không soái ca, nhưng bù lại anh là người có vị trí tốt trong công ty, lại là "thợ chuyên sửa máy tính dạo" nên tôi và anh trở nên dễ chuyện trò. Sau 5 tháng trời rõng rã đêm ngày trò chuyện, chiều chuộng, tôi chính thức nhận lời làm người yêu anh. Và tôi có một số điều kiện: Không được công khai tình yêu này trên Facebook, không được đăng ảnh yêu đương, không được tag tôi bất kì bài đăng nào. Đúng, tất cả đều do tôi thấy không thoải mái vì điều đó!

Tôi nhận thấy bản thân mình cũng là người khó chiều, nhiều nguyên tắc, hay dỗi và đỏng đảnh. Chỉ cần anh đi đôi giày không hợp với bộ quần áo, hay vội vàng đội chiếc mũ bảo hiểm "nồi cơm điện", tôi cũng giận luôn cả buổi vì tôi thấy trông anh lôi thôi không chịu được. Tôi thấy không thoài mái khi đi cùng người đàn ông như thế!

Ảnh minh họa: Internet

Cũng phải thừa nhận rằng, tôi là người thích nhận được sự chú ý từ người khác. Tôi thích tham gia các hội nhóm, đặc biệt tôi thích chơi game online nên hay tham gia mấy buổi offline của hội Audition từ xưa. Anh thường nằng nặc đòi tôi cho đi cùng nhưng đến đó anh cũng chỉ ngồi một góc, không thể trò chuyện với ai, dường như anh không thuộc về thế giới này. Anh bảo: "Anh phải đi trông chừng em, em toàn chơi với mấy thằng choai choai cắt tóc Khá Bảnh thế, em nhìn đi, chúng nó như muốn ăn tươi nuốt sống em kìa." Tôi nhận ra anh đang ghen - và tôi hạnh phúc vì điều đó!

Tôi không thích đi làm thêm như chúng bạn ở lớp đại học, mai này còn cả đời để đi làm cơ mà, nên tôi muốn chơi cho thật đã. Chiều tôi, anh vẫn không than phiền về điều đó, vẫn cho tôi tiền tiêu vặt hàng tháng, vẫn dẫn tôi đi ăn mọi thứ tôi thích.

Vẫn còn nhớ ngày tôi và anh cãi nhau căng thẳng nhất, ngày hôm ấy trời Hà Nội nắng 36 độ. Tôi gọi điện cho anh, tôi thèm ăn bún sườn, món ăn yêu thích của chúng tôi. Dù chỗ đó cách chỗ anh làm tận 15km, và còn đang trong giờ làm, nhưng anh vẫn nhận lời, qua đón tôi đi ăn. Nhìn anh hôm nay có vẻ không vui vẻ lắm.

Hôm nay là ngày game tôi chơi có sự kiện, lại đúng chỉ diễn ra trong khung giờ, nên tôi có phần mải mê đắm chìm trong đó. Tôi tỏ ý làm nũng với anh, bắt anh xúc cho ăn vì tôi nghĩ làm như thế anh sẽ vui vẻ hơn, tôi thấy đàn ông vẫn thích những cô nàng đỏng đảnh như thế mà. Thế nhưng, anh quên mất rằng tôi bị dị ứng nặng với hành.

Miếng hành ở ngay đầu lười, tôi liền nhổ toẹt ra và trong lúc không kiềm chế, tôi có dúi đầu anh trước mặt bao người và hét lên :"Đã không ăn được hành rồi mà còn cho vào"

Anh sững người, anh bất ngờ, anh đỏ tai vì mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Thú thực lúc đó tôi cũng đang bận, nên cũng không để ý nữa, anh vốn hiền, anh đã quen với việc tôi nổi nóng như thế!

Ảnh minh họa

- Bốp - một cú tát như trời giáng khiến tôi xa xẩm mặt mày, rồi anh giằng chiếc điện thoại từ tay tôi, đập thật mạnh xuống đất. Chưa bao giờ tôi thấy anh nổi cáu như thế. Anh chửi, đúng, anh chửi tôi, lần đầu tiên anh gọi tôi là mày - xưng tao. Anh nói anh quá mệt mỏi với tôi, tôi đóng vai một nữ hoàng, còn anh chỉ là thằng hầu hạ.

Tôi không biết lúc đó mình nghĩ gì, tôi chỉ thấy nước mắt mình trào ra. Tôi cũng là một người bao kẻ thích, sao tôi lại có thể chịu nổi cảm giác bị nhục mạ giữa đám đông như thế! Tôi chỉ kịp ra nhặt chiếc điện thoại vỡ tan nát, và rồi bỏ đi. Ngoái lại nhìn, tôi không thấy anh đuổi theo. Và đó cũng là lần cuối tôi và anh đi ăn với nhau.

Chuyện tình yêu 5 tháng đã kết thúc như thế, từ hôm đó đến nay, một câu xin lỗi từ anh tôi cũng không thấy. Tôi cũng không rõ tôi có phải là người sai trước, nhưng bản thân tôi không đủ bản lĩnh để cầm điện thoại lên và nhắn tin trước cho anh. Cú tát của anh hôm đó, tôi vẫn còn nhớ như in, và điều đó đã ngăn tôi lại.

Đối với tôi mà nói, xưng mày tao, vũ phu, đó chính là dấu chấm hết cho tình yêu mất rồi...