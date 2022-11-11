Thấy con dâu suốt ngày khóc lóc vì chồng bỏ theo nhân tình, mẹ già 80 tuổi chống gậy đi đánh ghen thay con dâu vô cùng bá đạo

Tâm sự Eva 11/11/2022 06:33

Hôm đó, chị phát hiện anh ngoại tình. Cả một ngày dài chị không thiết tha chuyện ăn uống. Mẹ chồng đủ tinh ý để phát hiện ra.

Thật ra không phải từ lâu đã có chuyện con trai ngoại tình mẹ chồng bênh vực con dâu. Có rất nhiều người mẹ chồng vẫn hiểu được rằng con trai mình sai và hiểu được sự vất vả cũng như khổ cực của cô con dâu nên yêu thương con dâu nhiều hơn. Dù rằng cậu quý tử ấy bà đã phải bỏ ra rất nhiều công sức để cố thêm cậu quý tử.

Bản thân người mẹ ấy cũng vậy. Người ta nói nếu không được chồng thương yêu thì ít nhất cũng hãy được mẹ chồng quý mến. Chỉ có thế thì người phụ nữ mới được xem như là không thất bại.

Chị cũng vậy, chị may mắn hơn những người khác ngay từ ngày đầu mới ra mắt bố mẹ nhà chồng đã được bố mẹ nhà chồng vô cùng yêu quý. Thậm chí mẹ chồng ngay ngày đầu đã dặn chị: “Thằng Đức nó có bắt nạt con thì hãy nói cho mẹ biết nhé để mẹ xử lý nó”. Chị chỉ biết cười vì thấy bản thân gặp may khi được gả vào một gia đình như thế.

Thấy con dâu suốt ngày khóc lóc vì chồng bỏ theo nhân tình, mẹ già 80 tuổi chống gậy đi đánh ghen thay con dâu vô cùng bá đạo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy cuộc hôn nhân của anh chị vốn đã bắt đầu dễ dành hơn người khác. Không ai có thể ngờ được rằng người đàn ông như anh đã có được sự yêu thương và quan tâm chăm sóc của vợ mình đến vậy mà vẫn ngoại tình.

Kết hôn với anh đã gần 20 năm, suốt quãng thời gian đó làm dâu của mẹ chưa khi nào chị cảm thấy mẹ khó chịu hay đối xử với mình không tốt. Mẹ từng nói với chị rằng: “Bản thân mẹ cũng từng phải làm con dâu nên mẹ rất hiểu tâm lý của con. Đừng quá căng thẳng, cứ coi như đây là nhà của mình thôi”. Câu nói con dâu là con, con rể là khách có lẽ không sai là vậy.

Mẹ chồng nàng dâu ấy yêu quý nhau suốt ngần ấy thời gian. Con dâu cũng sinh cho bà đến hai đứa cháu nội vô cùng ngoan ngoãn, học giỏi. Đó chính là niềm tự hào của cả gia đình về cô con dâu này.

Đàn ông thật sự vô cùng khó để có thể kiểm soát được mức độ khi họ ngoại tình. Đến bản thân một người vợ đã sống với chồng mình ngần ấy năm cũng không thể hiểu được lý do gì anh ngoại tình. Cũng có thể vợ đã quá già rồi, anh thì đang ở độ tuổi hồi xuân và chị thì chẳng còn có thể đáp ứng được nhu cầu mà anh muốn. Cuộc sống hôn nhân cứ thế xa dần nhau ra hơn.

Thấy con dâu suốt ngày khóc lóc vì chồng bỏ theo nhân tình, mẹ già 80 tuổi chống gậy đi đánh ghen thay con dâu vô cùng bá đạo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh ngoại tình, kết hôn bằng đó lâu con cái đã lớn ra rồi, trưởng thành cả rồi thì anh lại ngoại tình. Liệu có người vợ nào có thể không tổn thương vì điều đó. Càng nghĩ chị càng giận, càng trách anh nhiều hơn. Chí ít anh cũng nên có trách nhiệm với gia đình này, cuộc hôn nhân này. Đừng bỏ bê nó khi anh vẫn là một người đàn ông phải có trách nhiệm.

Hôm đó, chị phát hiện anh ngoại tình. Cả một ngày dài chị không thiết tha chuyện ăn uống. Mẹ chồng đủ tinh ý để phát hiện ra. Bà nhẹ nhàng nói với con dâu, khuyên nhủ con rồi cùng người mẹ già chống gậy tìm đến chỗ con trai và bồ cặp kè. Vừa đến nơi, gõ cửa phòng khách sạn, con trai bà ra mở cửa lắp bắp:

- Mẹ, sao mẹ lại ở đây?

- Tao ở đây để lôi mày về.

- Mẹ, sao mẹ lại thế. Dù gì thì con cũng làm giám đốc làm thế này mẹ không giữ thể diện cho con chút nào được sao?

- Mày còn nghĩ được đến thể diện à? Thế vợ con mày, mày ở đây làm gì?

- Con...

- Còn cô, tôi thật thấy xấu hổ thay bố mẹ cô. Bố mẹ nuôi dạy, ăn học đàng hoàng mà lại đi cặp kè với người có vợ thật đáng xấu hổ.

 

Anh cúi xuống xin lỗi vợ. Mẹ chồng một tay chống gậy, một tay nắm chặt tay con dâu đi về. Người chồng lập tức trở về nhà. Còn cuộc hôn nhân này có thể gìn giữ hay không là quyết định ở con dâu và sự hối lỗi của con trai mình. Người mẹ chồng già như bà đánh ghen thay con dâu bá đạo đến thế là đủ rồi.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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